Santa Fe eximirá de Ingresos Brutos a eventos y espectáculos que atraigan turismo

El Gobierno de Santa Fe dispuso la exención total del impuesto sobre los Ingresos Brutos para los eventos y espectáculos que atraigan turismo a la provincia, en el marco de una serie de medidas de alivio fiscal destinadas a distintos sectores de la economía.

La decisión fue presentada el jueves en Rosario por la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes, quien sostuvo que la iniciativa impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro busca fortalecer una actividad que genera empleo y desarrollo.

El beneficio apunta a mejorar la competitividad de Santa Fe frente a otras plazas como Córdoba y la provincia de Buenos Aires, según informó NA.

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Exención impositiva en Santa Fe

“Esta exención impositiva que el gobernador Maximiliano Pullaro impulsa es muy importante porque atrás de la industria del espectáculo hay un montón de gente: trabajadores, familias, artistas”, afirmó Coudannes.

La funcionaria remarcó que los espectáculos también generan impacto en la gastronomía, el comercio y el desarrollo de las localidades donde se realizan. En ese sentido, señaló que la medida permitirá evitar que eventos se trasladen a otras jurisdicciones por razones impositivas.

De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial, en Santa Fe se realizan anualmente más de 3.500 espectáculos musicales en salas con capacidad para más de 400 personas, mientras que más de 2,5 millones de personas participan de eventos culturales y artísticos. Además, el 30 % del público proviene de otras provincias y el 95 % de las empresas vinculadas a la producción de espectáculos son santafesinas.

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Otras medidas de alivio fiscal

La exención se suma a otras políticas de alivio fiscal implementadas por la administración provincial, entre ellas la posibilidad de descontar del pago de Ingresos Brutos el 100 % de los salarios de nuevos trabajadores incorporados, bonificaciones para el sector agropecuario, crédito fiscal y otras exenciones impositivas.

Para acceder al beneficio, los eventos deberán ser declarados de carácter cultural provincial, condición que comprende actividades vinculadas con las artes visuales, escénicas y musicales, literatura, patrimonio cultural, industrias culturales y creativas, festivales, ferias, exposiciones, congresos y otras iniciativas destinadas a promover la identidad cultural santafesina.

La documentación deberá presentarse con una antelación mínima de 15 días hábiles antes del inicio de la venta anticipada de entradas o de la realización del evento, lo que ocurra primero.

Fuente: NA.