Esfuerzo, recompensa y perseverancia

La economía argentina en 2025 transita una etapa de transición. Luego de varios años marcados por una inflación de tres cifras, el primer semestre del año cerró con una inflación interanual del 60 % (BCRA). Aunque este dato genera cierta expectativa positiva, las ganancias empresariales todavía no logran estabilizarse: el nuevo desafío no es adaptarse, es prosperar estratégicamente. Y en ese camino, tres pilares resultan decisivos: esfuerzo inteligente, recompensa real y la perseverancia con visión.

Estos tres valores no son ideas abstractas, son enfoques concretos que, llevados a la práctica, hacen la diferencia entre las empresas que sobreviven y las que avanzan con firmeza.

Desde la mirada profesional de la administración, resulta fundamental comprender que el rol de los líderes y equipos de gestión no se limita a interpretar datos o analizar informes. La verdadera gestión está en tomar decisiones humanas, con impacto real en el funcionamiento cotidiano. El liderazgo administrativo eficaz combina criterio técnico con sensibilidad organizacional: es decir, decisiones firmes pero conectadas con el equipo, con el cliente, con el mercado.

Estrategia como eje de éxito

También el liderazgo interno ha cobrado una nueva dimensión. Las organizaciones que ponen a las personas en el centro y construyen una cultura basada en la confianza, el desarrollo y el propósito están viendo resultados concretos. Un estudio de Deloitte (2024) muestra que las empresas con liderazgos efectivos aumentan un 20 % la satisfacción del cliente y retienen un 40 % más de talento. No se trata de grandes discursos, sino de acciones consistentes: dar feedback, reconocer el esfuerzo, fomentar el aprendizaje y generar sentido de pertenencia.

Por su parte, la perseverancia no implica repetir lo mismo esperando que algo cambie. Significa mantener una visión firme y adaptarse con criterio. Según McKinsey (2025), las organizaciones que sostuvieron su estrategia durante los picos inflacionarios lograron mejoras de entre 5 % y 8 % en su rentabilidad. Perseverar es actuar con dirección.

Las oportunidades existen, pero no llegan solas. Exigen liderazgo, ejecución y acción. Hoy, más que nunca, el éxito empresarial argentino depende de cómo se lidera desde adentro. De quienes se atreven a mirar más allá del Excel, a confiar en sus equipos y a decidir sin esperar garantías. Porque las garantías no existen. Lo que sí existe es la posibilidad de hacer bien las cosas: con esfuerzo estratégico, con perseverancia real y con una cultura que entienda que la recompensa no es suerte, sino resultado.

Ejes de acción para fortalecer la capacidad operativa y estratégica de las empresas argentinas:

1. Apostar por la digitalización estratégica. La adopción de sistemas de gestión (ERP), soluciones de relación con el cliente (CRM) y herramientas de analítica avanzada no solo mejora la eficiencia operativa, sino que permite anticipar cambios en el mercado y controlar mejor los costos.

2. Robustecer la gestión financiera. Implementar tableros de control que muestren liquidez, endeudamiento, exposición cambiaria y rentabilidad facilita decisiones informadas en tiempo real y reduce el margen de error (EY Argentina, 2025).

3. Crear redes y alianzas colaborativas. Participar en consorcios, cámaras, grupos de compra o acuerdos sectoriales mejora el poder de negociación y fortalece la cadena de valor en un contexto de apertura comercial (Fundación ExportAr).

4. Reformular la propuesta al equipo humano. Pasar de incrementos salariales automáticos a estrategias que contemplen desarrollo profesional, bienestar, propósito y flexibilidad genera un clima laboral más saludable y reduce la rotación (Great Place toWork, 2024).

5. Prepararse para competir en mercados globales. Enfrentar la baja de aranceles requiere revisar la estructura de costos, mejorar la logística y reducir la dependencia de insumos importados. Las empresas que se anticipan a este cambio tendrán mayor capacidad de competir sin perder rentabilidad.

*Licenciada en Administración, coach ejecutivo