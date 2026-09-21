El mar podría ayudar a cuidar nuestro cerebro

El Mar Argentino patagónico que contemplo a diario desde Puerto Madryn es un universo fascinante y lleno de secretos que la ciencia apenas empieza a desentrañar. Por eso, en un contexto donde las enfermedades neurodegenerativas avanzan con el envejecimiento poblacional, no es casual que la mirada científica se vuelva hacia el océano.

Como doctora en Biología y docente formada en las universidades nacionales de la Patagonia San Juan Bosco y del Comahue, llevo años estudiando el potencial de la biotecnología marina también desde el CONICET. Y si algo he aprendido es que, para conectar la ciencia de frontera con la sociedad, el rigor ético debe ser nuestra principal guía.

Esta necesidad de comunicar con responsabilidad cobra especial énfasiscada 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, fecha que devuelve la salud cerebral al debate público. El Alzheimer es una de las caras más complejas de este desafío contemporáneo.

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Erizos del Mar Argentino patagónico.

A menudo buscamos explicaciones simples o soluciones mágicas, pero se trata de una afección multifactorial en la que interviene una red de procesos que fallan en simultáneo: acumulación de proteínas anormales, neuroinflamación sostenida, alteración mitocondrial y la pérdida progresiva de la capacidad neuronal para comunicarse y sobrevivir.

Entre los procesos implicados en este deterioro también se encuentra el estrés oxidativo, que ocurre cuando se rompe el equilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno (las moléculas ROS) y las defensas antioxidantes de las células.

El cerebro es muy vulnerable a esta amenaza: consume cerca del 20% del oxígeno del cuerpo, posee una elevada concentración de lípidos susceptibles a oxidarse y su capacidad de regeneración celular es limitada. Además, el estrés oxidativo y la inflamación no actúan por separado; se alimentan mutuamente en un círculo vicioso que acelera el daño neuronal.

Frente a esta encrucijada, la ciencia explora moléculas bioactivas en todo el planeta, pero el océano resulta una fuente extraordinaria. Los organismos marinos evolucionaron bajo condiciones extremas de presión, temperatura, radiación y disponibilidad de oxígeno.

Investigación de organismos marinos. Soportaron temperaturas, presión, falta de oxígeno y condiciones exremas.

Para sobrevivir, desarrollaron defensas químicas y mecanismos de protección que hoy representan una valiosa fuente de investigación biomédica.

Entre estos compuestos se destacan las espinocromas, una familia de polifenoles marinos presentes en las huevas y otros tejidos de los erizos de mar. Una de las moléculas más estudiadas es la Echinochroma A, principalmente por su capacidad antioxidante y su acción sobre diferentes procesos celulares.

Bióloga marina Tamara Rubilar.

La ciencia detrás de las espinocromas es una ciencia viva, un campo en permanente construcción que se amplía a medida que aparecen nuevas preguntas y evidencias.

Un ejemplo reciente es un estudio preclínico publicado en julio de 2026, que evaluó la Echinochroma A en un modelo experimental de Alzheimer en ratas y encontró resultados alentadores sobre el estrés oxidativo, la acumulación de proteínas beta-amiloide y tau, la actividad de la acetilcolinesterasa y algunos parámetros cognitivos. Es un hallazgo que abre una nueva línea de investigación, pero no demuestra que esta molécula prevenga o trate el Alzheimer en seres humanos.

Los resultados deberán reproducirse en otros modelos y, luego, evaluarse mediante ensayos clínicos para establecer su seguridad y eficacia.

Por eso, la pregunta éticamente correcta no es si encontramos "la cura" en el mar, sino si la biodiversidad marina puede abrir nuevas puertas para comprender y proteger la función celular frente al envejecimiento. Dentro de ese contexto es que, desde Puerto Madryn, trabajamos hace años en esa frontera del conocimiento, desarrollando proyectos que integran biodiversidad, acuicultura sostenible, economía circular y colaboración con laboratorios de todo el país.

El mar nos ofrece herramientas fascinantes; el compromiso de la ciencia argentina es explorarlas sin atajos. Porque detrás de cada avance de la enfermedad hay una persona que va perdiendo autonomía y una familia que reorganiza su vida alrededor del cuidado; por eso, comunicar cada hallazgo con responsabilidad es, sobre todo, una obligación humana.

*Doctora en Biología, investigadora independiente del CONICET, fundadora de EriSea, empresa tecnológica que descubrió los efectos de los erizos marinos de Chubut en la salud humana.