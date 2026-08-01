De la tribuna al aula sin crueldad

Como abogado, docente y alguien que camina las aulas, no puedo quedarme callado ante la hostilidad que enfrentamos. El bullying no se humoriza, es violencia, y esa premisa hoy adquiere una dimensión global. Tras el Mundial, las redes se inundaron de ataques virtuales en una campaña anti-Argentina. Con falsas acusaciones de racismo fogoneadas por algoritmos y operaciones externas, intentaron instalar una imagen distorsionada de lo que somos, buscando aislarnos y desprestigiar nuestra identidad. Ver cómo se utiliza la desinformación para linchar digitalmente a todo un país me genera una profunda indignación, pero también la obligación de poner las cosas en su lugar.

Sentir orgullo por ser argentino no nos hace intolerantes. Nuestra cultura futbolística no nace del desprecio, sino de una pasión desbordante que nos define y que a veces cuesta entender desde afuera. No somos un pueblo racista; somos un pueblo pasional. Nuestra historia derriba cualquier etiqueta segregacionista: fuimos vanguardia en derechos humanos al dictar la libertad de vientres en la Asamblea del Año XIII y abolir la esclavitud en la Constitución de 1853, mucho antes que grandes potencias. Somos una maravillosa mezcla de etnias y nacionalidades que se construyó abriendo los brazos a corrientes migratorias de todo el planeta, consolidándonos como un territorio receptivo. El crisol de identidades que late en nuestras escuelas es la prueba de que la diversidad es nuestra matriz fundacional.

Quizás por todo esto es que nos identificamos de una manera tan profunda con esta Selección de Scaloni y Messi, sobre todo los chicos. Hay una conexión genuina porque vieron a un grupo que defendió nuestros colores con el alma, pero que a la vez se plantó desde un lugar humano, humilde y respetuoso. Este equipo demostró que se puede competir al más alto nivel, defender la bandera con uñas y dientes frente a cualquier provocación externa, y seguir siendo tipos ejemplares en la vida. Se transformaron en el espejo donde nuestros pibes quieren mirarse.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Precisamente por eso, este enorme ejemplo colectivo debe convertirse en el motivo y combustible que nos invite a actuar así en nuestro día a día. La épica de la Scaloneta nos enseña que el camino hacia la grandeza se construye con empatía, respeto mutuo y un compromiso absoluto por las causas colectivas. No podemos admirar la unión de un plantel en la pantalla y después tolerar la crueldad en la vida real. Esa energía arrolladora del fútbol tiene que ser el motor para impulsar una sana convivencia en nuestras comunidades, entendiendo que el fervor popular jamás puede validar el sufrimiento ajeno.

Hoy nos toca encender las alarmas y concientizar contra el bullying y los discursos de odio que viajan a la velocidad de un clic. El hostigamiento en redes, el cyberbullying y las dinámicas escolares violentas se alimentan de la misma lógica de confrontación destructiva que hoy vemos a escala internacional. El ochenta por ciento de los casos de acoso escolar en nuestro país se vincula a estereotipos o burlas sobre el aspecto físico, ubicándonos en un preocupante puesto 11 a nivel mundial. No podemos permitir que la violencia ya no tenga recreo.

La verdadera victoria no se mide en copas ni en el marcador de una cancha. Ganar de verdad significa canalizar esa inmensa energía colectiva del deporte para trasladarla al terreno de la convivencia social y educativa. Desde las instituciones y los espacios comunitarios, mi compromiso sigue firme en exigir herramientas preventivas y construir una ciudadanía digital responsable, porque cuando un conflicto escala y termina interviniendo la justicia, ya perdimos todos. Los invito a defender nuestro orgullo argentino con la frente en alto y la empatía como bandera, erradicando el odio para garantizar que cada pibe crezca libre de crueldad.

*Abogado y docente especialista en ciudadanía digital y convivencia escolar.