Democracia en venta: el fin de la igualdad ante las urnas

La democracia no funciona sola. Necesita partidos políticos fuertes, con ideas, con militancia y, sobre todo, con independencia de los poderes económicos. Cuando esa independencia se pierde, lo que está en juego no es una elección: es quién lidera los procesos políticos en Argentina.

La Constitución es clara al definir a los partidos políticos como instituciones fundamentales del sistema democrático. Eso significa que la democracia no puede sostenerse sin organizaciones con vida interna, capacidad de representar intereses sociales y autonomía real frente al poder económico. Esto no implica negar sus deficiencias, que no son pocas. Pero empujar hacia su privatización es el preludio de un debilitamiento extremo de su capacidad de representar a la sociedad en su conjunto y de impulsar transformaciones virtuosas.

El proyecto de reforma electoral del gobierno de Javier Milei avanza en esa dirección. Reconfigura el sistema reduciendo el peso relativo del financiamiento estatal y ampliando el rol del financiamiento privado en las campañas. Bajo el argumento del “ahorro”, en realidad cambia las reglas del juego. Porque cuando el financiamiento queda en manos privadas, la competencia política deja de ser entre proyectos y pasa a ser entre billeteras.

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Dicho de forma simple, abre la puerta a que la política dependa más de quienes tienen recursos que de quienes tienen votos. Con esta reforma, el centro de gravedad deja de ser el cuarto oscuro y pasa a ser la oficina de un CEO o de un lobista. No buscan eficientizar un Estado, que están desmantelando, pretenden también privatizar el derecho de representación.

La experiencia internacional ofrece advertencias que no deberían ignorarse. En Estados Unidos, tras el fallo Citizens United, el financiamiento político se convirtió en una carrera de chequeras. Los llamados Super PACs, grupos de presión que invierten sin límites y escaso control en campañas políticas, consolidaron una influencia desproporcionada de grandes corporaciones y grupos de interés, amplificando su voz por encima de la ciudadanía y distorsionando la competencia democrática. La política empezó a parecerse menos a una representación de la voluntad popular y más a una subasta.

En América Latina, las lecciones son igual de claras. Brasil terminó prohibiendo el financiamiento empresarial en 2015 después de escándalos que expusieron cómo el dinero puede capturar al Estado. Chile atravesó procesos similares. No estamos frente a una hipótesis, estamos frente a advertencias concretas que este proyecto decide ignorar.

El problema de fondo es evidente. Cuando el Estado se retira, los que tienen más recursos hablan más fuerte. Se robustecen electoralmente quienes se someten a la voluntad de generosos financistas mientras se excluye de representación a vastos sectores. Las consecuencias no son abstractas.

Con este tipo de esquema, las leyes de salud corren el riesgo de ser escritas por los laboratorios y las leyes ambientales por las grandes empresas extractivas. La política deja de expresar intereses sociales para convertirse en un “servicio de preventa” de quienes financian campañas.

A esto se suma la eliminación de las PASO. Menos participación ciudadana en la selección de candidatos implica más decisiones tomadas a puertas cerradas. Y si además el financiamiento depende de privados, esas decisiones pueden quedar condicionadas por intereses particulares. Menos ciudadanía, más opacidad.

El resultado es una transformación silenciosa pero profunda. Los partidos dejan de ser herramientas de representación social para convertirse en plataformas electorales financiadas por aportantes. Se pasa de una democracia de ciudadanos a una democracia de patrocinadores.

También hay una trampa en el argumento del supuesto ahorro. Dicen que se reduce el gasto público, pero el costo real aparece después. Porque cuando los gobernantes deben devolver favores a quienes financiaron sus campañas, lo hacen con decisiones públicas: beneficios impositivos, regulaciones a medida o incluso la entrega de recursos estratégicos.

La política necesita transparencia, control y mejoras. Nadie discute eso. Pero debilitar el financiamiento público no es la solución: es el problema. Porque la democracia no es barata, y no tengas dudas que subastarla sale mucho más caro.

Defender partidos políticos fuertes no es una consigna partidaria. Los partidos deben ser herramientas de representación social, no plataformas electorales alquiladas al mejor postor. Porque cuando la democracia se debilita, ese vacío no lo ocupa la ciudadanía, lo ocupan unos pocos.



*Diputado nacional por la Provincia de Buenos Aires, Presidente del Consejo Académico de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, ex Ministro de Educación de la Nación (2019-2021)