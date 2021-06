Cuál es el "Plan anti-inflacionario" del Gobierno

El mes pasado escribí en este medio un artículo de opinión sobre las principales causas y efectos de la inflación. No dudé en afirmar que la inflación es el principal flagelo económico de nuestro país. Basta con citar algunos números para darnos cuenta del tremendo problema que tiene la Argentina respecto al nivel general de precios de su economía. Estamos dentro de los 3 ó 5 peores países del mundo con peor desempeño respecto a esta variable macroeconómica durante los últimos 40 años.

A modo de ejemplo, menciono los siguientes datos:

Argentina tiene la inflación acumulada más alta del mundo durante los últimos 37 años (excluyendo a Venezuela).

acumulada más alta del mundo durante los últimos 37 años (excluyendo a Venezuela). Argentina en 2019 tuvo la tercera inflación más alta del mundo (54%) después de Zimbabwe y Venezuela.

Argentina promedia un 36% de inflación durante los últimos 11 años (2010 - 2020).

Argentina lleva durante 2021 una inflación acumulada del 17% para el primer cuatrimestre (ene21 – abril 21). Seguramente la inflación del 2021 terminará entre el 45% y el 50%, si todo va por caminos normales. Aunque podría ser peor.

Mencioné en el artículo anterior que los países “normales” o “prósperos” suelen tener tasas de inflación de entre el 1% - 3%, mientras que los países en vías de desarrollo (estrato en el que “podría” situarse a la Argentina) suelen presentar niveles de inflación de entre el 4% – 6%. Vemos que Argentina está más cerca de los niveles inflacionarios de Venezuela que de los demás países del mundo. ¿A qué se debe esto? Bueno, en el artículo anterior di una extensa lista de las posibles causas de la inflación, pero hoy voy a ser más directo. Las desorbitantes tasas de inflación en Argentina tienen para mí 4 causas fundamentales: una monetaria, una cambiaria, una de costos y finalmente una cultural (la inflación en nuestro país ya se ha convertido en algo inercial). Quien quiera definiciones de estas causas lo invito a leer mi artículo anterior.

Debo reconocer que el artículo del mes pasado tuvo una interesante repercusión, y por eso decidí continuar escribiendo y reflexionando sobre el tema. Las principales reflexiones que planteo en este caso son las siguientes. ¿Se da cuenta el Gobierno argentino del peligro que representa la inflación existente? ¿Entienden lo difícil que es vivir y sobrevivir en contextos de alta inflación? ¿Por qué no hablan de inflación?. Y quizás la más importante de todas ¿Cuál es el plan antiinflacionario del Gobierno?

Para que exista un plan antiinflacionario, primero debe reconocerse a la inflación como un tremendo problema; y luego se lo debe querer resolver. Sin estas premisas, no existe la necesidad del mencionado plan. Si el Gobierno no considera que la inflación en Argentina es un problema crucial, pues entonces no generarán ningún plan anti-inflacionario; y seguirán haciendo la misma política económica que ha generado tremendo problema. En ese caso puedo decir que quizás yo dramatice sobre la inflación. Es una posibilidad.

La inflación genera pobreza e indigencia. Otro dato devastador de la economía argentina son las preocupantes cifras de pobreza, pobreza infantil e indigencia. Argentina tiene hoy en día un 42% de pobreza, un 10, 5% de indigentes y una pobreza infantil superior al 50%.

La pobreza y la inflación tienen relación directa. Cuándo en Argentina comienza a escalar la inflación, lo mismo sucede con los índices de pobreza. Además, en nuestro país, el rubro alimentos siempre sube un poquito más que la inflación general, inflando los costos de la Canasta Básica Total y de la Canasta Básica de Alimentos, ítems que se utilizan para medir la pobreza y la indigencia en nuestro país.

Es de una ignorancia absoluta no relacionar a la inflación con la pobreza y la indigencia. Por lo tanto no atacar la inflación es no intentar reducir la pobreza e indigencia. Como siempre digo, son las capas medias y bajas de la sociedad quienes mayormente pagan el impuesto inflacionario, ya que tienen una propensión marginal a consumir mayor. Bueno, entonces ahora puedo argumentar que si no hay un “Plan anti-inflacionario” es porque tampoco le importa al Gobierno reducir las tasas de pobreza e indigencia.

s más, a veces sospecho que le son funcionales para el incremento del asistencialismo eterno y creciente que desarrollan algunos de nuestros gobernantes como políticas de Estado para la captación de votos. Pero es sólo una sospecha, no lo puedo afirmar. También existe la posibilidad que realmente crean que pueden reducir la pobreza imprimiendo y regalando dinero.

Como no existe un plan expreso anti-inflacionario, estuve pensando en las medidas con las que el Gobierno ha intentado frenar la inflación. Se me vinieron dos a la cabeza. Control de precios y prohibición de exportaciones. La primera no dio resultado y nunca ha dado resultado en ningún país del mundo y la segunda generó el efecto contrario al buscado. El precio de las carnes subió un 6% el último mes (aunque yo fui a la carnicería y noté un incremento mayor en el precio de las carnes).

Otra cuestión que me llama la atención es que nunca escuché al Ministro de Economía hablando sobre el tema de la inflación. Si bien es experto en temas de renegociación de deuda y parece que se dedica exclusivamente a eso, me encantaría escuchar que planes tiene el Ministerio de Economía de la República Argentina para mejorar las 3 variables macroeconómicas básicas de cualquier economía: PBI, Inflación y Desempleo. Reitero, ¿cuál es el plan para incrementar el producto Interior Bruto? ¿Cuál es el plan para reducir el desempleo? ¿Y Cuál es plan para bajar la inflación? Sólo he escuchado medidas (paliativas) sobre incrementos de asistencia social y eso como economista me preocupa y mucho. Hay que salir de ese círculo vicioso: Inflación – Pobreza – Asistencialismo.

Propongo entonces lo siguiente: reducción del Gasto Público, reducción del déficit, reforma laboral e impositiva (para ayudar “de una vez” al sector privado que es quien debe generar empleo). Hay que volver a pensar en una senda de crecimiento y desarrollo, que incremente el PIB y reduzca el desempleo. Para esto es indispensable atacar dos frentes: prolijidad fiscal e incentivos al sector privado. No queda opción. Caso contrario, seguirá subiendo la inflación, la pobreza y el asistencialismo que ya hemos visto que no ha solucionado ninguno de los problemas y que sólo ha empeorado la situación macroeconómica y la vida de todos los argentinos, salvo de quienes han tomado estas medidas. Quiero ser claro, no tengo nada en contra de los receptores de las asistencias. Por el contrario, considero que ellos son víctimas de este sistema. Están cautivos de un sistema económico y político del que no pueden escapar. Son sus victimarios el problema.

Hay una frase que se le atribuye a Albert Einstein y que viene muy bien para finalizar este artículo y aplicarla a la economía argentina: “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Y si, los argentinos ya estamos hartos de tanta inflación, tanta recesión, tanto desempleo, tanta pobreza y tan pocos “planes serios” para solucionar los mismos problemas de siempre.

* Juan Marcos París. Lic. En Economía (Universidad Nacional de Mar del Plata). Master en Globalización, Comercio Internacional y Mercados Emergentes (Universitat de Barcelona).