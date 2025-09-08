Alfabetizar es empoderar

Como cada año el 8 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Alfabetización lo cual constituye una oportunidad más para reflexionar sobre la importancia de la alfabetización en todas sus formas y, especialmente en 2025, sobre su relevancia en la era digital. De hecho el tema central propuesto por la UNESCO, hace hincapié en "Promover la alfabetización en la era digital" y destaca la necesidad de adaptarse a las transformaciones tecnológicas por una parte y, por otra, garantizar el derecho de todos a acceder a los instrumentos, habilidades y competencias para participar activa, consciente y equitativamente en el mundo digital.

Nunca está demás explicitar que las conceptualizaciones sobre la “alfabetización” han ido transformándose de manera positiva a través del tiempo y ya no la comprendemos como la mera acción de leer y escribir, ni desde el binarismo “alfabetizado – analfabeto” o “letrado –iletrado” sino que hay un reconocimiento explícito de la complejidad y la multiplicidad de acciones que conlleva.

Tanto es así que, a nivel mundial, se prefiere el uso plural de “alfabetizaciones”, de modo de dar lugar a un cada vez más amplio abanico de habilidades a desplegar en diversidad de ámbitos y situaciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Alfabetización: no se ejecutó ni un peso en capacitación docente

En esta misma línea, pensar en alfabetizar hoy implica brindar apoyos para acceder a diferentes niveles de comprensión, multiplicidad de dimensiones funcionales sociales y culturales y, en definitiva la extensión hacia nuevas competencias dirigidas al uso situado de tecnologías digitales promoviendo que las personas, más allá de sus condiciones individuales y sociales puedan acceder a la información, comunicarse y participar activamente en la sociedad a la que pertenecen por derecho.

Justamente por ello la UNESCO en su dosier de febrero de 2025 hace un enorme hincapié en cómo la alfabetización empodera y libera a las personas ya que, más allá de su importancia como parte del derecho a laeducación, mejora la vida al ampliar las capacidades; lo que a su vez, colabora en la reducción de la pobreza, aumenta la participación en el mercado laboral y tiene efectos positivos en la salud y el desarrollo sostenible.

Más allá de lo expuesto, no puede dejar de reconocerse queaún existen desafíos significativos. Según la UNESCO, al menos 754 millones de adultos carecen de habilidades básicas de alfabetización y, en ese sentido la brecha digital puede marginar aún más a quienes ya están excluidos del acceso a la educación y las oportunidades.

Alfabetización: cuáles son los enfoques en cada provincia

De este modo, tanto desde la UNESCO como desde otros organismos internacionales, se viene impulsando el desarrollo de políticas públicas contextualizadas y respetuosas de la diversidad repensandolos procesos alfabetizadores tanto en las instituciones educativas como fuera de ellas La transformación digital ha puesto en evidencia que la alfabetización puede y debe producirse más allá de los espacios tradicionales, con el fin de promover equidad de acceso y participación tendiente al aprendizaje permanente.

A nivel de los desafíos propios del ámbito educativo también se patentiza la necesidad de un abordaje de la educación formal, básica y superior que transforme los espacios de aprendizaje existentes con un enfoque centrado en el alumno y su contexto y que extienda la alfabetización desde lo inicial a lo académico avanzado en el marco de una perspectiva de educación continua que avancehacia la construcción de sociedades más inclusivas y sostenibles y, más aún, que resulte en una estrategia liberadora en la “capacidad de leer el mundo” como propone Paulo Freire.

La alfabetización no es un estado, un conocimiento que se tiene o no se tiene, sino un proceso de un-saber-en-desarrollo.

*Profesora Emérita, Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación (USAL)