José Mayans condicionó el apoyo al acuerdo con el FMI en el Senado: "Necesitamos detalles"

José Mayans, jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, destacó la importancia de conocer los detalles del acuerdo por el pago de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para entender en qué "compromiso" estará la Argentina.

En el marco de las negociaciones entre Alberto Fernández y legisladores para que estos apoyen el entendimiento con el FMI a través de la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, Mayans sostuvo en conversación con El Destape Radio: "Necesitamos el detalle del acuerdo con el FMI para saber en qué compromiso vamos a meter al país".

Tensión en el Senado a la espera de una definición por parte del Frente de Todos por el acuerdo con el FMI.

El titular de la bancada oficialista en el Senado aseguró que no duda "de la buena fe" del ministro de Economía Martín Guzmán, de quien también contó que recibió el "informe completo" del acuerdo con el FMI, el cual será puesto bajo "consideración de los integrantes del bloque" para ser analizado detalladamente. "El pueblo argentino nos votó como representantes para hacer las cosas bien, no meternos en algo que no vamos a poder soportar", sostuvo al respecto.

Además, Mayans se refirió a la gestión del negociador Sergio Chodos, a quien le comunicó que el entendimiento debía entrar por Diputados y no a través del Senado. Esto es algo que en los próximos días deberá ser definido por el Poder Ejecutivo: "Es más conveniente que el debate se inicie en Diputados por las circunstancias y las visiones que hay con respecto al endeudamiento público", aclaró.

Acuerdo con el FMI: la oposición aseguró que dará quórum mientras el oficialismo busca apoyo interno

Las "disidencias" dentro del oficialismo por el acuerdo con el FMI

Por otra parte, el senador también señaló la fragmentación dentro del FdT debido al acuerdo con el organismo multilateral de créditos, expresó que "hay disidencias sobre si el compromiso es sostenible" y agregó que la postura de la coalición oficialista en la votación se resolverá cuando se reúnan.

"Vamos a tener que escucharnos entre todos, vamos a tener las distintas posturas, porque tenemos que ser equilibrados y hacer lo mejor para la Argentina. Este país se merece otra cosa, no tener tantos sufrimientos", completó y añadió sobre el FMI: "Después de lo que hicieron, quieren someternos a un monitoreo trimestral para que ellos conduzcan prácticamente la economía del país".

José Mayans, jefe del bloque de senadores del Frente de Todos.

"Argentina no puede afrontar el compromiso de los dos pagos de 20 mil millones de dólares", manifestó acerca de la deuda con el FMI y también apuntó contra la gestión de Mauricio Macri: "Hay una deuda que es ilegítima e ilegal porque no ha pasado por el Congreso. Esa plata entró y salió del país, y ahora todo el mundo tendrá que pagar la ineptitud y la impericia del Gobierno de Macri".

Finalmente, el senador confirmó que hoy martes tendrá un encuentro a las 16 horas con los dirigentes del interbloque de Juntos por el Cambio (JxC), los radicales Alfredo Cornejo y Luis Naidenoff, y con Humberto Schiavoni, con el propósito de resolver la composición de las comisiones y la integración de sus presidencias, de cara a la sesión preparatoria del 24 de febrero.

MM / ED