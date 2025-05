La fuerza laboral está herida en la base

Varios cambios estructurales vienen atravesando como una daga el corazón de la sociedad argentina. Los ocurridos en el mundo del trabajo son, con toda seguridad, de los más significativos y profundos. Las transformaciones cuantitativas fueron importantes: en los últimos 15 años, el poder adquisitivo del salario ha sido herido de muerte en casi la totalidad de las categorías de trabajadores.

Paralelamente, la categoría clásica, los asalariados, son cada vez menos y los monotributistas (categoría difusa si las hay) cada vez más, la mitad de los que trabajan lo hacen en la informalidad, al margen de toda cobertura social, todo derecho laboral y toda estabilidad, el 65% no cubre las necesidades básicas de una familia tipo y la participación en el PBI fue notoriamente reducida.

Sin embargo, las transformaciones cualitativas fueron, aunque parezca mentira, aún más decisivas que las anteriores. Sucede que el trabajo ya no significa lo mismo. El lugar encumbrado que sostuvo durante la sociedad industrial del siglo XX, como organizador y articulador de las jerarquías e identidades sociales, ya no existe como tal.

Ya no es la institución de cohesión que integró en el seno de la sociedad argentina a millones de personas de diferentes sectores y clases sociales, a partir de condiciones de vida similares. Más allá del deterioro vía ingresos, su atributo de argamasa con la que se pegaban los ladrillos de la estructura social ha perdido poder adhesivo más que adquisitivo y se resquebraja, aunque no haya desaparecido por completo.

En términos sociológicos se ha invertido la situación: de una estructura piramidal más o menos homogénea en su base y heterogénea en su punta, pasamos a una pirámide heterogénea en su base y relativamente más homogénea en la punta.

Sobre esta nueva estructura caracterizada por la fragmentación de la base es que se despliegan el telefonito, las redes sociales, los discursos de odio y deshumanizantes, las nuevas identidades, los criterios estéticos, las nuevas formas de comunicación (incluida la política) y las nuevas dinámicas de relación. Del mismo modo, es sobre esta base que se retraen los lazos tradicionales de solidaridad social de los sectores populares.

Todavía no han surgido ni del sector público ni del privado, instituciones o medios sociales adecuados que puedan asumir con algún grado de éxito la tarea de inclusión e integración social que antes hacía el trabajo sobre el trabajador.

Para ello, se requiere de una primera recomposición real de las postergadas condiciones materiales de vida de los trabajadores sobre la que puedan pensarse nuevas herramientas que tiendan no a la idealización de una vida pasada a la que no es posible ni tal vez deseable volver, sino a la posibilidad cierta de un futuro más equitativo y solidario, con nuevos materiales y constructores, si fuera necesario.

Las esperanzas colectivas de millones de trabajadores permanecerán en disputa hasta que ello se resuelva. En términos electorales y de representación, este gobierno no podrá capitalizar políticamente esas esperanzas utilizando las mismas estrategias comunicacionales con las que llegó al poder.

Si funcionó en su momento, ya no produce el mismo resultado porque su posición relativa no es la misma que al asumir, pero, sobre todo, porque la mejora en las condiciones materiales de vida de los trabajadores aún no se hacen visibles ante sus ojos, los trabajadores –hombres y mujeres- no las ven.

*Sociólogo / Consultor