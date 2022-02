Arde el Senado por el acuerdo con el FMI: cruces y armado de sub-bloques para evitar la ruptura del FdT

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional reavivó las chispas entre las diversas posturas que habitan en la coalición gobernante y la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados generó un clima caldeado que ahora se traslada al Senado, donde ya hay públicamente legisladores que manifiestan abiertamente estar a favor del acuerdo y quienes se paran de la vereda contraria como el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En diálogo con PERFIL, el senador del FdT por Entre Ríos, Edgardo Kueider, anticipó que votará a favor del acuerdo con el FMI y no sólo eso: trabaja en el armado de un "sub-bloque" interno para tratar "los temas que le importan a la gente", marcando distancia con parte de la coalición y en un mensaje de fuerte apoyo al Presidente Alberto Fernández.

Interna por el acuerdo con el FMI

Para Kueider "el costo de acordar con el Fondo existe, pagar va a tener un impacto en la economía, pero no acordar es un default. Mi pregunta es, si acordar con el fondo tiene un costo x en pesos, ¿cuál es el costo del no acuerdo? Nadie habla de eso. En términos sociales, políticos. Significa dólar que se dispara, devaluación de la moneda, inflación, perdida del salario de los trabajadores que ya les cuesta mucho cada mes, desocupación, miseria, inseguridad, hambre. Mayor impacto en la salud pública por más desocupación. Mayor atención social que también es plata. El costo del no acuerdo es muchísimo mayor".

Del otro lado, la senadora del oficialismo por Salta, Nora Giménez, señaló que "esta deuda es ilegítima, como legisladora no voy a asumir su legitimidad”, y agregó que el acuerdo aparece como una negociación global debido a que los montos y plazos asumidos durante el Gobierno de Macri "son imposibles de cumplir".

Acuerdo con el FMI: quiénes son los diputados K que pueden entorpecer las negociaciones

Sobre Máximo y los que critican el acuerdo

Kueider no mencionó directamente a Máximo Kirchner pero está claro que cuando habla de irresponsabilidades de la dirigencia que se opone al acuerdo y discute públicamente el tema a qué sector apunta: "La postura de algunos dirigentes no la comparto. Hay que ser responsable en lo que se dice y habla. Hace falta responsabilidad y no querer quedar bien con algún sector, y no hacer declaraciones pensando en la conveniencia del futuro, mirando las elecciones. Si el caos que esto genera me va a permitir llegar a mí. Porque en el medio hay millones de argentinos que reciben un impacto negativo", apuntó en declaraciones a este medio.

"Estaría bueno que experimenten gobernar una ciudad, al frente del Poder Ejecutivo y hacerse cargo de un estado, de las responsabilidades cotidianas, las calles, salud, seguridad, pagar sueldos", agregó.

Sub-bloque interno para no romper (por ahora) el Frente de Todos

El senador de la provincia que gobierno Gustavo Bordet anticipó que ya trabaja en un grupo de -por ahora- unos 9 senadores, entre los cuales hay algunos que no son del bloque oficialista para discutir internamente la agenda legislativa con otra perspectiva. Aunque destaca que no buscan ni romper ni hacer interbloques -también, por ahora-.

"Yo ya he conformado un grupo interno dentro del bloque. Y ese grupo se está acrecentando día a día. En breve vamos a tener un grupo de senadores que no están en el FdT. Tenemos que dejar de lado las discusiones partidarias con intereses electorales. Estoy hablando con senadores. La respuesta es muy positiva. Incorporar asuntos de la sociedad en la agenda legislativa y no estar sometidos a la agenda que nos imponen en el Senado. Hay intereses de muchas provincias. No queremos provocar una ruptura, que sea dentro del bloque".

Acuerdo con el FMI: el PRO define su postura y el Gobierno cuenta los votos

Y agregó: "No queremos lo que están haciendo otros de mostrar ruptura para el afuera y sin embargo están adentro. Queremos discutir adentro, interna. No queremos una figura rara. Conformar un bloque interno, un sub-bloque. Es un apoyo fuerte al Presidente".

En esa línea, concluyó que "los trapitos se lavan en casa, no podemos discutir esto en redes sociales. No podemos hacer este circo vergonzoso, a la sociedad le genera inseguridad".

JD / DS