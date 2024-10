Lejos de EEUU, cerca de China y de espaldas a la educación

La diferencia entre pragmatismo en política, veletismo y tener un corso a contramano en la cabeza es tal vez la descripción más gráfica de lo que ocurre en la presidencia de Javier Milei. El mandatario muchas veces pareciera querer ser una especie de emulador del gobierno de Carlos Saúl Menem, pero muchas cosas han cambiado desde entonces. Pocos días atrás Milei confirmó que viajará a China en enero y dijo sobre ese país: “es un socio comercial muy interesante, solo piden que no los molesten”.

En efecto, los resultados de la balanza comercial y la deuda que mantenemos con aquellos lo han hecho reflexionar, ya que treinta años después del período de Carlos, ni la economía, Yuyito González y el mundo son los mismos. Al igual que Fátima Florez, los americanos se enteraron por los medios que Javo los había dejado. ¿Cómo se habrá sentido el Embajador Marc Stanley ante semejante? desplante ¿Lo acompañará a Javo en su visita a Xi? ¿Qué habrá pensado Donald Trump de Javier que pocas horas después con un sutil posteo lo calificó de “@javiermilei_mogólico”?

Por su parte el gobierno de los EEUU, a través del Departamento de Estado rápidamente expresó su desagrado mediante uno de sus voceros por este giro diplomático, pero sabiendo que Milei es capaz de cometer más torpezas en su desesperación financiera, intercedió para que el Fondo Monetario Internacional realice una reducción de sobrecargos a países deudores como el nuestro.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Muchos conocemos en Argentina esa fama de plagiador de nuestro Presi, solo restaba que el mundo lo supiera y que la macana sea planetaria, y así ocurrió en la ONU, donde su discurso fue un calco de un capítulo de la serie de The Warner Channel The West Wing. Sin embargo, en la cabeza del presidente los argentinos tenemos una disonancia cognitiva, y a su criterio todos estamos equivocados. Desafortunadamente para él, uno de sus “maestros”, Hans-Hermann Hoppe, afirmó que Javo es en materia económica un "showman payasesco” y en política internacional “Milei piensa como un chico del secundario”.

De esta forma, a diario vemos que la agenda internacional de Javier se reduce a la mínima expresión. Recibió al Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, referente de una derecha reaccionaria y quien esta en la mira de la DEA. Por suerte para él, la visita del ex Primer Ministro británico, Boris Johnson, le sirva a Javo para que siga el cumpleaños y pueda evadirse nuevamente de la realidad visitando a Mick Jagger.



El Rey de los triunfos pírricos

Desde que comenzó su mandato, Milei confunde sensibilidad social con capricho político. El costo para las arcas estatales del reclamo universitario significa 0,14% de PBI; pero el presidente decidió ir a una guerra que esta destinado a perder. La marcha en el Congreso, en el más modesto de los casos, fue 54 veces más grande que la convocatoria en Parque Lezama. Córdoba marchó, por la educación y un mandatario que los abandonó en medio de los incendios. Luego vendría el veto presidencial frente a la universidad pública que tiene 84% de imagen positiva y la de Javier Milei es del 37%, sin embargo en el gobierno optaron por “medírsela políticamente”.

Lo cierto es que los 84 votos en la última sesión resultaron en otra victoria pírrica. Esta vez Milei, que esperaba dar un mensaje de fuerza legislativa quedó desnudo, ya que no alcanza a tener 1/3 de los votos para enfrentar un juicio político. Desde ahora le espera un frente de tormenta, una verdadera seguidilla de bullying parlamentario.

Esta jornada cosecharía la siembra del discurso de Milei cargado de violencia en Parque Lezama, donde afirmó que todos los periodistas son pauteros y ensobrados, menos Esteban Trebuq, y que se vió potenciado con la afirmación que el gobierno “cronometra” a los mencionados y que los tiene “bien calibrados”. Ese día uno de los acólitos de Javier, Fran Fijap, iba a correr para que un grupo nutrido de manifestantes no lo golpeara en las cercanías del Congreso.

Pocas horas iban a pasar para que los estudiantes tomaran el guante, y cerca de 100 facultades en todo el país serían tomadas. Esto significaría un quiebre en el relato oficialista, Milei había llegado como el dirigente “antisistema” y apoyado por los jóvenes. Hoy esa juventud esta en la vereda de enfrente.

A esta altura en el gobierno deberían preguntarse ¿Cómo hace para vivir un matrimonio siendo ambos empleados de comercio? ¿Qué deben hacer si tienen un hijo en edad universitaria y padres jubilados? Bueno, Javo se encargó de desafiar y tocarle el bolsillo, por no decir el traste, a toda la clase media. El presidente aún no ha reparado que meterle platita en la billetera a los más necesitados no frena el explosivo clima social que se esta gestando. Probablemente no hemos reparado que la golpiza que recibió recientemente uno de sus jóvenes acólitos en las cercanía del Congreso no es más que una pequeña muestra de algo que con soberbia y falta de gestión se esta cocinando.



Otra vez sopa

En poco más de seis meses Milei logró superar a Macri, y consiguió que Cristina Fernández no solo vuelva al ruedo político, prácticamente la consagro como candidata y eventual ganadora de las elecciones de 2025. El Javo repite el esquema de polarización de Mauricio, y nos hace vibrar con un duelo de fantasmas: Cristina versus Karina. Es cómico a esta altura de los acontecimientos que los seguidores de Javier intenten instalarlo como un referente Anti K. El propio Eduardo Feinman sostuvo que “Alguien de Casa Rosada consulta vía Waldo de Pedro a Cristina, quiene tiene poder de veto”, lo que en palabras de Pablo Rossi sería “kirchnerismo austríaco”.

No es casual entonces por parte de Karina, el lanzamiento de la construcción del partido político. Por eso hizo cortar las calles de Santiago del Estero para un acto al que concurrieron la nada despreciable cantidad de 50 personas y en La Plata llenó un polideportivo con poco mas de 200 militantes, mitad aparato peronista rentado, mitad familias de extranjeros y un remanente de pubertarios. La nota de color es que el misterio sobre la imagen de la hermana se terminó el día que abrió la boca en público y despejó todas las dudas.

La sister repostera tiene más ganas de ser que el propio hermano. Desde que le regalaron la réplica de batón presidencial hasta cuando usó el maso en Wall Street, la Kari quiere participar en absolutamente todo lo que Javier ha sido parte. Sin embargo, esta nueva etapa deja a la vista algunos temas tabú: la posible corrupción. Según Carlos Pagni “ Caputo y Karina” pidieron entre 30.000 y 40.000 dólares a un grupo de empresarios en concepto de aporte a una fundación. Todo esto es muy raro, ya que según Javier, su hermana es “la pureza moral”.



El milagro económico que no ocurre

Los argentinos seguimos sin ver el milagro de Javier Milei. El presidente y sus acólitos son los únicos que tienen la capacidad de visualizar algo que los demás de los humanos no llegamos a percibir. Ahora bien, si la economía del ministro Luis “Cositoto” Caputo anda tan bien, ¿Por qué el fondo de Larry Fink, BlackRock, advirtió en un informe por el atraso cambiario y dijo que todavía no ve perspectivas para invertir fuerte en la Argentina? En el paper, firmado por dos importantes especialistas financieros sostuvieron que Argentina “se enfrenta a una situación muy difícil” y que se volvieron cada vez más cautelosos con respecto a nuestro desempeño durante el último mes.

Mientras los chicos de 13 años pueden desde ahora operar en bolsa, la construcción se retrajo -26,4% interanual"

¿Usted sabía que sin la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar, la indigencia sería del 25%? Este es el plan platita de Milei. Sin ley laboral ni baja de impuestos, y con un cepo inamovible, la clase media se destruye escupiendo los pocos dólares que le quedan, mientras Caputo juega al Carry Trade y quita toda posibilidad de competir a los empresarios locales con un dólar hiper intervenido. En efecto, vetan jubilaciones y recursos para educación para sostener la falta de plan económico y entregan algo de efectivo para pobres e indigentes al solo efecto de que este desmanejo no les explote en la cara.

La ausencia de plan económico de Toto & Conan no crea riqueza, es pura timba, y como en todas las experiencias del pasado termina mal. Mientras los chicos de 13 años pueden desde ahora operar en bolsa, la construcción se retrajo -26,4% interanual en agosto de 2024 y acumuló un descenso de -30,3% en los primeros ocho meses del año. La industria cayó -6,9% ia en agosto de 2024 y creció 1,5% respecto del mes previo. Las inversiones por su parte, desde que comenzó el gobierno, se desplomaron un -25% y la deuda pública en los primeros nueves meses alcanzó la friolera de u$s 89,395,000,000.



El bolsillo de la gente

La inflación de CABA en septiembre fue de 4%, acumulando un 115,1% en 2024, con un 218,8% ia. Mientras tanto en el gobierno festejan que el mes pasado la inflación fue del 3,5%. Lo raro es que este número comienza a tener olor a dibujo cuando afirman que los precios de alimentos y bebidas solo aumentaron un 2,3%. De allí se entiende que mientras intentan vendernos que están controlando la inflación, la caída del consumo masivo -21% en supermercados, luego que el mes anterior fue de -17,2%; es decir la mayor retracción en los últimos tres años, desde marzo de 2021. Si consideramos los primeros ocho meses de 2024, esta acumularía un retroceso de -13%. Estamos en camino de cerrar un año peor que el 2001.

Las ventas minoristas, según CAME, cayeron un -0,5% mensual en septiembre y un -5,2% interanual: en lo que va del año, acumulan una caída del -15%. Venimos de un -21,9% de junio, -15,7% en julio, -10,5% en agosto, hasta el -5,2%. ¿Podemos afirmar que la caída va desacelerando? No, ya que a comienzos de este proceso sucedió algo parecido. Parece que estamos alcanzando la “L”, los horrores de gestión siempre nos dan una nueva sorpresa. En este punto la “L” toma su forma definitiva, más allá de un pequeño repunte que el gobierno utilizará como excusa para decir que entramos en una etapa de crecimiento. Recordemos que en Diciembre de 2023 la caída fue de -13,7%, Enero 2024 -28,5%, Febrero -25,5%, Marzo -12,6%, Abril -7,3% y Mayo -7,3%.

La licuadora de Milei logró que el poder adquisitivo promedio de la población perdiera -12% en el segundo trimestre de 2024 en comparación con el mismo período del año pasado (ODSA - UCA). Contrariamente a lo esperado, el gobierno sigue sin ayudar a la clase media, el dólar tarjeta o impuesto PAIS no se va, solo le van cambiar el nombre, ya que el super peso garantiza esta temporada vacaciones en Suiza a un precio muy conveniente. En este orden de ideas, el dato curioso ocurrió con el precio de los combustibles, primero los subieron 240%. Luego, pocos días atrás YPF decidió bajar las naftas debido a la caída del precio del petróleo, el recorte que debía ser del 4%, acabó siendo del 1%.

Redondeando, el sistema Milei consiste en hacer una macana, mentir para sostenerla, hacerse el enojado para que no lo descubran (siempre lo hacen), y finalmente retroceder en chancletas al estilo Alberto Fernández.