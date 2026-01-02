Estacionamiento medido en verano: cambian los horarios en Resistencia

Con la llegada del verano y el incremento del movimiento en la ciudad, el Municipio de Resistencia avanza en una serie de ajustes en el estacionamiento medido, al tiempo que refuerza los operativos de tránsito y alcoholemia durante los fines de semana. Así lo confirmó Darío Sardi, quien también realizó un balance de los controles realizados en Año Nuevo.

Nuevos horarios para el estacionamiento medido

Según explicó el funcionario, los cambios responden a una decisión del Departamento Ejecutivo que fue tratada en la última sesión del Concejo Municipal, con la intención de dejar asentados en el Código de Tránsito criterios que ya se venían aplicando.

De este modo, durante el verano el estacionamiento medido funcionará únicamente de lunes a viernes, en el horario de 8 a 12 y de 16 a 20, mientras que los sábados no se cobrará el uso del espacio. La medida busca facilitar la circulación y el acceso al microcentro en un período de mayor afluencia de personas.

Renovación automática: el principal cambio

Uno de los puntos más relevantes de la modificación normativa es la eliminación del límite estricto de dos horas por vehículo en un mismo lugar. Hasta ahora, una vez cumplido ese plazo, el sistema se desactivaba automáticamente, incluso si el usuario contaba con crédito, lo que generaba infracciones y reclamos.

Con la nueva reglamentación, el estacionamiento podrá renovarse de forma automática siempre que haya saldo disponible. No obstante, Sardi aclaró que el cambio entrará en vigencia una vez completados los pasos administrativos de promulgación y reglamentación, algo que —anticipó— ocurrirá en el corto plazo.

Opciones para pagar el estacionamiento

Mientras se completa la implementación definitiva, desde el área de Transporte recordaron las modalidades vigentes para abonar el estacionamiento medido, especialmente pensadas para quienes visitan la ciudad en temporada estival:

Aplicación SIDEM Resistencia , para activar el espacio desde el celular.

Código QR , disponible en los carteles del sistema, sin necesidad de descargar la app.

Kioscos habilitados, ubicados en zonas del micro y macrocentro.

Balance de Año Nuevo y controles de verano

En relación con los operativos viales, Sardi señaló que los resultados de Año Nuevo fueron similares a los de Navidad y mejores que los registrados en años anteriores. Destacó que hubo menos alcoholemias positivas y que no se registraron víctimas fatales, con siniestros de carácter leve. Desde el Municipio confirmaron que los controles de tránsito y alcoholemia continuarán durante todos los fines de semana de enero, con presencia preventiva en distintos puntos de la ciudad. “La seguridad vial es una responsabilidad compartida”, remarcó el subsecretario en declaraciones a Radio Libertad.