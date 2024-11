La IA traerá mejores inversiones en una Justicia laboral rápida

El derecho del trabajo es el ordenador de las relaciones entre empresas y trabajadores, por ende uno de los principales factores para que más compañías inviertan en Argentina y se generen empleos de calidad.

Durante 26 años ejercí como abogado especialista en Derecho del Trabajo, conozco muy bien todas las instancias y procesos en los que participan empresas y trabajadores, los derechos de unos y otros y los problemas que sus reclamos tienen a la hora de enfrentar un juicio laboral.

Siempre me obsesionó el tiempo que se tarda para obtener una sentencia firme. Lo he atribuido a mis problemas de ansiedad, pero lo cierto es que más allá de que yo pueda tratarlo..., las empresas y los trabajadores, siguen sin conseguir una justicia rápida.

Así fue cómo hace 6 años concursé para Juez y hace dos años, con acuerdo del Senado, fui nombrado en el cargo que hoy ejerzo.

Pasar de una vereda a la otra es complejo y significa un gran desafío personal. Al ingresar al juzgado me vi lleno de expedientes y tiempos que quería acortar. El personal no se puede agrandar, no se puede contratar más gente, por lo que todos los que ya estaban hicieron un gran trabajo y estamos logrando cambios significativos. Pero no puedo lograr que el proceso dure menos de 1 año.

Así que me puse a investigar esta novedosa herramienta llamada IA Generativa y cómo se puede aplicar a los procesos judiciales.

Durante la pandemia, una de las cosas que nos ayudó es a que se terminara la discusión si podíamos o no tener todos los procesos en forma digital. De un día para otro, lo hicimos, no hay más papel desde el 2020 y todo funciona bien, pero los procesos tienen al menos 1.000 páginas en PDF, lo que dificulta su lectura rápida y conclusiones certeras.

Ahora hay que dar un paso más, todo lo digital es dato, se puede parametrizar, manejar, si usamos IA todos los sistemas pueden “hablar” entre sí y obtener información rápida, esto nos puede ayudar desde el inicio de las causas, si se nos habilita a los juzgados a interactuar directamente con el RENAPER y la IGJ, así como en la etapa de prueba transcribir directamente los dichos de los testigos, generar los informes de AFIP (ARCA), Correo, Ministerios, etc.

Ni hablar en la etapa de sentencia que podría leer rápidamente las contradicciones en las declaraciones testimoniales, y las conclusiones de los peritos. Así los juicios durarían 6 meses.

Las empresas y los trabajadores ya tendrían pautas claras (la ley) para cumplir, pero a sabiendas de que hay una justicia rápida en la que no se puede usar para financiar el no pago o la generación de una instancia de negociación.

Necesitamos más y mejores inversiones, tanto locales como extranjeras y éstas reclaman reglas claras para invertir, seguridad jurídica y que mejor que una justicia del trabajo veloz y eficiente que refleje la necesidad de que todos se enfoquen en trabajar e invertir y que seamos la última instancia para resolver conflictos y no una más dentro de las posibilidades de negociar.

Hay muchas herramientas generadas a fuerza de iniciativas individuales, pero se necesita una mayor participación de organismos nacionales e internacionales que nos permitan avanzar en forma rápida, aprendiendo su uso para todo el personal, con cursos, software y hardware necesarios.

Toda la justicia laboral es muy eficiente, todos queremos trabajar mejor y más rápido, sabemos que no hay posibilidad de contratar más personal, pero sí hay posibilidad de generar puentes con otros actores que nos ayuden a crecer.

Hay mucho por hacer y sé que hay un mundo que espera una mejor y más rápida justicia.



* Juez Nacional del Trabajo