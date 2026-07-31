La Milagrosa, la devoción popular de General Pinto

Son múltiples las devociones populares de la República Argentina. Las mismas reciben, desde hace bastante tiempo, la adhesión de numerosos fieles que confían, plenamente, en su capacidad de otorgar auxilios espirituales para superar problemas que afligen al cuerpo o al alma, a tal punto que algunas se han convertido en verdaderos clásicos de la religiosidad popular.

Hay devociones pasajeras, modas más o menos duraderas. Existen casos que no tuvieron suficiente fuerza para posicionarse en el colorido elenco de las creencias populares. También están aquellas que resultan borrosas o desconocidas por su escasa difusión o por tener un fuerte alcance local.

Una muerte trágica, marcada por el sufrimiento o producida a una temprana edad, son aspectos que caracterizan a aquellas personas que sus fieles ubican, de manera espontánea e inmediata, en el heterogéneo panteón de las canonizaciones populares.

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General Pinto es una ciudad pequeña y prolija del noroeste de la provincia de Buenos Aires, en el límite con la provincia de Santa Fe. Su origen está ligado al avance de las fronteras y a la lucha contra el aborigen durante la Conquista del Desierto. Sus habitantes se autodenominan, orgullosamente, “pintenses”.

En una reciente visita a aquella ciudad, charlamos con pintenses de la cultura y del turismo como Patricia Verón, Julio Galván, Celia Gariboldi, Agustina Sierra y Marcos Zochi. Así descubrimos la historia de Francisca López, una devoción popular local conocida como La Milagrosa.

Para conocer este curioso fenómeno popular, nos dirigimos al cementerio de la ciudad de General Pinto a visitar su tumba.

Es muy poco lo que se conoce sobre la vida de Francisca López y su posterior transformación en La Milagrosa, ya que los datos históricos son escasos y fragmentarios.

En la difícil labor por reconstruir esta historia, se destacan activos vecinos como Ernesto Daniel Leonardi y Francisco William Esquelino y entusiastas alumnos de escuelas locales.

Francisca López habría nacido el 23 de mayo de 1897 y falleció tempranamente a la joven edad de 17 años el 18 de julio de 1914.

No se conoce dónde se produjo su nacimiento y fallecimiento, ni el lugar de residencia con su familia: algunas versiones señalan a la ciudad de General Pinto y otras a la pequeña y cercana localidad rural de Germania.Se la recuerda como una joven muy delgada y frágil, con problemas de salud, y muy querida en su escuela; incluso algunos testimonios señalan que se encontraba en silla de ruedas. Su muerte habría sido provocada por un caso de catalepsia o tuberculosis.

Según Benjamín Ramos, alumno de la Escuela Secundaria Técnica N° 1 de General Pinto, Francisca López “dejó de vivir a causa de una temprana muerte súbita. Dos noches después de su entierro, una terrible tormenta sacudió a la ciudad. El sereno del cementerio aseguró escuchar ruidos, como rasguños, provenientes de su sepultura.

Los comentarios llegaron a oídos de sus padres, quienes solicitaron abrir el cajón. El cuerpo se encontraba boca abajo, con el rostro y los brazos llenos de rasguños, así como la tapa del cajón. La respuesta a semejante locura fue que la joven tuvo un ataque de catalepsia, por lo que la dieron por muerta, pero no lo estaba.

La desesperación y la falta de aire mataron a Francisca. Desde entonces, hay quienes dicen escuchar ruidos desde dentro de su tumba”.

El reconocido vecino Ernesto Daniel Leonardi destaca que la tumba posee una columna “truncada que representa una vida interrumpida antes de alcanzar su plenitud, una existencia inconclusa. La presencia de una delicada guirnalda tallada suaviza la dureza de esa interrupción: allí donde la forma se quiebra, la ornamentación introduce una idea de continuidad”.

La muerte de Francisca estuvo marcada por una combinación de juventud, tragedia, desesperación, impotencia y sufrimiento, que provocó gran conmoción en la comunidad local; es por ello, que se convirtió en una figura movilizadora, convocante y, finalmente, en una devoción popular que pasó a ser conocida como La Milagrosa, a la que se le atribuyó el don de otorgar beneficios espirituales a quienes se acercan a rezar por su alma y solicitar su ayuda.

Se desconoce desde cuándo La Milagrosa es objeto de culto popular, pero las placas dedicadas por sus fieles nos indican que esa particular devoción ya existía, por lo menos, en 1974.

La tumba de La Milagrosa Francisca López es visitada hasta el día de hoy por fieles creyentes para rezarle, solicitar su auxilio o agradecerle los favores recibidos. Placas, flores, imágenes religiosas, rosarios, monedas, medallas, estampitas, gorras, juguetes, llaveros y botellas con agua, testimonian la conmovedora gratitud y la firme adhesión hacia una devoción popular del rico y colorido patrimonio cultural pintense y de la provincia de Buenos Aires.

* Profesor de Historia de la Facultad de Comunicación de UADE