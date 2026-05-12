El sur en desarrollo: una transformación que ya está sucediendo

Durante muchos años, el sur de la Ciudad fue sinónimo de oportunidades postergadas. Los indicadores reflejaban una realidad que no podíamos ignorar: en comunas como la 8, con niveles de pobreza cercanos al 37,7%, o en la comuna 4, con una desocupación del 6,6%, quedaba en evidencia un enorme potencial de desarrollo. Incluso en zonas con mejores indicadores, las brechas marcaban la necesidad de intervenir de manera integral.

Hoy esa realidad está cambiando. Con una visión clara impulsada por el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, trabajamos bajo un nuevo paradigma: el sur como motor de desarrollo, integración y crecimiento. Donde antes había postergación, hoy hay una oportunidad concreta de inversión, transformación y futuro.

Obras en Dellepiane

Este proceso es el resultado de una estrategia que combina planificación, inversión y articulación entre el sector público y el privado. Desde el Estado asumimos un rol activo: promovemos inversión, simplificamos procesos y generamos herramientas para acompañar a desarrolladores e inversores. Esa articulación es la que permite escalar el impacto de cada proyecto. En ese marco, hoy se proyectan US$ 350 millones de inversión privada, una señal clara de confianza en el potencial del sur y en el rumbo que estamos impulsando.

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El sur es protagonista de grandes proyectos urbanos que están redefiniendo su identidad. Proyectos como la revitalización de la calle Necochea y el reordenamiento del bajo autopista en La Boca, junto con el desarrollo del Polo Logístico y del Polo Farmacéutico. A ello se le suma la consolidación del Barrio Olímpico —con más de 1.400 nuevas viviendas privadas— en Villa Soldati y las nuevas áreas de desarrollo en Pompeya y Constitución. Todo esto forma parte de una agenda que integra vivienda, producción, cultura y espacio público. Decenas de proyectos activos impulsan hoy un ecosistema dinámico que atrae inversión y genera empleo.

Parque Olímpico

Uno de los pilares fundamentales de esta gestión es la movilidad. No hay desarrollo posible sin conectividad. Por eso, avanzamos con un conjunto de obras que mejoran la accesibilidad y vinculan al sur con toda la Ciudad. Como por ejemplo, mejoras en el Premetro, la implementación del TramBus, que unirá Pompeya con Aeroparque, intervenciones en la red de subte y nuevos corredores que reducen tiempos de traslado e integran barrios. En esa línea, la transformación de la Autopista Dellepiane no solo optimiza la circulación y ahorra tiempo de viaje, sino que la convierte en la primera autopista parque del país.

Buenos Aires ha sido designada Capital Mundial del Deporte 2027 y, en ese contexto, el Autódromo Oscar y Juan Gálvez ocupa un lugar central. La modernización integral de su pista, infraestructura y tecnología no solo nos prepara para recibir eventos internacionales como el MotoGP, potenciando el turismo, el empleo y la actividad económica en toda la zona sur. Además, nos hacen sentir que el regreso de la Fórmula 1 está cada vez más cerca. A la par, fortalecemos su entorno con nueva infraestructura deportiva, como un Centro de Rehabilitación y un Hotel en el Parque Olímpico, orientados a deportistas de alto rendimiento. También recibimos al TC2000 en Villa Soldati, en su regreso a un circuito callejero en la Ciudad luego de 13 años, consolidando al deporte como motor de desarrollo. Y esta semana en el Parque Roca las máximas estrellas del pádel mundial compiten en una nueva edición del Premier Pádel P1.

La Boca

Autódromo

El sur también se reafirmó como un gran punto de encuentro para los porteños. En el último año, más de 2 millones de personas participaron de eventos en espacios como el Parque de la Ciudad, el Estadio Mary Terán de Weiss y el Autódromo. Recitales, eventos internacionales y la llegada del primer cine en el suroeste muestran algo concreto: el sur volvió a convocar, dinamizando la economía local y generando nuevas oportunidades.

También impulsamos la puesta en valor del Parque de la Ciudad, uno de los principales espacios para actividades masivas. Tras años de subutilización, el predio recuperó un rol central, con una agenda creciente y proyección a futuro. Además, reabrimos el Parque de martes a domingo, al igual que la Reserva Ecológica Lugano, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar con propuestas gastronómicas y recreativas.

Torre del Parque de la Ciudad iluminada

El sur está cambiando. Y lo hace con planificación, decisión política y una mirada de largo plazo. La visión de Jorge Macri es clara: una Ciudad más integrada, más equitativa y con desarrollo en todos sus barrios.

El futuro de la Ciudad más linda del mundo también se construye desde el sur. Y ese futuro ya empezó.

* Marcelo Di Mario, subsecretario de Integración y Desarrollo del sur de la Ciudad de Buenos Aires.