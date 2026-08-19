La nueva variable empresarial: la seguridad internacional

Una empresa puede calcular el dólar, proyectar la inflación y anticipar cambios regulatorios. Lo que difícilmente pueda resolver de un día para otro es la pérdida de un proveedor estratégico, el cierre de una ruta marítima o una sanción que deje fuera de alcance una tecnología indispensable. Ese tipo de riesgo ya no pertenece solamente al terreno de la diplomacia. Llegó a las empresas.

Durante años actuamos como si la estabilidad internacional fuera una condición permanente de la economía. Las decisiones de inversión y producción se apoyaban, sobre todo, en costos, productividad, oferta y demanda. La lógica era razonable: producir donde resultara más barato, comprar al proveedor más eficiente e invertir en el mercado con mejores perspectivas. La seguridad internacional parecía un asunto reservado a los Estados, las Fuerzas Armadas o los especialistas.

Ese supuesto quedó viejo. La competencia entre Estados Unidos y China, la pandemia, la invasión rusa de Ucrania, las sanciones económicas y los conflictos en Medio Oriente mostraron la velocidad con la que una crisis lejana puede llegar a una planta industrial. A veces lo hace en forma de un insumo que no llega. Otras, mediante un flete más caro, una restricción tecnológica, la falta de energía o la pérdida de un mercado.

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No estamos ante el fin de la globalización. Estamos ante una globalización diferente: más fragmentada, más competitiva y atravesada por razones de seguridad. Los gobiernos protegen tecnologías sensibles, buscan asegurar energía y minerales críticos y revisan dependencias construidas durante décadas. Las empresas, al mismo tiempo, comienzan a trasladar parte de su producción hacia países considerados más confiables, aunque no siempre sean los más baratos.

Ese cambio obliga a revisar una idea muy instalada. La eficiencia sigue siendo indispensable, pero ya no alcanza. Un proveedor puede ofrecer el mejor precio y representar, a la vez, una dependencia capaz de detener toda una línea de producción. Una cadena de suministro sin redundancias puede lucir excelente en una planilla y fallar frente al primer bloqueo. El costo más bajo no siempre es el menor riesgo.

Incorporar la seguridad internacional no significa intentar adivinar la próxima guerra. Significa formular preguntas que antes no llegaban al directorio. ¿De qué país depende un insumo crítico? ¿Qué ruta utiliza? ¿Existen proveedores alternativos? ¿Una sanción puede afectar el financiamiento? ¿Qué ocurriría si una tecnología deja de estar disponible? La ventaja no está en acertar cada pronóstico, sino en estar preparado antes que los competidores.

En la Argentina tenemos un problema adicional. La urgencia doméstica absorbe casi toda la atención. Seguimos el tipo de cambio, la inflación, las tasas, los impuestos y cada modificación regulatoria. Es comprensible: cualquiera de esas variables puede alterar un negocio en semanas. Pero mirar únicamente hacia adentro también genera un punto ciego. Mientras discutimos la próxima medida económica, el mundo redefine proveedores, mercados y sectores estratégicos.

La incorporación de esta mirada en el entramado productivo argentino todavía es desigual y poco sistemática. No se trata de reemplazar el análisis macroeconómico, sino de completarlo. Las empresas y cámaras sectoriales necesitan mapas de dependencias externas, ejercicios de escenarios y canales estables de intercambio entre especialistas en seguridad internacional, responsables financieros y áreas operativas. La geopolítica debe traducirse en decisiones concretas, no quedar reducida a una conversación sobre noticias.

También hay oportunidades. La búsqueda de proveedores alternativos puede aumentar el valor de los alimentos, la energía, el litio, la tecnología nuclear y los servicios basados en conocimiento que la Argentina puede ofrecer. Vaca Muerta no es relevante solamente por su rentabilidad: también lo es porque la seguridad energética recuperó centralidad. Lo mismo ocurre con los minerales críticos. Comprender este nuevo escenario permite protegerse, pero también ocupar espacios que otros países están dejando abiertos.

La seguridad internacional dejó de ser un asunto exclusivo de los Estados. Hoy puede determinar si una inversión conserva su valor, si una fábrica mantiene sus insumos o si una empresa accede a un mercado. Incorporarla al balance empresarial no es una sofisticación académica. Es reconocer que el mundo cambió y que seguir tomando decisiones con los supuestos de la etapa anterior también constituye un riesgo. Quienes lo comprendan primero tendrán una ventaja relativa.

* Presidente de la Fundacion Republica, Alumni del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies

