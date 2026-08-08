Los aciertos y desafíos económicos del Gobierno

El Gobierno se orientó bien en confirmar que la inflación es un fenómeno monetario. Y para eso actuó sobre el gasto público, el que disminuyó en un 30% en términos reales desde el inicio de la gestión. Además se concentró en el balance del Banco Central, para que éste no financiara al Tesoro. Y ahora, por cadena nacional, el presidente, Javier Milei, ha enviado al Congreso la nueva carta orgánica del Banco Central, que procura que sea independiente y que su función sea la de mantener el valor de la moneda.

Seguramente esta ley fundamental va a ser aprobada por Diputados y Senadores y hace del Banco Central una entidad que no va a poder financiar ni al Gobierno nacional ni a las provincias, pues eso fue lo que pasó en los 91 años desde que se creó el Banco Central en 1935, con una inflación en porcentaje de trillones, que resulta difícil de pronunciar.

La inflación del mes de julio de 2026, según el índice de OJF, da un 1,8% respecto del mes anterior. Se estima que en el año 2026 terminará, entre enero y diciembre, en 29,9% respecto del mismo periodo del año anterior. Para el año 2027, estimamos una inflación del 17,9 %, según dicho estudio. En el gráfico se puede ver que la inflación en la era de Milei descendió desde casi un 300% anual al inicio de su gestión, hasta el 31% anual actual y, como dijimos, llegaría a 17,9% anual hacia diciembre de 2027.

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Ahora bien, por el lado de la demanda, el consumo privado ha crecido bastante pero el consumo público ha disminuido. Las exportaciones han crecido extraordinariamente. Tal es así que el superávit comercial, restando las exportaciones de las importaciones, ha superado en 404,1% en I semestre de 2026 contra el mismo periodo del año anterior. Se estima que en el año 2026, el superávit comercial sea de US$ 21.000 millones, una cifra récord para un ejercicio anual.

Además de los buenos resultados de la actividad agropecuaria, la exportación de petróleo de Vaca Muerta ha sido muy alta. Tal es así que hasta la Directora Gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, fue a visitar Vaca Muerta, que es una fuente de divisas muy importante para Argentina. Además son claves también los sectores de la minería, como cobre, oro y plata, una actividad que anda muy bien.

Lo que no funciona muy bien son sectores como textiles, indumentaria, autos y otras actividades manufactureras y del comercio que están teniendo recesión este año. Si bien no se ha explicado oficialmente, esto mismo ocurrió en Australia, cuando en los 90 y 2000, se trató de ajustar la economía de ese país a la competencia internacional, provocando el cierre de varias empresas que no eran competitivas. Pero el Presidente y el Ministro de Economía de Australia se mantuvieron firmes, aunque dando mucho tiempo para el reajuste de actividades y dando crédito para el acompañamiento a la nueva realidad de ese país. Hoy Australia es un país muy competitivo.

Esperemos que el Presidente de Argentina y su ministro de Economía se mantengan firmes en su decisión de hacer de Argentina un país grande de nuevo, quizás otorgando más plazo para los reajustes y brindando crédito a los sectores que tendrían que mejorar su productividad hasta hacerla parecida a la internacional.

Desde el lado de la demanda, aún con los RIGI, RIGI Pymes, o Súper RIGI, lo que no ha logrado crear el gobierno es un ambiente de inversiones. La Inversión Bruta Interna Fija de Argentina, que registramos todos los meses en el Estudio, da una cifra de -6,2% de declinación entre junio de 2026 y el mismo mes de 2025. Y la relación con el PBI fluctúa entre 14% y 16% del PBI en moneda corriente, cifra que es muy baja y que requiere confianza, tanto en las elecciones presidenciales de 2027, que por ahora va ganando Javier Milei, pero los que tienen que poner el dinero, requieren mucho más plazo para ver el retorno de sus inversiones.

También se requiere que, en las elecciones intermedias en Estados Unidos, Donald Trump logre ganarlas, lo que parece bastante probable, aunque no se sabrá el resultado hasta la realización de dichas elecciones. Argentina está completamente ligada a Estados Unidos e Israel, aunque también es necesario ver la gran recuperación de China. Este país siempre fue una nación con el 28/30% del producto mundial desde el año 1 de JC, hasta 1820, cifras publicadas por Maddison y aquí por la Fundación Norte y Sur.

A partir de 1820 China no incorporó la tecnología occidental, además tuvo la guerra del opio y una orientación política inadecuada, con lo cual llegó a ser solo el 5% del PBI mundial en 1950. Ahora China ha utilizado todo lo que hizo grande a Occidente y mucho más y ha logrado una tecnología propia y ya tiene cerca del 23% de la economía mundial, cuando EE.UU. tiene el 28% del PBI mundial.

Volviendo a nuestro país, el PBI de Argentina, tomando en cuenta los supuestos de normalidad para nuestro modelo econométrico, nos arroja un resultado del año 2026 de 2,4% sobre el 2025, con cierta recuperación del salario real y las jubilaciones reales. Para el 2027, estimamos un incremento del 3,7% en el PBI, con recuperación del Consumo, las Inversiones y las Exportaciones. Lo que no funciona bien es la informalidad en el trabajo, que ha llegado al 44,1% de la población activa. Muchos trabajadores del sector formal deben abandonar sus trabajos y pasan a ser monotributistas o autónomos, y ganan menos que antes, en esa informalidad creciente, que nos asemeja a Perú, donde el 65% de la población trabajadora es informal desde hace muchos años.

Esperamos que con la inflación en 17,9% anual para el 2027 y un PBI creciendo al 3,7% en ese año, las posibilidades de continuidad y confianza se concreten en el 2027 y que la actual orientación económica e internacional de Argentina se mantenga.

*Economista.