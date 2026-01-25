India y el Sur Global

La relación de la India con los países del Sur Global tiene profundas raíces en historias compartidas, luchas comunes y aspiraciones mutuas de desarrollo y autosuficiencia. A lo largo de los años, el papel de la India ha evolucionado desde ser líder del Movimiento de Países No Alineados (MNOAL) hasta convertirse en un actor fundamental en la cooperación Sur-Sur contemporánea.

La asociación de la India con el Sur Global alcanzó un nuevo nivel gracias al Primer Ministro Narendra Modi, quien organizó la primera Cumbre de la Voz del Sur Global (VOGSS, por sus siglas en inglés) los días 12 y 13 de enero de 2023, pocas semanas después de que la India asumiera la presidencia del G20. A esta cumbre le siguió otra más adelante ese mismo año y una tercera en 2024.

Además de articular los intereses, las prioridades y las aspiraciones del Sur Global a través de varias VOGSS y plantear estas cuestiones en todos los foros pertinentes, la India también "predica con el ejemplo" y presta toda la asistencia posible a los países del Sur Global.

La función de la India dentro del Sur Global es fundamental, ya que aprovecha su creciente poder económico, su marco democrático y su posicionamiento geopolítico estratégico para abogar por una gobernanza global equitativa.

Los programas de ayuda al desarrollo de la India para los miembros del Sur Global destacan su función como socio en el progreso. A través del programa de Cooperación Técnica y Económica de la India (ITEC), la India ha brindado formación, desarrollo de capacidades y asistencia técnica a más de 160 países. Este programa contribuye al desarrollo de los recursos humanos en el Sur Global, ya que abarca una amplia gama de áreas, entre ellas la atención a la salud, la educación, la agricultura y la tecnología de la información.

La política de "Vasudhaiva Kutumbakam"

El espíritu de "Vasudhaiva Kutumbakam" (El mundo es una familia) ha sido la filosofía rectora de la política exterior de la India durante más de una década. Esta política alcanzó su máxima expresión durante la presidencia de la India del G20 en 2023, cuando adoptó el lema "Una Tierra, una familia, un futuro" para su presidencia y se aseguró de que todas las decisiones que surgieran a partir de las deliberaciones reflejaran plenamente este compromiso.

En los últimos años, la asociación de la India con el "Sur Global" ha madurado hasta convertirse en un pilar fundamental de su política exterior. Uno de los logros más importantes de la India durante su presidencia del G20 fue la inclusión de la Unión Africana, un organismo que agrupa a 54 países africanos, como miembro de pleno derecho del G20. Esta cuestión había estado pendiente durante muchos años y correspondió a la India, con su compromiso con los intereses del Sur Global, resolverla mediante la evolución del consenso necesario sobre este importante asunto.

La India ha podido mejorar de manera significativa su compromiso con el Sur Global gracias al importante crecimiento de la economía en los últimos años. Cuando el Primer Ministro Modi asumió el poder en 2014, la economía de la India era la décima más grande del mundo. Hoy en día es la cuarta más grande, y se prevé que pase a ser la tercera para 2027. En la actualidad, la India es la gran economía de más rápido crecimiento, con un impresionante crecimiento del PIB del 8,2 % en el último trimestre. Se espera que pase de ser una economía de 4 billones de dólares estadounidenses a una de más de 10 billones para 2035.

El aumento de la fortaleza económica de la India ha mejorado, entre otras cosas, su capacidad para desempeñar una función mucho más activa en los asuntos mundiales y brindar ayuda a quienes la necesitan. Durante la pandemia de COVID-19, la India suministró medicamentos y vacunas, la mayoría de ellos de forma gratuita, a varios socios, en particular del Sur Global. Brindó medicamentos a más de 150 países y más de 300 millones de dosis de vacunas en el marco de su iniciativa Vaccine Maitri [Amistad por las vacunas] a más de 100 países. Gracias a su peso económico, la India pudo ayudar a Sri Lanka con 4500 millones de dólares estadounidenses cuando el Tesoro de este país se vació en 2022, y también pudo brindar apoyo a Afganistán, Maldivas, entre otros, con ayuda financiera, suministros alimentarios y medicamentos cuando lo necesitaron. Esto también ha permitido a la India convertirse en el primer país en responder en momentos de necesidad y en casos donde se han producido catástrofes como terremotos, inundaciones, etc., en sus países vecinos y más allá.

Pilares fundamentales del compromiso

La "Asociación Global del Sur" de la India se define hoy en día por cuatro áreas de cooperación distintas:

A. Infraestructura pública digital (DPI, por sus siglas en inglés) y "The India Stack"

La India ha pasado de los logros nacionales al alcance global.

Diplomacia fintech: la UPI (Interfaz de Pagos Unificada) ya está operativa o en fase piloto en varios países del Sur Global, entre ellos Namibia, Sri Lanka y algunas zonas del sudeste asiático.

Fondo de Impacto Social: el compromiso de la India de aportar 25 millones de dólares estadounidenses a un Fondo de Impacto Social ayuda a las naciones más pequeñas a crear su propia identidad digital (similar a Aadhaar) y sistemas de pago para promover la inclusión financiera.

B. Liderazgo en salud y medicamentos

Al reafirmar su título de "farmacia del mundo", la India ha pasado de suministrar medicamentos y vacunas tras la pandemia de COVID-19 a desarrollar la resiliencia en materia de salud.

Medicamentos genéricos: suministra medicamentos genéricos asequibles y de alta calidad a países de África y el Caribe.

Capacidad reguladora: la India está formando activamente a reguladores farmacéuticos de países del Sur Global para ayudarles a establecer sus propias normas de seguridad farmacéutica.

C. El Pacto Mundial para el Desarrollo

Este pacto, que fue propuesto por el Primer Ministro Modi a finales de 2024, se centra en:

Comercio para el desarrollo: reducir las barreras para los países menos adelantados (PMA, por sus siglas en inglés).

Financiación en condiciones favorables: ofrecer subvenciones específicas para proyectos en lugar de los préstamos "trampa de deuda" que suelen asociarse a otras potencias importantes.

D. Justicia climática y transición energética

La India defiende el principio de "responsabilidades comunes pero diferenciadas" (CBDR, por sus siglas en inglés).

Alianza Solar Internacional (ISA, por sus siglas en inglés): con 121 países miembros, muchos de los cuales pertenecen al Sur Global, la ISA destaca el compromiso de la India con la lucha contra el cambio climático y la promoción de las energías renovables.

Misión LiFE (Lifestyle for Environment): la India fomenta el cambio hacia un consumo sostenible, un discurso que comparten los países en desarrollo, que no son los principales responsables del cambio climático, pero que tienen que hacer frente a los peores efectos.

La dinámica geopolítica de la India con el Sur Global ha evolucionado de manera significativa a lo largo de los años. Esta evolución refleja su creciente poder económico, sus intereses estratégicos y sus aspiraciones de convertirse en un actor importante en la escena mundial. A su vez, el compromiso proactivo de la India con el Sur Global destaca su compromiso con un mundo multipolar en el que las naciones en desarrollo tienen una voz importante en los asuntos globales. Gracias a sus esfuerzos sostenidos en materia de diplomacia, cooperación económica y alianzas estratégicas, la India está preparada para desempeñar una función fundamental en la dinámica cambiante del Sur Global.

Como líder y socio, la India tiene una función crucial en la configuración del futuro del Sur Global. A través de la cooperación sostenida, el respeto mutuo y las aspiraciones compartidas, la India y el Sur Global pueden afrontar colectivamente los desafíos y oportunidades del siglo XXI.

(*) Ashok Sajjanhar es exembajador de India en Kazajistán, Suecia y Letonia, y Oficial Ejecutivo Principal de la Fundación Nat para la Armonía Comunal