Hallazgo macabro sobre la Ruta 16: investigan la muerte de un hombre encontrado sin vida cerca de Puerto Tirol

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado el domingo por la tarde a la vera de la Ruta Nacional 16, a la altura del kilómetro 28,5, en jurisdicción de Puerto Tirol. El hallazgo fue realizado por dos ciclistas que circulaban por la zona y dieron aviso inmediato a la Policía al advertir la presencia de restos humanos entre la vegetación de la banquina.

El hecho se registró alrededor de las 18, en inmediaciones del Camping Policial. Tras el alerta, efectivos de la comisaría local acudieron al lugar y montaron un operativo para preservar la escena, restringiendo el acceso y resguardando posibles evidencias.

Investigación judicial en marcha

Por la complejidad del caso y el estado del cuerpo, no fue posible realizar una identificación inmediata en el lugar. La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, a cargo de Marina Echarri, quien supervisó las primeras actuaciones.

Fuentes judiciales confirmaron que, de manera preliminar, se trataría de un hombre de aproximadamente 35 años, aunque aún no se logró establecer su identidad ni contar con datos personales que permitan reconocerlo.

Autopsia y peritajes

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, donde se inició la autopsia para determinar las causas de la muerte, el tiempo estimado del fallecimiento y si existen signos compatibles con un hecho violento. En paralelo, personal del Gabinete Científico realizó rastrillajes en el sector para localizar prendas, documentación u otros elementos que puedan aportar información clave.

Mientras avanza la investigación, los investigadores también cruzan datos con denuncias de personas desaparecidas registradas en la provincia en las últimas semanas. La causa permanece con una carátula preventiva hasta contar con los resultados de los estudios forenses.

El tránsito sobre la Ruta 16 estuvo parcialmente afectado durante el procedimiento policial, aunque fue restablecido tras el retiro del cuerpo y la finalización de las pericias en el lugar.