Agravios diplomáticos

La crisis en las relaciones entre la Argentina y Brasil contrasta con el énfasis del vínculo entre los dos países desde los encuentros de los presidentes Raúl Alfonsín y José Sarney, con la firma de la Declaración de Foz de Iguazú el 30 de noviembre de 1985, seguido por las reuniones del presidente Carlos Menem con Fernando Collor de Mello que culminaron en el Tratado de Asunción el 26 de marzo de 1991abriendo una etapa de amplia colaboración política y económica. Las coincidencias se extenderían con el mismo espíritu durante la presidencia de Fernando Enrique Cardozo desde enero de 1995 durante ocho años.

Los dos países subrayarían su vinculación durante las presidencias de Lula da Silva y Néstor Kirchner que se manifestaría en la profundización de los vínculos bilaterales, pero también en una visión similar y personal sobre el escenario internacional. La IV Cumbre de las Américas marcó un hito al rechazarse el ofrecimiento del George W. Bush de constituir el ALCA. La presencia de Hugo Chávez consolidó un eje político en el continente que perduraría más allá de los vínculos formales entre jefes de estado. El Foro de Sao Paulo, creado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil y el Partido Comunista (PC) de Cuba en 1990, para frenar el impacto de la desintegración de la Unión Soviética, dio el marco ideológico que se identificaría posteriormente con el Socialismo del Siglo XXI a partir del cambio en Venezuela en 1999. La coordinación de los partidos políticos miembros del Foro acentuaría los mecanismos para la intromisión en los procesos electorales al sostener que solo las “coincidencias ideológicas” permiten avanzar en esa eterna bandera de la “integración latinoamericana”.

Los exabruptos “casi” nunca han sido parte del formalismo diplomático, aunque en muchas oportunidades el lenguaje cortesano pueda tener un efecto tan devastador como los insultos. En momentos en que los drones, los misiles y el terrorismo constituyen las herramientas más usadas para dirimir los conflictos, habría que contextualizar las diferencias para evitar escaladas que terminen por distorsionar la importancia de los vínculos reales. Los insultos tienen la característica de acorralar a la víctima de los agravios generando reacciones imprevisibles que pueden empeorar las divergencias. Muchos recurren a esas formas y otros son más sutiles para manejar la hostilidad que desde un principio han marcado las relaciones entre ambos mandatarios incluso antes que Milei asumiera la presidencia el 10 de diciembre de 2023. El presidente Lula señaló su preferencia y apoyo material por el candidato Sergio Massa y Milei invitó a la inauguración de su mandato a Jair Bolsonaro, expresidente y perdedor en las elecciones de octubre 2022 por 50,9 a 49,1.

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Las relaciones económicas entre los dos países, que parecieran el tema de mayor preocupación, se rigen por el Tratado de Asunción y los diferentes Acuerdos de Complementación Económica (ACE) que trascienden la temporalidad de las reyertas personales. El acuerdo de Asociación UE-Mercosur, de fundamental importancia para la región, se firmó el 17 de enero de este año en Asunción donde Brasil estuvo representado por el Canciller Mauro Vieira ante la negativa de Lula de compartir el escenario con otros mandatarios.

La Argentina y Brasil han optado por posturas internacionales contrapuestas. Mientras la Argentina ha expresado su alineamiento con los Estados Unidos e Israel, Brasil ha elegido apoyar junto a China la posición rusa y condenar los ataques de Estados Unidos a Irán y de Israel en Gaza. Esta situación obliga a preguntarse si las chispas no esconden motivaciones más profundas que van más allá de los adjetivos, y si los cimientos sobre los cuales se ha desarrollado la relación entre ambos países en las últimas décadas podrán sostenerse y devolver la racionalidad para alcanzar el destino común que ambos tienen en la región.

*Diplomático.