Y entonces, mientras el PRO debatía cómo cuernos presentar una alianza —ya no digamos “digna”— con los libertarios en la Ciudad que virará del amarillo al púrpura, @lauritalonso posteó en X: “Hasta $900 mil de multa si te gusta hurgar la basura en la Ciudad. Sí, leíste bien. La orden es clara: quien saque bolsas de los contenedores y deje todo tirado, limpia en el acto o lo paga caro. Se terminó la impunidad para los 'recicladores'. El que ensucia, limpia o paga”.

Laura Alonso, “optimista del esfuerzo”, como se presenta en X, extitular de la Oficina Anticorrupción, es la portavoz del Gobierno de la Ciudad. Su mensaje en la antes red Twitter era un posteo de otro, en el que el jefe de Gobierno Jorge Macri notificó sobre recientes instrucciones al Ministerio de Seguridad para que “a quienes estuvieran removiendo basura de los contenedores se les exija que ordenen y limpien todo de inmediato. Si se niegan, que los sancionen según la normativa vigente”.

Más que a los cartoneros —y ya ni siquiera a los cartoneros, porque muchos revuelven por algo que comer y lo comen ahí mismo, todos lo vemos, junto al contenedor— Laura buscó impresionar a Patricia Bullrich, quien terminó cerrando la parábola del PRO indigente. A Alonso se le llenó la cuenta de comentarios: “Se quieren hacer los fascistas para ver si le sacan un voto a LLA”, fue el de Pablo Stefanoni, autor del elogiado La rebeldia se volvió de derecha.

Bullrich criticó a los gobernadores por "no tener identidad"

Patricia Bullrich también tuvo este lunes su quote. En la Bolsa de Comercio de Córdoba, descalificó el flamante armado federal de Los Cinco gobernadores (Llaryora, Pullaro, Torres, Vidal y Sadir) y los llamó “kirchneristas de baja intensidad”. Parece que ese espacio preocupa. “Hay un peronista, otro kirchnerista, otro del PRO y otro radical. ¿Por qué dicen que son del medio? Eso es no tener identidad", dijo la ministra que, como se sabe, ha recorrido todo el espectro para llegar a donde hoy está.

Naturalmente, a Patricia se la puede asociar a los gestos de punitivismo que ensayaron Macri primo y Alonso en las redes. Con la colaboración de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, ella, Bullrich, ha logrado lo que nadie en las últimas dos décadas: terminar con los cortes y ordenar la Ciudad de Buenos Aires. A palos, cuando es necesario. Tan cierto como que su gestión en el Ministerio de Seguridad de la Nación la depositará en la cabeza de lista de los candidatos al Senado para las elecciones nacionales de octubre. Como le dijo hace unos días a Esteban Trebucq, de LN+: “Por ahí me mandan al ring…”.

Si las negociaciones asimétricas con Karina capitana prosperan, como parece, Patricia Bullrich podría ser incluso la candidata que traccione lo que quede en pie del PRO. Tras su sonora ruptura con el macrismo, Bullrich podrá decir, como Troilo, "siempre estoy llegando"...

El “Grito Federal” suma 440 intendentes y lanza su ofensiva para condicionar al Congreso

Este jueves vence el plazo que fija el cronograma electoral para el reconocimiento de alianzas. Habrá tiempo hasta el martes 12 para elegir los colores. En la negociacion con La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires el PRO resignó el amarillo, el nombre en la alianza, y se dejó despojar de su identidad. Todo indica que LLA le impondrá lo mismo en la Ciudad, donde llegó tercero con algo más de 16% en los comicios locales del 18 de mayo, el peor registro en su historia.

Mauricio Macri ingresó ayer temprano a la sede de la calle Balcarce con una manifestación de crudo realismo. ”Está fuera de discusión que ellos (los libertarios, a los que no nombra) quieren una posición totalmente dominante”, les dijo el expresidente a un grupo de periodistas. “La prioridad del PRO desde hace casi dos años ha sido ayudarlos a generar gobernabilidad. Lamentablemente no fue el nivel de gobernabilidad que necesitaba el país, por eso tenemos este nivel de riesgo país” (773 puntos básicos, ayer lunes, el índice que elabora el JP Morgan).

La reunión de la conducción del PRO, híbrida (presencial y remota) trató demasiados temas cruzados, coincidieron voceros del encuentro: el acuerdo electoral en Ciudad, los vetos presidenciales a los proyectos de mejora previsional y de subsidios a discapacidad, la gobernabilidad en la Legislatura porteña y la situación de Jorge Macri, también vetado por Javier Milei. Todo el mundo se fue de allí disgustado, dicen.

Final con dólar

Tras el staff report publicado el viernes, algo inadvertido en medio del despertar del dólar, el Fondo Monetario Internacional desembolsó este lunes US$ 2.000 pendientes del préstamo de Facilidades Extendidas por US$ 20 mil millones. El FMI informó sobre el conocido incumplimiento en la meta de reservas y flexibilizó el objetivo para finales de año, al reducirlas de los US$ 5500 millones a US$ 1000 millones. Sin embargo, dijo que se espera que el BCRA “juegue un rol más activo en el proceso de acumulación, incluso mediante la compra de divisas con un programa predecible, como han hecho Chile, Colombia y México en el contexto de sus respectivos regímenes de tipo de cambio flexibles”.

Total que el Gobierno evitó la compra de divisas en plena liquidación acelerada de los dólares del campo vía Banco Central para evitar una suba del tipo de cambio y eventualmente una aceleración de la tasa de inflación. Para terminar haciendo compras medio en secreto, por medio del Tesoro, llevando las tasas reales por encima del 40%, a riesgo de acelerar un freno en la actividad, para resignarse a que el mercado le lleve el dólar a casi el techo de la banda, en medio de la incertidumbre sobre su eventual traslado a precios. De esto hablaremos de aquí a octubre.

En este contexto, el mismo día que el Fondo desembolsó los US$ 2.000 mil millones el dólar oficial según la cotización del Banco Nación apenas retrocedió 3 pesos, de $1.375, 79 en el cierre del viernes, a $1.372,68. Poca cosa.

