Cómo vio Occidente a la Argentina

El Índice de Presencia Internacional (IPI) de Gorman Lee monitorea desde enero de 2025 las menciones relevantes sobre la Argentina en doce de los medios más influyentes de Occidente. El análisis permite identificar qué temas dominan la agenda global sobre el país, con qué tono son abordados y cómo evoluciona su imagen exterior.

En junio, la Argentina registró 216 menciones relevantes. La cifra representa una caída del 54% respecto de mayo (467), pero un crecimiento del 96% frente a junio de 2025 (110). La baja responde casi exclusivamente a la desaparición del brote de hantavirus, que había dominado la cobertura del mes anterior. Con ese episodio fuera de agenda, la prensa internacional volvió a concentrarse en los temas estructurales del país: la política, las reformas económicas y la proyección internacional del Gobierno. La agenda externa sobre la Argentina parece haber vuelto a la normalidad.

El subtema Argentina como modelo político y económico fue el más importante de junio, con 29 menciones, su nivel más alto de 2026. Allí se agrupan las notas que utilizan al país como referencia para explicar procesos políticos en otras partes del mundo. El caso más visible fue el uso del fenómeno Milei para interpretar el triunfo del outsider de ultraderecha Abelardo de la Espriella en Colombia, junto con otras comparaciones sobre el avance de la nueva derecha y las reformas libertarias. Más que describir a la Argentina, buena parte de la cobertura la utilizó como clave para comprender transformaciones políticas externas.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Caso Adorni también alcanzó en junio su mayor internacionalización. En marzo y abril, la cobertura se había concentrado casi exclusivamente en El País y ABC, alrededor de denuncias sobre su patrimonio, viajes y otras presuntas irregularidades. En mayo ingresa en el Financial Times y Le Monde, donde comenzó a ser interpretado como un problema político para el Gobierno, mientras que en junio, mes de su renuncia, fue cubierto por seis de los doce medios del IPI, entre ellos Financial Times, Wall Street Journal, Le Monde, Le Figaro y Süddeutsche Zeitung.

La expansión de la cobertura estuvo acompañada por un cambio de enfoque. Las primeras notas se concentraban en las acusaciones contra un funcionario; las últimas pasaron a evaluar su impacto sobre la estabilidad del Gobierno y la credibilidad de las reformas. El ejemplo más claro fue el artículo publicado por el Wall Street Journal el 30 de junio: “Los escándalos de corrupción amenazan la transformación de libre mercado de Milei en Argentina”. El caso dejó así de aparecer como un episodio individual para proyectarse sobre el programa presidencial.

Otro cambio respecto de mayo fue el desplazamiento de la atención desde la protesta social hacia las reformas. Las menciones en la categoría Protestas y conflictividad social cayeron de 11 a 5, mientras que Reformas estructurales y ajuste crecieron un 83%, de 12 a 22, y se convirtieron en el segundo subtema más importante de ese mes. Aunque no puede establecerse una relación causal, el contraste muestra un cambio de foco: la cobertura dejó de concentrarse en las resistencias al programa oficial y volvió a interesarse por su implementación. La desregulación, la inteligencia artificial, las telecomunicaciones y la hidrovía recuperaron protagonismo. En otras palabras, la discusión en estos medios internacionales pasó de la calle a las reformas.

Por último, por primera vez en 2026 la principal fuente de cobertura positiva no provino de la cultura ni de la economía, sino de la política exterior. Impulsado por la ayuda humanitaria enviada a Venezuela, el subtema Relaciones bilaterales alcanzó un 72,7% de menciones positivas (8 sobre 11) y fue el mejor valorado del mes. Hasta entonces, ese lugar había estado reservado a categorías como Arte y cultura o Energía, minería y agro. Junio rompió esa tendencia y la acción exterior del Gobierno se convirtió en la principal fuente de imagen positiva para la Argentina.

*Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com