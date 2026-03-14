La estabilidad jamás nace del carisma y no de las reglas

En El príncipe, Nicolás Maquiavelo distingue entre virtus y fortuna. La primera no remite a moralidad sino a potencia política: energía estratégica, audacia, capacidad de leer el momento y actuar con decisión. La segunda refiere al conjunto de circunstancias que exceden la voluntad individual. El éxito del gobernante depende de la convergencia entre ambas; su desgaste comienza cuando esa convergencia se rompe.

Desde el retorno de la democracia, nuestra historia reciente ofrece ejemplos cíclicos de esa tensión. Raúl Alfonsín interpretó mejor que sus adversarios el momento fundacional de 1983 y contó con un clima favorable. Cuando la crisis económica alteró el equilibrio, la fortuna cambió de signo. Carlos Menem capitalizó luego una nueva demanda de estabilidad y reformas estructurales. Fernando de la Rúa asumió bajo promesa de orden y terminó desbordado por un escenario que superó su capacidad de conducción.

El período 2001-2003 marcó el punto más crudo de desalineación entre virtus y fortuna: colapso económico, cinco presidentes en pocos días, legitimidades erosionadas. En ese contexto emergió Néstor Kirchner y luego Cristina Fernández. Más tarde, Mauricio Macri representó la expectativa de normalización institucional, que chocó con restricciones estructurales persistentes. Hoy, Javier Milei encarna otra ruptura, expresión de un electorado que vuelve a apostar por una figura disruptiva cuando el sistema muestra fatiga.

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Existe, además, una pulsión casi adolescente en nuestra cultura política: la tendencia a suponer que el líder y las ideas que encarna en un momento determinado poseen vocación de permanencia histórica. Se confunde intensidad con estabilidad. Con el agravante de que esa lógica no solo atraviesa a los seguidores; también muchos dirigentes actúan bajo esa misma ilusión de excepcionalidad duradera. Sin embargo, las ideas políticas son respuestas situadas. Lo que hoy parece innegociable puede mañana reformularse ante nuevas condiciones.

Si Maquiavelo entendía la virtus como la capacidad de dominar la fortuna, cada época desarrolló sus propias herramientas para intentarlo. En el Renacimiento fueron la diplomacia y la guerra; en el siglo XX, la propaganda de masas; hoy, como describe Giuliano da Empoli en Los ingenieros del caos, los algoritmos, el big data y la segmentación emocional permiten intervenir sobre el clima de opinión con una precisión inédita. Los liderazgos mesiánicos no solo interpretan el momento: intentan modelarlo.

Sin embargo, la historia demuestra que esa intervención siempre es parcial y transitoria. Ninguna tecnología ha logrado domesticar de manera definitiva la contingencia. El Imperio Romano organizó durante siglos el mundo conocido y terminó cediendo ante tensiones que no pudo absorber. El Imperio Británico, potencia dominante de la era moderna, también se replegó frente a transformaciones irreversibles. Incluso Estados Unidos ha debido reconfigurarse para sostener su gravitación. Los imperios se expandieron creyéndose irreversibles y terminaron replegándose; los líderes concentraron adhesión hasta que el contexto mutó. La fortuna puede ser influida, pero no abolida.

La misma lógica se verifica en las biografías individuales. Julio César acumuló poder extraordinario hasta que la concentración se volvió amenaza. Napoleón Bonaparte rediseñó Europa antes de quedar atrapado por la dinámica expansiva que lo había fortalecido. Iósif Stalin y Mao Zedong moldearon sistemas enteros bajo su impronta personal. En la Argentina, Juan Domingo Perón combinó liderazgo, movilización y narrativa como pocos, pero también experimentó el desplazamiento y la transformación de su propio movimiento.

La cuestión de fondo no es solo quién ejerce la virtus, sino qué arquitectura institucional limita la dependencia del sistema respecto de ella. Cuando el funcionamiento del Estado descansa en la excepcionalidad de una figura, la fortuna adquiere un peso desproporcionado. Reducir esa vulnerabilidad exige mecanismos concretos: reglas fiscales con jerarquía superior, acuerdos macroeconómicos básicos que trasciendan gobiernos, previsibilidad jurídica sostenida, autonomía efectiva del Banco Central, políticas estructurales que no se redefinan cada cuatro años, independencia de poderes.La estabilidad no surge del carisma ni de la ingeniería del momento. Tampoco de la negación sistemática del adversario. Surge de reglas claras, roles asumidos y límites respetados.

Así, la robustez institucional no depende únicamente del oficialismo. También exige oposiciones capaces de comprender su lugar en el sistema. En una democracia madura, la oposición no es un gobierno en espera permanente ni una fuerza de bloqueo automático: es un actor que controla, propone y construye alternativa. Cuando una fuerza pierde el respaldo mayoritario, el dato no puede leerse como accidente histórico sino como señal política. Desconocerlo o deslegitimarlo erosiona el mismo entramado que luego se pretende conducir.

Me parece inevitable que el lector identifique estas ideas con la coyuntura. Pero la recurrencia histórica demuestra que el problema no es episódico. Cambian los nombres, los estilos y las tecnologías; reaparecen los mismos dilemas. La polarización, la simplificación y la personalización del poder no son anomalías contemporáneas, sino patrones recurrentes.

Reducir esa vulnerabilidad exige algo menos espectacular y más difícil: arquitectura institucional. Si la virtus es potencia individual, la institución es virtus organizada. Ninguna fuerza aislada garantiza estabilidad si no está integrada en un orden armónico. La madurez política consiste en su proporción.

Las sociedades que perduran no son las que producen figuras extraordinarias, sino las que construyen estructuras capaces de funcionar pese a ellas.