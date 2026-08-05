La fijación de Milei con la mora y las señales de una economía en problemas

La economía argentina suma un nuevo dato que complementa el panorama de la mora bancaria, que viene creciendo hasta alcanzar niveles realmente muy altos. El fenómeno alcanza tanto a los bancos formales como a las plataformas financieras, los bancos electrónicos, Mercado Pago y demás.

Este asunto generó en su momento una discusión respecto de si el Gobierno debía intervenir o no ante la gente que estaba endeudada y atrapada con los créditos. La postura del Gobierno del presidente Milei ha sido que no, que es un tema de intereses privados.

Pero estamos claros en que ese nivel de mora, por encima del 10%, es una cuestión estructural. Si fuera del 1%, 2% o 3%, hay gente que no paga, por irresponsable, por incumplidora o porque se fundió. Cuando hablamos de más del 10% de mora, estamos hablando de un tema que está afectado por alguna razón que se vincula con la economía argentina.

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Ahora se suma el dato de los cheques rechazados, una información que hoy revela el diario Clarín y que da cuenta de que han vuelto a crecer después de tres meses de caída. En junio se rechazaron 160.000 cheques, un 60% por falta de fondos, en una actividad que está afectada por tasas de interés que están muy altas y por la caída del nivel de actividad.

El presidente, en uno de esos inverosímiles reportajes que ofrece de vez en cuando —ofreció uno ayer por la mañana—, dijo que las tasas habían bajado al 22%, que la Argentina estaba con tasas bajas. En lo personal, creo que en la realidad eso es difícil de verificar.



LMM