Argentina, de 2023 a 2030: ¿Ajuste o desarrollo?

La gran mayoría de los dirigentes y economistas de la oposición usa una imagen simple pero trillada para explicar el camino que van a proponerle al país para los próximos años. Como sus teorías dicen que nuestro problema central es el déficit fiscal, dicen que no se puede gastar más de lo que ingresa. Ergo, hay que ajustar y vivir peor. Sentido común, ¿no?



Sin embargo, por algún motivo no logran ver, o no quieren mostrar, la otra cara de la moneda. Si a una empresa o un país le faltan ingresos para cubrir sus necesidades, tiene que ordenar sus gastos, sí, pero lo más obvio que hay que hacer es aumentar los ingresos.

Esa es la mentalidad empresarial. Cuando uno tiene un problema de caja, un contador nos va a decir que apaguemos las luces o dejemos de pedir café, pero al empresario de verdad le interesa que el gerente de ventas y el desarrollador de producto vengan con una propuesta para innovar, ganar mercados y aumentar la facturación.



Los países se rigen con esa misma lógica. Desde que el mundo existe, los pueblos han luchado por generar para sí más ingresos para que su gente viva mejor. Los países desarrollados son aquellos que maximizan los recursos que tienen – naturales, humanos, geográficos, tecnológicos – para hacer lo que otros no hacen y generar más riqueza, para luego distribuirla.



Esa fórmula, que parece muy simple de entender, en nuestro país parece contracultural. Nos hicieron creer que para ser más grandes tenemos que achicarnos. Que para ser desarrollados hay que dejar que actúe la mano invisible del mercado. Que la mejor política de desarrollo es la que no existe.

A quienes postulan eso les dejo una noticia: el mundo nunca fue así pero mucho menos lo es ahora. Hoy todos los países desarrollados invierten fuerte en política industrial. El caso más extremo es China, país que se desarrolló en las últimas dos décadas e invierte 1,75% de su enorme PBI en política industrial. Todos los países desarrollados y los que quieren serlo han multiplicado su inversión en los últimos años, entre ellos Corea, Francia, Japón, Estados Unidos pero también vecinos como Brasil. La política industrial nunca se fue pero hoy está más fuerte que nunca.



El agro. Una fuente de crecimiento.



Por eso este equipo económico de Sergio Massa está llevando adelante una política de desarrollo explícita y concreta, y que hemos compilado y proyectado a futuro en el Plan Argentina Productiva 2030. El plan es la hoja de ruta para que en los próximos dos períodos presidenciales Argentina pase de la restricción externa actual por la falta de dólares a quizás enfrentar la llamada “enfermedad holandesa” por exceso de dólares.

¿Cómo se hace? Siguiendo el camino que empezamos de ordenar la macroeconomía para que sea propicia para la producción, e implementando una fuerte política de desarrollo industrial para la nueva globalización tecnológica y sustentable en la que vivimos. Los 12 tomos de Argentina Productiva 2030, con sus más de 3.000 páginas, no son letra muerta sino política pública viva: basados en el concepto de “misiones industrializantes” de la economista Mariana Mazzucato, cada uno de los volúmenes detalla la historia, presente, potencial y política a seguir en cada sector.

Riqueza ictícola.

Argentina, de 2023 a 2030

Las misiones van desde digitalización, minería y agregado de valor a la producción primaria hasta producción de alimentos elaborados, movilidad sustentable y turismo receptivo, entre otras. En total incluye, además, 200 metas cuantitativas medibles hasta 2030, elaboradas a partir de más de 300 entrevistas con cámaras, sectores y expertos en cada materia de todas las áreas pertinentes de la administración pública y el sector privado.

Este es el Plan que estamos ejecutando y que queremos someter a discusión en la temporada electoral que empieza. Es un plan presente y futuro. Lo hacemos porque estamos convencidos de que este es el ÚNICO CAMINO que va a sacar al país del subdesarrollo.

La economía argentina hoy tiene problemas, los principales la falta de dólares y la inflación, pero es imposible soslayar que estamos creciendo en tres de los cuatro años del gobierno (con la única excepción del año de la pandemia), que tenemos la tasa de desempleo más baja en 20 años y que todos los sectores industriales están muy por encima de la pre-pandemia, algunos con importantes récords históricos y la inversión en su nivel más alto en 14 años. Si seguimos los lineamientos de Argentina Productiva 2030, el país va a duplicar sus exportaciones en los próximos 8 años, generar 100.000 nuevas empresas y 3,5 millones de trabajos formales en el sector privado. Pasaremos de debatir cómo generar riqueza a discutir sobre cómo distribuirla y cómo invertirla en las próximas generaciones.

Las "misiones industrializanrtes" van desde la digitalización, minería y agregado de valor a la producción primaria hasta producción de alimentos elaborados, movilidad sustentable y turismo receptivo, etc.





El camino que propone la oposición es inverso, es ajuste. Para que quede claro: ajustar significa caída del nivel de actividad, menos trabajo, salarios más bajos, menos empresas y menos recaudación, que hace que el equilibrio fiscal que se pretende alcanzar sea inalcanzable. Un ajuste económico es un ajuste social, y un mal ajuste económico es una tragedia social. Todos los ajustes que vivimos fracasaron, pero sus autores nos dijeron que fracasaban porque no se echó a la suficiente gente, no se bajaron lo suficiente los salarios, no se retrasó lo suficiente el tipo de cambio ni se subió lo suficiente la tasa de interés. Por eso hoy repiten que hay que hacer lo mismo que hicieron pero más rápido.

Argentina es el mayor productor mundial de limones, otra fuente de crecimiento.

El camino que proponemos y estamos transitando es inverso. Se sale ordenando, sí, la cuestión fiscal, pero desde una lógica de crecimiento. Por eso nuestro modelo sigue con índices positivos en la economía, porque premia con alivio fiscal a los que invierten para producir y exportar una tonelada extra o un servicio nuevo.



El Plan Argentina Productiva 2030 cristaliza ese camino. Es una propuesta tangible, medible y debatible para este año en que la sociedad tiene que elegir el rumbo del país en los próximos años. Nuestra convocatoria es a sostener esta dirección, en la certeza de que con 40% de pobreza, en nuestro país no hay margen para el ajuste sino que es necesario continuar con la expansión, generar más ingresos para que la familia argentina pueda vivir mejor.



* Secretario de Industria y Desarrollo Productivo