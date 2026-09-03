Malvinas: Milei ante la paradoja del petróleo offshore, el factor Trump y el dilema israelí

Esta noche a las 21, a su regreso de Chile —donde mantendrá una reunión clave con el presidente José Antonio Kast —, Javier Milei hablará al país por cadena nacional para referirse al reclamo de soberanía sobre las islas Malvinas. En los pasillos de la Casa Rosada y en los despachos ministeriales la orden es una sola: silencio rajatabla. Nadie puede filtrar información, lo que incrementa la expectativa en torno al alcance real del anuncio.

La cadena fue convocada tras un hecho desgajado del tablero internacional convencional: las declaraciones de Donald Trump sugiriendo que Estados Unidos podría revisar su histórico apoyo al Reino Unido respecto a la soberanía del archipiélago. Es cierto que, como primera impresión, Trump es capaz de decir una cosa y su contrario en el mismo día, y que el mundo civilizado suele tomar sus posturas con pinzas. Sin embargo, en este caso existe un fundamento subyacente de altísima densidad geopolítica e industrial.

El factor petrolero: offshore, Israel y la conexión chilena

El meollo de la cuestión radica a unos 200 kilómetros al norte de las islas, donde se despliega una operación petrolera offshore de envergadura. Tras tareas de exploración que arrojaron hallazgos de gran magnitud, se configuró un esquema comercial donde una compañía británica dio participación a la firma israelí privada Navitas Petroleum para la explotación del yacimiento, sumado a un entramado logístico de abastecimiento que involucra a Chile.

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Aquí se presenta una paradoja sumamente incómoda para la administración argentina. Para Milei, ejercer un reclamo formal que afecta directamente los intereses de una corporación israelí genera un evidente cortocircuito, considerando la impronta no solo política, sino de tinte casi religioso, que el mandatario le imprime a su alianza con Tel Aviv.

No obstante, las informaciones señalan que el Ejecutivo prepara un proyecto de ley para sancionar a aquellas empresas que desarrollan actividades en el archipiélago sin autorización previa del Estado argentino. Se trata de un cuadro legal que busca evitar la extracción de recursos en la plataforma continental que la Constitución Nacional ratifica como propia. Si el presidente no anunciara una medida en esta dirección, ciertamente debería hacerlo para sostener la coherencia del reclamo soberano.

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El frente británico y el espejo de la historia

Desde la contraparte, la respuesta de Londres no se ha hecho esperar. Parlamentarios británicos como James Cartlidge ya han advertido que la posición del Reino Unido sobre las islas se mantendrá inalterable.

Hoy la agenda de Downing Street está absorbida por varias complicaciones domésticas: el primer ministro Keir Starmer enfrenta una economía debilitada, tensiones sociales y el asiento electoral de la ultraderecha, un fenómeno de avance regional que comparte con la Francia de Emmanuel Macron. A ello se suma la consolidación de fuerzas de sesgo independentista en territorios clave como Escocia e Irlanda del Norte.

En este escenario, la presión o los cuestionamientos externos —como los vertidos por Trump— podrían paradójicamente arruinar la postura colonialista británica. La historia ofrece un precedente claro: a principios de los años ochenta, Margaret Thatcher utilizó el conflicto del Atlántico Sur para consolidar su poder interno en medio de una feroz huelga minera y una crisis sindical sin precedentes.

La expectativa de esta noche no pasa únicamente por la retórica del mensaje presidencial, sino por ver cómo la Argentina logra articular un reclamo legítimo sin desmantelar sus alianzas estratégicas globales en un mundo donde el petróleo y la diplomacia vuelven a cruzarse de manera determinante.

MEG