Legislar con el federalismo como bandera

Cuando me preguntan qué proyectos voy a impulsar desde la Cámara de Diputados de la Nación siempre respondo, más o menos, lo mismo. Como legislador de la oposición lo primero que hay que hacer es una oposición férrea al kirchnerismo e intentar forjar, desde el Congreso, el andamiaje jurídico e institucional para un país diferente.

Pero eso no es todo. Siempre digo, además, que sin importar el proyecto del que se trate creo que los legisladores, más aún los entrerrianos, debemos tener un compromiso con el legado y las causas del Federalismo.

«La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal». Así lo dice el primer artículo de la Constitución Argentina. En esta enunciación hay tres conceptos de importancia, entre ellos el federalismo. No es un asunto menor, porque es un debate que, bajo diferentes formas, se actualiza desde hace más de 200 años y que aplica a las circunstancias más diversas: desde los asuntos estrictamente internos, como la discusión por una jefatura de bloque, como así también, y sobre todo, en lo que atañe a la distribución de los recursos, no sólo económicos, que generamos todos los argentinos, pero a los que no todos accedemos en condiciones de igualdad mediante la implementación de políticas públicas.

Argentina es un país rico, lo sabemos. También es diverso y desigual.

Argentina es un país rico, lo sabemos. También es diverso y desigual. Ese no es un tema nuevo, pero si es un tema urgente, que hay que visibilizar y tratar de remediar. El país diferente que imagino debe zanjar el debate histórico y la grieta que, hace 200 años, dividía al país en unitarios y federales. Los términos de la discusión contemporánea nos ofrecen nuevas categorías para pensar esta complejidad. La lucha quizá no sea por el control del puerto, pero sí es por cómo se distribuyen los recursos que son siempre escasos.

Pensar un país en clave de futuro implica desalentar el darwinismo de la supervivencia de los más fuertes contra los más débiles y entender que la única salida posible es colectiva y, sobre todo, federal, honrando las luchas de Francisco "Pancho" Ramírez, Justo José de Urquiza y muchos otros hombres y mujeres de esta Nación a quienes nos debemos para que el federalismo no sea una letra muerta.

*Diputado Nacional electo de la provincia de Entre Ríos (Juntos por el Cambio).