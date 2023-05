Un pitbull atacó a un estudiante y la dueña amenazó a los vecinos con incendiarles la casa

Una brutal agresión sucedió en los últimos días cuando un joven de 19 años fue atacado y mordido por un pitbull de un vecino, mientras caminaba por el barrio junto a su mamá. El perro tenía varios antecedentes de ataques a otras personas de la zona.

El dramático episodio se produjo el domingo 7, en la calle Sócrates al 2500 del barrio Villa Libre Sur, Bahía Blanca. La víctima, Fermín Jaeggi estaba con su mamá y habían salido a dar una vuelta cuando fue salvajemente atacado por el pitbull. Y según trascendió, el mismo animal también mordió a una vecina en noviembre del año pasado.

“Iba caminando por la calle y salió un perro corriendo de esa casa, justo pasaba con mi mamá y nos vio a nosotros y nos atacó. Primero me mordió el brazo, me tiró al piso, después me agarró el estómago, me quiso morder la cara, no pudo porque le puse el brazo al medio, vino un hombre y le puso un palo en la cara”, relató el estudiante a LU2.

“Le di un montón de golpes en el hocico”, explicó el estudiante. Al ver que el animal no frenaba, varios vecinos de la zona corrieron a ayudarlo. Un hombre tomó un palo y empezó a golpear al perro, hasta que finalmente logró separarlo de su víctima.

“Grabá, grabá. Se lo come”, gritó la vecina que capturó en video el dramático episodio.

La víctima fue trasladado en un vehículo particular al Hospital Penna, sin riesgo de vida, pero con lesiones en el brazo izquierdo, el abdomen y la cabeza. Tras ser asistido, los médicos le indicaron que deberá esperar un mes para que las heridas cicatricen. "Tengo dos semanas de reposo, con antibióticos por la herida en el brazo. La del abdomen en un mes estará cicatrizada", contó.

Y agregó: "Cuando me llevaron al hospital en un taxi, la dueña del perro dijo que se iba a hacer cargo de los gastos pero nada más. En ese momento estaba peleando con otros vecinos que la insultaban".

El video fue viralizado por una vecina de la zona, quien contó que en noviembre de 2022 la atacó el mismo animal. No solo eso, sino que además radicó la denuncia y la Justicia interpuso una medida restrictiva contra la dueña del pitbull, pero esta perimetral fue violada el domingo.

“Cuando salí a filmar y defender al chico, esta mujer me dijo que me va a matar y a prender fuego mi casa. Por eso voy a denunciarla otra vez, porque incumplió la medida”, afirmó la joven en diálogo con La Nueva.

“Todo esto lo tengo grabado y voy a presentarme ante la Justicia para ver qué resuelve. Ella vino hasta la puerta de mi casa para pegarme con un ladrillo y me gritaba ‘no te tengo miedo, hdp’. Esto es un caos total y la culpa la tiene la dueña, no el animal”, agregó.

“Ahora tengo más bronca porque el juez de Garantías Nº 2, Guillermo Mércuri, había ordenado que el pitbull permaneciera adentro de la vivienda de sus tenedores y que estuviera bajo el cuidado de sus dueños”, sostuvo la denunciante.

En las últimas horas, la Justicia allanó el domicilio donde vive la dueña del perro y la mujer aseguró que el mismo fue trasladado a un campo, en las afueras de la ciudad.

