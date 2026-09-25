Cuando la IA empieza a escribir las leyes

Durante siglos, escribir una ley fue una tarea inequívocamente humana. Podía ser mejor o peor, más clara o más confusa, pero detrás de cada palabra existían legisladores, asesores, técnicos y funcionarios identificables. La inteligencia artificial empieza a alterar esa escena.

Hoy un sistema puede resumir antecedentes, comparar regulaciones, detectar contradicciones, proponer definiciones e incluso producir en segundos un borrador completo de una norma. La pregunta ya no es si esas herramientas llegarán al proceso legislativo. La pregunta es qué cambia cuando llegan.

La tentación es evidente. Los Estados producen una cantidad enorme de decretos, resoluciones, ordenanzas y leyes. Muchas veces deben hacerlo bajo presión, con plazos breves, información dispersa y estructuras administrativas desiguales. Una herramienta capaz de ordenar antecedentes y sugerir alternativas puede mejorar el trabajo. El problema aparece cuando la eficiencia técnica comienza a confundirse con legitimidad normativa.

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Una ley no es solamente un texto bien escrito. Es una decisión institucional sobre conductas, derechos, obligaciones, recursos y prioridades. El lenguaje jurídico importa, pero detrás del lenguaje existe una elección. Un algoritmo puede proponer cinco maneras de redactar una prohibición. No puede decidir por sí mismo cuál de esas prohibiciones debe existir.

Ese límite parece obvio. Sin embargo, puede desdibujarse lentamente. La automatización rara vez llega anunciando que sustituirá al decisor. Llega como una ayuda. Primero resume. Después compara. Luego recomienda. Finalmente ofrece un borrador que parece suficientemente correcto como para ser aceptado con pequeñas modificaciones.

El lenguaje jurídico importa, pero detrás del lenguaje existe una elección"

Cuanto mejor sea el sistema, más fácil será olvidar que alguien todavía debe hacerse cargo de cada supuesto, cada exclusión y cada consecuencia incorporada al texto.

Por eso el desafío de la inteligencia artificial aplicada a la elaboración normativa no consiste sólo en evitar errores. Consiste en preservar la arquitectura de la responsabilidad.

Una norma elaborada con asistencia algorítmica debería poder responder preguntas básicas. ¿Qué sistema se utilizó? ¿Con qué finalidad? ¿Qué fuentes fueron incorporadas? ¿Quién verificó el resultado? ¿Qué partes fueron sugeridas por la herramienta? ¿Quién decidió aceptarlas? ¿Se conservaron las versiones y modificaciones relevantes? Esas preguntas no buscan convertir el procedimiento legislativo en una auditoría informática interminable. Buscan impedir que una decisión pública se vuelva irreconstruible.

La trazabilidad es especialmente importante porque los modelos generativos no trabajan como una biblioteca tradicional. Pueden producir formulaciones plausibles que mezclan fuentes, omiten excepciones o presentan como segura una conclusión que requiere discusión. En una conversación cotidiana, ese defecto puede ser molesto. En una norma, puede alterar derechos.

También existe un segundo problema: el sesgo de automatización. Cuando una respuesta llega redactada con seguridad, estructura y lenguaje técnico, tendemos a otorgarle más autoridad de la que merece. El peligro no es que la máquina ordene y el legislador obedezca conscientemente. El peligro más realista es que el borrador algorítmico se transforme en el punto de partida que nadie vuelve a cuestionar.

Eso obliga a revisar una vieja idea de la técnica legislativa. Hasta ahora se discutía cómo redactar normas claras, coherentes, sistemáticas y comprensibles. En la era de la inteligencia artificial debemos agregar otra exigencia: que el proceso mediante el cual se produce ese texto también sea explicable.

La calidad normativa ya no dependerá únicamente del producto final. Dependerá también de la calidad del procedimiento que permitió llegar a él.

La inteligencia artificial puede ser extraordinariamente útil para comparar legislación, detectar duplicaciones, ordenar grandes archivos normativos, identificar referencias desactualizadas o evaluar consistencia terminológica.

Incluso puede contribuir a un objetivo históricamente difícil: producir normas más claras para los ciudadanos. Rechazar esas herramientas por principio sería tan poco razonable como aceptarlas sin condiciones.

La pregunta correcta, entonces, no es si una inteligencia artificial puede colaborar en la redacción de una ley. Puede hacerlo. La pregunta es bajo qué reglas debe colaborar.

Un esquema responsable debería distinguir entre tareas de bajo riesgo -búsqueda, clasificación, revisión formal- y aquellas que influyen directamente en el contenido sustantivo. También debería exigir supervisión humana real, documentación suficiente, protección de información sensible y mecanismos que permitan reconstruir las decisiones relevantes.

Cuanto mayor sea la intervención del sistema sobre el contenido, mayor debería ser la exigencia de control.

Hay además una cuestión democrática. Las leyes tienen autores institucionales porque el poder necesita rostro. Sabemos quién presentó un proyecto, qué comisión lo trató, qué legisladores lo votaron y qué autoridad lo promulgó. Esa cadena de legitimidad no puede terminar en una respuesta del tipo: “esa cláusula la sugirió el sistema”.

La inteligencia artificial puede ampliar la capacidad de las instituciones. No puede convertirse en una nueva forma de anonimato.

En los próximos años probablemente dejemos de sorprendernos cuando los organismos públicos utilicen herramientas algorítmicas para preparar documentos normativos. Será tan habitual como utilizar hoy una base de jurisprudencia o un procesador de textos. Precisamente por eso las reglas deben pensarse antes de que la práctica se vuelva invisible.

No se trata de preservar románticamente una administración de papel. Se trata de modernizar sin perder algo que el Derecho tardó siglos en construir: la posibilidad de atribuir una decisión a una autoridad, conocer sus fundamentos y exigir que responda por ella.

La mejor inteligencia artificial aplicada a la legislación no será la que consiga escribir una ley sin humanos. Será la que permita a los humanos legislar mejor sin olvidar nunca quién está ejerciendo elpoder.

* Abogado, docente universitario de Derecho Internacional Público y doctorando en Derecho por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora; investiga IA, derechos humanos, responsabilidad estatal y elaboración normativa. Auotr de trabajos sobre IA y Derecho (Thomson Reuters - La Ley, Rubinzal-Culzoni; y en revistas académicas)



