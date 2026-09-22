Malvinas en agenda: los proyectos que marcan el pulso en Diputados

Malvinas siempre está en el imaginario social y, desde ya, en el político. El Mundial de fútbol, como el propio Gobierno, avivaron las brasas estos últimos meses. La política, y en particular la actividad parlamentaria solamente de los Diputados (Senado veremos en otra ocasión), nos muestra una gran cantidad de iniciativas.

Hay algunos proyectos similares que se repiten en el espíritu, más allá de los matices. Aquí repasamos los 119 proyectos según su jerarquía normativa (ley primero, luego declaraciones y resoluciones) que la Cámara Baja tiene con estado parlamentario para así ver las diversas visiones sobre la temática. El análisis de la calidad o la importancia queda para la subjetividad del lector.

Los proyectos de ley presentados versan sobre concientizar la cuestión Malvinas en ámbitos educativos o la instalación allí de carteles que indiquen la distancia entre un establecimiento y las islas. Encontramos declarar bien de interés histórico al avión Aermacchi de Owen Crippa en Sunchales; o lugares históricos a los sitios donde estaban el observatorio meteorológico en Punta Cnel. Zelaya de la Isla San Pedro, y al refugio Esquivel en la Isla Morell (Islas Sándwich del Sur). También declarar canción nacional de la causa Malvinas a una marcha con letra de Carlos Obligado y música de José Tieri; de interés nacional al Museo Malvinas situado en Oliva; o símbolo nacional a las Islas; o emblema nacional a su representación geográfica; o proteger como deben ser los homenajes en museos y espacios conmemorativos; o instaurar el 14 de junio como día de las madres de Malvinas.

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Por otro lado, hay iniciativas que crean un programa de beneficios; o un régimen previsional para veteranos; o una reparación histórica puntual para los que cumplieron el servicio militar obligatorio en el conflicto.

En clave geopolítica, buscan crear un régimen de condicionalidad sobre los instrumentos bilaterales con Gran Bretaña (junto a la creación de la comisión bicameral permanente de seguimiento); o desechar los tratados "Foradori /Duncan" y "Mondino/Lammy" suscriptos; o crear un régimen frente a la exhibición de símbolos Falklands en los espacios marítimos; o definir la naturaleza jurídica de los Acuerdos de Madrid I y II; o la reactivación del Observatorio sobre la cuestión Malvinas en el ámbito de Diputados; o un régimen de identidad en la indumentaria deportiva argentina y la creación de una comisión bicameral.

Luego entramos al terreno de los proyectos de declaración y resolución, que son herramientas de fácil aprobación y que manifiestan preocupaciones, repudios, beneplácitos, consultas y demás.

Tenemos repudios por declaraciones de Milei contrarias a la soberanía; por decir malvinenses a los kelpers; del candidato argentino a la Secr. Gral. de las Naciones Unidas Rafael Grossi sobre el reclamo histórico; del ministro Carlos Presti por el hundimiento del Gral. Belgrano; de la Ministra Alejandra Monteoliva por calificar el reclamo en el Mundial como un mensaje político; del ministro Pablo Quirno utilizando la denominación Falklands y del vocero Adrián Ravier calificando a Argentina como un país bananero ante el reclamo.

Hay beneplácitos por la interpretación con bandoneón del Himno en las Islas de Alejandro Pereyra; por la atleta Candela Cerrone ganadora de la maratón de Puerto Argentino; a la trayectoria del escultor Carlos Casas; al concurso nacional de ensayos "Malvinas claves de soberanía" en Chaco, a Josefina Estrago ganadora del concurso nacional de ensayos "Malvinas... porque esto tiene otra llave. soberanía, identidad y territorio"; de interésuna plataforma digital; por los documentales "ecos de Malvinas.

Hay historias que merecen ser contadas y "Malvinas, en cuerpo y alma"; por la lata de cerveza artesanal "Veterano de Martelli" creada por una pyme; de interés los libros de: Owen Crippa, Jorge Colombo, Cordano & Reynoso, Edgardo Esteban, Alejo Ramos Padilla y del colectivo platense “son nuestros” pero, especialmente, por la bandera que mostró la selección de futbol en el Mundial frente a Inglaterra.

Se destacan adhesiones típicas al Día del veterano y los Caídos o a lahistórica vigilia en Río Grande.

Hay puntuales como el aniversario de la muerte de Gerardo Marchisio en el Crucero Gral. Belgrano; por la actuación del Regimiento de Infantería de Monte 12 Gral. Arenales de Corrientes; a la Unión Federal de Familiares de Héroes Caídos; por la lealtad a la patria demostrada en combate de la dotación del ARA Monsunen; también de la 3ra. Escuadrilla Naval de Caza y Ataque y una por los 60 años del Operativo Cóndor.

Respecto a la parte británica, sobran repudios para enumerar: la visita del ministro de las fuerzas armadas Luke Pollard a las islas, al concurso “conociendo mis vecinos de las Islas Falkland”, por las maniobras militares Cape Upholder y por declaraciones del Premier Keir Starmer. Además, por el ingreso del patrullero HMS Medway y del buque Sir Attenborough en aguas nacionales.

Un tema no menor, el repudio a la intención de poner en marcha la extracción de petróleo con las firmas Navitas Petroleum y Rockhopper o a cualquier autorización británica de realizar exploraciones destinadas a la búsqueda de recursos.

Luego se observan exhortaciones a restituir en la Casa Rosada la bandera que flameó en las Islas durante el Operativo Cóndor; a revertir decisiones de desfinanciamiento de las fuerzas; a requerir a Chile no habilitar la ruta marítima comercial entre Punta Arenas y las Islas; citar al ministro Quirno a informar sobre una funcionaria uruguaya vinculada a los intereses de las Malvinas en la embajada británica en Montevideo y también a que brinde informes sobre cuestiones de soberanía; a impulsar medidas de reconocimiento a las madres de los veteranos y caídos; a informar sobre el vuelo de un avión militar de Gran Bretaña entre Montevideo y las Islas; a disponer el funcionamiento del Consejo Nacional de Asuntos relativos creado por ley; un respaldo a la posición del país ante el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas; o adhesión a las manifestaciones de Quirno en defensa de la soberanía y agradecerel respaldo del viceministro boliviano Carlos Paz Ide junto a diversos países en la IX reunión ministerial de la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur.

Todo esto nos muestra que, más allá de la coyuntura, la causa Malvinas mantiene un lugar permanente y activo en el pulso legislativo.

*Lic. Ciencia Política (UBA) y especialista en estudios políticos (UBA); Jefe despacho parlamentario en el Congreso