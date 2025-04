Jonathan Taplin y los cuatro jinetes del apocalipsis tecnocrático

La frase que prologaba un libro escrito en inglés por Jonathan Taplin, un autor para mí desconocido, me llamó la atención: "Elon Musk, Marc Andreessen, Peter Thiel y Mark Zuckerbarg: los multimillonarios tecnológicos que quieren gobernar el mundo". El título del libro sumó un interés aún mayor: The End of Reality (El Fin de de Realidad).

¿De qué está hablando Jonathan Taplin? me pregunté en ese momento, dos años atrás. Tomé contacto directo con Taplin vía Internet para buscar respuestas. Me encontré con un liberal estadounidense generoso y de pensamiento profundo, con una rica historia de vida que incluía desde la producción de música y películas para Bob Dylan, The Band, George Harrison y Martin Scorsese hasta la vicepresidencia del Grupo de Fusiones y Adquisiciones de Medios de Merrill Lynch. Una persona proveniente de la cultura, que actualmente es autor y director emérito del Laboratorio de Innovación Annenberg de la Universidad del Sur de California, donde reside.

De ese vínculo a distancia surgió la figura de Los 4 Jinetes del Apocalipsis Tecnocrático, con la que denominamos a estos multimillonarios en las Jornadas de Reflexión que realizamos en Infoworkers, a las que aportaron su conocimiento y experiencia el propio Taplin, el sociólogo español Manuel Castells y la doctora Emilce Cuda, Secretaria de la Pontificia Comisión para América Latina del Vaticano.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De ese vínculo surge el concepto de Globalización Tecnocrática y la necesidad de incorporarnos a la “batalla cultural” con la que nos desafía el anarquismo libertario, portando el concepto de “tecnología conveniente” como herramienta ideológica para librarla.

Como sintetiza adecuadamente el Ing. Dr. Fernando Stefani, Taplin parte de la tesis de que estos Jinetes del Apocalipsis Tecnocrático "explotan su riqueza e influencia para moldear un futuro en el que la realidad misma está privatizada, priorizando el escapismo a través de la realidad virtual, las finanzas especulativas a través del mundo cripto y la tecnocracia autoritaria por sobre soluciones colectivas y democráticas a las crisis globales".

Mientras escribía este artículo, le solicité a Taplin su autorización para reproducir en exclusiva, parte de los conceptos del video que nos envió para la presentación de la Misión Tecnología Conveniente, a la que me he referido en otros artículos.

Afirma Taplin: "He estado involucrado en la lucha contra las grandes tecnológicas durante más de 10 años. He escrito dos libros: uno titulado Muévete rápido y rompe cosas sobre cómo Facebook, Google y Amazon acorralaron la cultura y socavaron la democracia, y el otro titulado El fin de la realidad, que trata sobre Elon Musk y la oligarquía que ahora domina la sociedad estadounidense y, en cierto modo, también la Argentina”.

Declara que apoya “firmemente la idea de las tecnologías convenientes, aunque soy escéptico sobre si quienes controlan las redes sociales monopolistas te permitirán explorar estas ideas, porque implícitamente, en la idea de que podríamos deshacernos de ciertas tecnologías destructivas para la sociedad, se dice que se necesitaría controlar Facebook, X y otras redes sociales. Y sus líderes parecen estar en el bolsillo del Sr. Musk y el Sr. Zuckerberg, a los que no les interesa el control y les gustaría el anarquismo de una web abierta sin controles, sin moderación de contenido y nada más”.

Y reflexiona: "Elon Musk y sus amigos quieren es un mundo donde las máquinas no sólo hagan el trabajo físico, sino la mayor parte del trabajo cognitivo ¿Cómo nos afecta eso y qué hacemos con nuestras vidas, cuando la inteligencia artificial pueda hacer la mayor parte del trabajo? Así que Musk no te dirá nada. Bueno, el gobierno dará a todos una renta básica universal. Creo que eso es una tontería y no creo que tu presidente esté interesado en proporcionar ingresos a quienes trabajan”.

Con respecto a la Misión Tecnología Conveniente, Taplin nos expresa que "quiero animarlos a seguir con este proyecto con mucho entusiasmo. Creo que descubrirán que la comunidad artística está de su lado. Sin duda, el auge de la inteligencia artificial y la capacidad de crear música, arte y literatura con inteligencia artificial, supone un desafío para los humanos. El contenido creado por inteligencia artificial no sólo es basura, sino que también desvía el dinero de los pedidos reales... Pero la idea de las tecnologías convenientes para mí es realmente importante. Y si pudiéramos empezar a desarrollar tecnologías útiles para la sociedad, que pudieran ayudar a coordinarla, entonces creo que sería algo bueno".

La publicación en español del libro de Taplin que acaba de realizar la Universidad Nacional de Avellaneda es un paso concreto que facilita la difusión y el conocimiento del pensamiento de este norteamericano que, desde el corazón del Silicon Valley, nos advierte de las ambiciones de poder que portan estos personajes del jet set tecnocrático.



* Presidente de la Asociación Civil Infoworkers Trabajadores de la Información