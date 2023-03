Giuliano Da Empoli, autor de la novela "El Mago del Kremlin": "Vladimir Putin es muy fuerte en la estrategia y la gestión del caos"

Gran Premio de la Academia francesa, el libro "El mago del Kremlin" apareció a finales de año pasado en francés y en italiano. El público europeo arrasa librerías, incluso circula una versión pirateada en ruso. Está por salir a la venta la traducción al castellano. El autor es de origen italiano y profesor en la Universidad de la Sorbona en Paris. La presente entrevista se realizó en Ginebra, en francés, durante el Festival Internacional de films y Foro de Derechos Humanos (FIFDH).

¿Cómo podría resumir el contenido de su novela de tanta actualidad hoy por la guerra en Ucrania, para presentarla al publico hispanoparlante, que podrá leerla pronto?

El libro es la historia de 20 años de poder de Vladimir Putin en Rusia, visto a través de los ojos de un personaje bastante particular de su entorno, que no es un antiguo KGB, ni un hombre de negocios, un "oligarca". Es alguien que frecuentó la Academia de Arte Dramático de Moscú, quien escribe novelas bajo seudónimo, conoce muy bien la cultura occidental, y la va a utilizar contra el Occidente. Será el jefe de la propaganda de Putin y va a interpretar su rol como una prestación artística. Es la mirada de un personaje muy especial de la historia rusa de los últimos 20 años...

¿Cómo le vino la idea de este libro en su trayectoria de intelectual, con varios otros anteriormente publicados, todos ensayos?

Antes escribí ensayos y uno se titula « Los ingenieros del caos », sobre los maestros de la propaganda y la comunicación política. Investigando descubrí el personaje ficcional de este libro, que existe en Rusia y se llama Vladislav Surkov, quien me pareció muy novelesco.

¿Podrá Ucrania en su territorio vencer a Rusia con armas convencionales antes de fin de año?

En declaraciones de prensa le atribuyen haber dicho que el primer manuscrito del libro, solo usted podía comprenderlo, aparentemente un texto mezclando el italiano con el francés...

Si, efectivamente, un lenguaje curioso, un mixto de francés e italiano. Mis dos ensayos precedentes los había escrito en francés...el ensayo es algo más racional. Pese a que el francés no es mi primera lengua, podía escribir directamente en francés. La novela es más emocional, personal, y caía en el italiano de tanto en tanto. Hice una primera versión franco-italiana. Después las separé. Hice dos versiones originales, una en francés y otra en italiano.

Usted dijo al presentar el libro aquí en Ginebra que no había previsto la invasión rusa en Ucrania del 24 de febrero de 2022, que lo sorprendió la declaración de Vladimir Putin anunciándola ese día...

El libro habla de la guerra en Ucrania simplemente porque esa guerra ya existía desde el 2014 y el personaje central del libro estaba implicado. Yo no había previsto esta nueva fase. Ha cambiado la recepción del libro. Le dio mucha más amplitud ya que el tema era el poder de Putin, de entrar en la cabeza de ese personaje. Al mismo tiempo la guerra hizo el tema más actual, cambió su lectura. El libro es una reflexión sobre el poder y sus mecanismos, que evidentemente son muy fuertes en Rusia, pero que existen en todas las sociedades en sus contextos y no es simplemente un libro de actualidad.

Supuestamente Putin previó conquistar Kiev en cuatro días, y no funcionó. Al fracasar tomar velozmente el poder central en Ucrania, Putin redobló la ofensiva convirtiéndola en una incursión mayor, cuyos alcances no estarían totalmente definidos. ¿Cuál es su reflexión de la situación actual?. ¿Aprendió algo nuevo de Putin observando la evolución de las hostilidades?

El tiempo rápido que imaginó Putin no se dio de esa manera. Hoy Putin apuesta por un tiempo largo, porque en el fondo y pese a todo, está consolidando su poder en el interior de Rusia. Al exterior y en Ucrania, no tiene suficientes fuerzas para imponer un orden. Pensó que podía imponer su orden en Ucrania, y no lo consiguió, pero tiene la fuerza de imponer el caos. Putin es muy fuerte en la estrategia y en la gestión del caos, en tanto que nosotros en Occidente tenemos muchas dificultades a confrontarnos con eso. Pese a todo creo que la situación es muy incierta.

