¿Quién pagara el ajuste que plantea el FMI?

La consultora Focus Market realizó un Informe reflejando el punto de partida del déficit fiscal respecto del PBI y los diferentes préstamos que ha recibido Argentina por parte del FMI a lo largo de su historia sin poder resolver sus problemas macroeconómicos fundamentales recayendo en forma cíclica en este recurso crediticio de última instancia.

De acuerdo con el mismo, el sendero de disminución del Déficit Fiscal al 2,5 % para 2022, 1,9 % para 2023, 0,9 % para 2024 y equilibrio para 2025. Ante este escenario quedan dudas aún sobre quién recaerá el ajuste del déficit fiscal. Por otra parte, el estudio señala que en el caso que se logré avanzar en un acuerdo por la deuda con el FMI, aún quedará un tema no menor por salda que son los pasivos remunerados del BCRA (Banco Central de la República Argentina), es decir la deuda por el financiamiento del mercado local en pesos por los que habrá que pagar incluso una mayor tasa de interés a medida que se vaya ajustando en el tiempo para arribar a tasas reales positivas que es lo que señala la carta de entendimiento con el organismo multilateral de crédito.

"Argentina va camino a un acuerdo con el FMI con metas de disminución del déficit fiscal primario en los próximos años hasta lograr el equilibrio en 2025. Si bien Martin Guzmán sostiene que es clave una reducción gradual del mismo para no ralentizar el crecimiento económico el acuerdo no contempla en esta primera etapa reforma estructurales claves en el tiempo como la impositiva y laboral para que ese crecimiento sea sostenido. Con las actuales leyes argentinas, el país no tiene posibilidad de tener un crecimiento en el tiempo sino de ingresar en ciclos de Stop & Go permanentes. Sin cambios no se puede obtener mejores resultados en la materia que el pasado no mostró" indicó Damián Di Pace Director de la Consultora Focus Market

Con respecto a los préstamos monetarios, se detalló que al día de hoy el principal acreedor de Argentina es el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el cual se tiene una deuda de 52.927 millones de dólares (Préstamo inicial de u$s 44 millones más los intereses).

Cabe recordar que la historia con el FMI comenzó formalmente el 19 de abril de 1956, en donde todos los países participantes se comprometían en cumplir ciertas medidas de política económica para poder solicitar un préstamo. En 1958 el Presidente Aramburu pidió el primer préstamo por u$s 75 millones. Al siguiente año el Presidente Frondizi, ante desequilibrios de la balanza de pagos solicitó otro préstamo por USD 100 millones.

El organismo fue creado en 1944, ni bien este país ingresó le concedieron préstamos cada vez mayores, esto hace pensar que los problemas por los que se piden préstamos nunca fueron solucionados. Al observar la relación entre los préstamos ejecutados y las consecuencias como el nivel de inflación por presidente, se evidencia que no solo los desequilibrios no se solucionaron sino que todo lo contrario, estos problemas fiscales son más bien de corte estructural porqué las consecuencias inflacionarias siempre persistieron en el tiempo.

"Si bien Martin Guzmán afirma que la reducción del déficit fiscal será sin ajuste eso suena lindo desde lo discursivo. En términos reales el ajuste lo sufrieron los jubilados y pensionados, la clase media con mayor presión tributaria, los pobres con mayor inflación y la perspectiva hacia adelante es que toda esta parte de la sociedad cada uno en su medida pague el ajuste que el sector público no desea hacer. Las cuentas las pagará el privado y los incentivos a la inversión estarán a la baja a pesar de la acuerdo con el FMI", puntualizó Di Pace.

