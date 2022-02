El acuerdo con el FMI implica una pérdida de soberanía

Las enormes movilizaciones que organizamos a menudo diferentes sectores populares vienen a denunciar y a dejar bien en claro que las estafas no se pagan. Los movimientos sociales vamos a seguir luchando por un país libre de las políticas del Fondo Monetario Internacional. No queremos hipotecar el futuro de nuestros jóvenes. No queremos seguir perdiendo soberanía.

No aceptamos que el Gobierno de Alberto Fernández renuncie a la soberanía como lo está haciendo con este acuerdo, el cual implica que cada 3 meses el FMI va a auditar la economía argentina. Como la experiencia ya lo demuestra en numerosos ejemplos, cuando el Fondo co-gobierna un país, el único que pierde es el pueblo sufriendo un mayor ajuste.

Desde nuestro lugar, creemos que se debía investigar hasta las últimas consecuencias la deuda tomada por el Macrismo, y mientras tanto suspender los pagos. Llegar a un acuerdo sin una previa investigación es legitimar el saqueo a la Nación.

¿Quién pagara el ajuste que plantea el FMI?

Los dólares que el país genera y la riqueza que se produzca tienen que ir destinados a los sectores más vulnerables para intentar salir de la crisis social por la que estamos atravesando. Creemos que el Ejecutivo, con Alberto Fernández a la cabeza, elije darle legitimidad a la deuda tomada por el Ex Presidente. Este acuerdo que quieren imponernos vendrá acompañado de mayor pobreza y desocupación. No hay ninguna duda de ello. Significara un duro ajuste en la educación pública, se profundizara la precarización laboral, recortes presupuestarios, un impacto totalmente negativo para los sectores más desprotegidos. La única deuda que deben pagar es la que tienen con el pueblo.

En Argentina el hambre nunca se fue, la pobreza crece, y desde el inicio de la pandemia nuestros comedores y merenderos estuvieron al frente, sin bajar las cortinas, llevando siempre una copa de leche y un plato de comida a quien lo necesitara.

Dentro de la ilegitimidad e ilegalidad de la deuda que tomo el macrismo existen un montón de irregularidades. Fue un préstamo que hasta mismo el Fondo tenía dudas. La mayor cantidad de ese dinero, que es lo que hay que investigar realmente, se uso para la fuga de capitales beneficiando a un pequeño grupo de empresarios, banqueros, amigos del gobierno de turno.

A nosotros no nos parece que el pueblo argentino hipoteque su futuro y que condicionen a las próximas generaciones por lo que fue una estafa. Las voces críticas a este acuerdo siguen apareciendo, incrementándose, hasta generar ruido dentro del mismo Gobierno de Alberto Fernández. Creemos que hay que hacer un debate en la sociedad. El Frente de Todos ha intentado instalar el argumento del miedo, centralmente, para que el pueblo argentino no pueda discutir, razonar y decidir en conjunto. Plantean que “es este acuerdo o el abismo, esto o el infierno”. Los movimientos sociales apostamos a realizar una gran campaña de investigación, auditar la deuda del macrismo, como así también debatir en la sociedad argentina, y llevar a una consulta popular la decisión final. Una consulta en donde el pueblo diga que decisión vamos a tomar ante tamaña estafa por los próximos años.

Está claro que el Frente de Todos no va a hacerlo, y va a tratar de mantenerlo dentro de los términos del Congreso de la Nación. Desde Libres del Sur realizaremos una consulta popular durante la primera semana de marzo, donde apostamos a juntar más de 1 millón de firmas en contra de este acuerdo. Se pondrán más de 10 mil urnas a lo largo y ancho del país. Somos muchas las asociaciones civiles, movimientos sociales, clubes de barrio, centros de jubilados, centros de veteranos de Malvinas, entre otros, los que estamos en contra del pago de esta estafa tomada por el gobierno anterior.

La deuda externa es uno de los grandes motivos que lleva a la Argentina a estar estancada económicamente desde hace casi 50 años. Es nuevamente la deuda la que nos aplasta una y otra vez, y la que no permite el desarrollo y crecimiento de nuestro país. Seguimos retrocediendo, no solo a nivel mundial, sino en la región y principalmente seguimos hundiendo a nuestro pueblo.

Hay que investigar profundamente la deuda y momentáneamente suspender los pagos. No podemos seguir cediendo soberanía ni condenar a las próximas generaciones al pago de una estafa. Hay bronca y dolor, pero también hay dignidad. El Gobierno debería tomar nota de que la situación es muy grave, dejar de fabricar peleas y decidir si va a continuar emprolijando planillas de cálculo a pedido del FMI, o va a asistir a los sectores más castigados.

* Mauro López. Referente Libres Del Sur-Provincia Buenos Aires. Coordinador Barrios De Pie Provincia Buenos Aires.