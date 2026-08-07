Promover la construcción de viviendas: una posibilidad

La Argentina está atravesando un tiempo virtuoso de saneamiento de sus cuentas públicas, ordenamiento fiscal y libertad económica. El proceso iniciado bajo el actual período presidencial ha logrado en ese sentido, indudables logros.

No obstante, los análisis económico-sociales están demostrando que existe un rezago en cuanto al impacto que ese cambio de orientación genera a la actividad privada y a las necesidades de amplios sectores de la población, ya sea respecto a ingresos o incluso a obtener trabajos dignos que eleven su standard de vida.

En el mismo espíritu que orienta a las actuales iniciativas oficiales (los denominados RIGI entre otras), un sector que podría coadyuvar a mejorar los aspectos señalados más arriba, lo constituye la actividad de la construcción privada.

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Si bien en diversos puntos de las principales ciudades se pueden observar emprendimientos edilicios significativos, estos mayoritariamente se encuentran direccionados a los sectores altos o medio altos de la población, lo cual, por definición, restringe numéricamente su alcance.

Diferente sería su desarrollo, de poder encaminarse a los restantes grupos de la pirámide poblacional, que ampliaría, en consecuencia, su indudable promoción social, sino también su alcance en materia de ocupación y de desarrollo de las actividades dependientes de un sector de enorme poder de multiplicación, como es el de la construcción.

En tal sentido, resulta de interés observar un instituto vigente en la vecina República Oriental del Uruguay, que ha generado importantes resultados: el Régimen de Vivienda Promovida, creado originalmente bajo la Ley N.º18.795 de Vivienda de Interés Social.

Marco normativo diseñado para fomentar la inversión privada en la construcción, refacción y reciclaje de inmuebles residenciales destinados a la venta o al alquiler, en zonas consolidadas de las ciudades que ya cuentan con infraestructura básica y servicios.

Características Principales

• Desarrollo y comercialización de unidades que van desde monoambientes hasta apartamentos de 1, 2, 3 o más dormitorios.

• Los proyectos son evaluados y certificados por la Agencia Nacional de Vivienda (ANV) para verificar que cumplan los estándares técnicos, arquitectónicos y reglamentarios requeridos para acceder a la declaratoria promocional.

• Financiación y Garantías: Facilita el acceso al crédito hipotecario para los compradores finales y dispone de mecanismos como el Fondo de Garantía de Créditos Hipotecarios (FGCH).



Beneficios Fiscales



1.Para Compradores e Inversores (Particulares o Empresas)

• Queda exenta la primera enajenación de la unidad, lo que representa un ahorro del 2% sobre el Valor Real de Catastro para el comprador.

• Beneficios impositivos para las rentas generadas por el arrendamiento de la propiedad por un plazo de 10 años desde la finalización de la obra llegando en ciertas zonas específicas a cubrir el 100% de las rentas.

• Exoneración del Impuesto al Patrimonio (por 10 años): El inmueble no computa para la liquidación de este impuesto durante el período decenal.

• Exoneración del IVA: La primera venta de las viviendas promovidas se encuentra exenta de este tributo.



2. Para Promotores y Desarrolladores

• Exención de impuestos a las rentas derivadas de la construcción y comercialización del proyecto.

• Exoneración de IVA en la adquisición de materiales e insumos destinadas a la obra.

• Exoneración del Impuesto al Patrimonio: Sobre los predios e inmuebles afectados al proyecto durante la etapa de obra.

Las consecuencias de este instituto resultan obvias, ya sea

para el inversor al elevar la rentabilidad neta anual del alquiler de inmuebles en comparación del régimen tradicional, al eliminar la carga impositiva sobre la renta y el patrimonio durante una década.

Por su parte, para el comprador final (usuario) permite acceder a viviendas a estrenar en barrios consolidados con precios competitivos y facilidades de financiamiento bancario.



No caben dudas que un sistema de promoción con características similares, podría constituir un instrumento que, además de su amplio contenido social, coadyuve, en el ámbito de la actividad privada, a la tarea de reconstrucción económica que se está llevando a cabo en el país.