Del dólar a los recursos

Hace un año, en septiembre de 2025, buena parte de la cobertura económica sobre la Argentina en los doce medios más influyentes de Occidente estaba dominada por el dólar, la deuda y los mercados financieros. Un año después, esos mismos medios prestan mucha más atención a las reformas económicas, los recursos productivos y el comercio exterior.

El cambio surge del Índice de Presencia Internacional (IPI), elaborado por Gorman Lee, que desde enero de 2025 releva las menciones relevantes sobre la Argentina en estos doce medios. El índice distingue entre menciones principales y secundarias, clasifica las noticias por temática y registra su valoración positiva, negativa o neutral. Así permite identificar no solamente cuánto aparece el país, sino también por qué motivos y de qué manera. En ambos septiembres registró exactamente 55 menciones económicas: la cantidad fue idéntica, pero la Argentina que apareció en las noticias fue muy diferente.

Hace un año, deuda, inflación y política cambiaria, y mercados financieros reunieron 36 menciones, el 65,5% del total económico. En septiembre de 2026, esos mismos asuntos sumaron apenas siete, el 12,7%.

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La diferencia se aprecia en las noticias concretas. En septiembre de 2025, Financial Times abordaba la intervención para sostener el peso, las apuestas de los inversores a una devaluación y las dificultades del Gobierno para recuperar la confianza de los mercados. El País informaba sobre el derrumbe de los bonos y el aumento del riesgo país, mientras Le Monde describía la búsqueda de dólares por parte del Gobierno. Aquella cobertura también estuvo influida por la coyuntura política: la derrota oficialista en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y la proximidad de las legislativas nacionales de octubre alimentaban la incertidumbre financiera.

Un año después, el centro de atención es otro. Las reformas estructurales y el ajuste reunieron 16 menciones; energía, minería y agro, otras 16; y comercio exterior, 11. Entre los tres asuntos explicaron el 78,2% de las noticias económicas relevadas. The Wall Street Journal situó a la Argentina en el mapa de los minerales críticos y la inversión energética; Financial Times abordó las perspectivas de crecimiento de las exportaciones argentinas de petróleo; Corriere della Sera informó sobre la ampliación de Profertil y Le Figaro recogió oportunidades comerciales y de inversión vinculadas con el país. El cambio no es menor: de una cobertura centrada en los riesgos financieros inmediatos se pasó a otra más interesada en las posibilidades de crecimiento y en las consecuencias concretas del rumbo económico.

Sin embargo, esta transformación de la cobertura no equivale necesariamente a una mejora general de la situación económica ni de la imagen internacional argentina. En septiembre de 2026, 15 de las 16 menciones sobre energía, minería y agro tuvieron una valoración positiva. En cambio, 12 de las 16 dedicadas a reformas estructurales y ajuste fueron negativas. The Economist abordó las dificultades del programa económico de Milei, Financial Times examinó los efectos de la apertura comercial y El País reflejó los problemas de la industria y la construcción. Es decir, los mismos medios que registran las expectativas que genera el potencial productivo del país también recogen los cuestionamientos a las reformas.

La comparación entre ambos septiembres muestra un cambio que no se advierte al observar solamente la cantidad de noticias. Hace un año, estos medios abordaban la economía argentina principalmente a través de sus dificultades financieras. Hoy prestan mayor atención a las oportunidades productivas, la inserción comercial y las consecuencias de las reformas. Esto no significa que los problemas financieros hayan quedado atrás, sino que perdieron protagonismo en la cobertura relevada. La economía argentina ocupa el mismo espacio en esos doce medios, pero las preguntas que se hacen sobre ella son muy distintas.

* Director de Análisis e Investigación en gormanlee.com