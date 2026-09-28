¿A quién le debés cuando debés?

Uno de los temas que más preocupan a millones de familias es la alta morosidad, que viene creciendo desde mediados de 2025.

Las causas son salarios bajos, informalidad, inflación que supera a los sueldos y la necesidad de crédito para gastos corrientes. La mayoría de los morosos son mujeres que utilizan billeteras virtuales para evitar la pérdida de poder adquisitivo. El 65% arrastra sus deudas desde hace más de un año.

Se suele decir que “hay más endeudados porque hay más crédito”. Es una mirada equivocada. Lo relevante es qué porcentaje de personas está en mora. Ese porcentaje se duplicó.

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El crecimiento del crédito también refleja la aparición de las fintech, que en muchos barrios reemplazaron al prestamista de la esquina. Sus aplicaciones permiten acceder a pequeños créditos con aprobación inmediata y sin scoring. Suelen rondar los $100.000 y sirven para salir del paso. Lo preocupante es cuando se usan para comprar comida o para apostar online.

Los números son contundentes: la deuda promedio con bancos es de $1.600.000 y la mora alcanza al 17,4%. En las fintech, el promedio es de $368.000 y la mora llega al 24,7%. En otros medios, la deuda promedio es de $436.000 y la mora supera el 50%.

También existe un mecanismo particularmente perjudicial: los códigos de descuento, que permiten cobrar cuotas directamente del salario, sin tope y sin límite de acreedores. Algunos gobiernos provinciales ya están limitando o prohibiendo esta operatoria.

A esto, sumémosle que los acreedores no son sólo bancos, fintech o comercios. También termina siéndolo el Estado, que aplica diversos impuestos sobre el crédito.

En el Congreso hay más de 75 proyectos para aliviar a los deudores. Algunos proponen condonaciones, eliminación de intereses o topes de tasas; otros buscan legislar para el futuro. Quitar punitorios o ampliar cuotas puede ser razonable, pero reducir arbitrariamente las tasas puede retraer la oferta de crédito.

El resultado de todo esto es un mercado crediticio pequeño, agravado por la inflación y el desfasaje entre cuotas y salarios. En Argentina se financia un televisor, mientras una vivienda o un auto suelen pagarse al contado: exactamente al revés de lo que ocurre en buena parte de la región.

Un problema que a mi entender debemos abordar es la falta de educación e información financiera. Por eso, son valiosas las iniciativas que exigen informar tasas, costo financiero total, comisiones, seguros, impuestos y riesgo.

La morosidad no es sólo un problema entre particulares. Afecta a todo el sistema, porque el deudor cumplidor termina pagando tasas más altas. La respuesta no debería ser una ley de emergencia, sino una legislación que perdure, desarrolle el crédito y fortalezca la seguridad jurídica.



*Diputado nacional, escritor, abogado