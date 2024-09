Milei se escribe libertario, pero se pronuncia autócrata

Todos los gobiernos tienen un elemento que los identifica cuando los resultados en materia económica no se dejan ver, en el caso del Presidente Javier Milei es su desconexión con la realidad y su perfil autocrático.

En efecto, en la medida en que no se refleja su talento para crear riqueza con y sin dinero, Javo dice cosas hermosas sobre sí mismo: “Hicimos en un mes lo que Argentina no hizo en 123 años, y dijeron que era imposible de hacer porque explotaba el país". Y siguió: "soy considerado el máximo exponente y defensor de las ideas de la libertad en el mundo. Me reuní con los empresarios más importantes del mundo. Los políticos argentinos son unas ratas invisibles que jamás van a poder aspirar a eso, les duele que sea uno de los dos políticos más relevantes del planeta. El otro es Trump".

En efecto, la configuración de un micro gobierno que potencia el factor de desconexión, en lo que Milei ha calificado como “el triángulo de hierro”, conformado junto a su hermana Karina y a su joven asesor con delirios de Rasputín, Santiago Caputo, envió al hospital al único funcionario que funcionaba: el Jefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos. Lejos de revisar el funcionamiento de su entorno Javier arremete con frases como “no me enfrentan porque saben que pierden”.

Este punto de no retorno muestra a un presidente que no revisa el entorno tóxico para la salud de la gestión, afirmando “soy amigo de Santiago Caputo y es parte del triángulo de hierro, junto con mi hermana”; “a Santiago lo están usando para crear la figura del monje negro”, al mismo tiempo que se ve a sí mismo como un especie de genio político de reconocimiento internacional, que a la hora de abrir la boca muestra todo lo contrario, ya que para presumir sus encuentros en el exterior dijo “estuve con el directorio de Eipel” en referencia a la compañía Apple, mostrando que se parece mucho en su manejo del idioma inglés a Nicolás Maduro cuando menciona a “Elon Mots” (Musk).

Las milanesas no se negocian

El diálogo de Javier con su “aliado” Mauricio Macri luego del “sopapo” que “el calabrés” le propinó a nuestro presiduende en ambas Cámaras, milanesas y entrañas sin papas fritas mediante, ha logrado que se reúnan los jefes de los bloques del Senado y de Diputados del PRO y de La Libertad Avanza. En materia legislativa en este punto tenemos una ensalada donde confluyen los intereses de Cristian Ritondo de presidir Diputados, la torpe expulsión de legisladores como Lourdes Arrieta y Francisco Paoltroni y las desafortunadas expresiones del Senador Claudio Bartolomé Abdala, quien reconoció que 13 de sus 15 asesores están dedicados a las aspiraciones políticas del legislador. Estas torpezas, acaban por forzar a su hermana Karina a recurrir al auxilio de Carolina Pícaro, previamente expulsada, para reformar el bloque de diputados.



Las batallas que nunca peleó

Si Milei ha demostrado que es campeón en algo, es de la cantidad de batallas inexistentes que ha librado. El apocalipsis hiperinflacionario ha sido una de ellas, y al respecto dice reiteradamente “Nosotros estamos importando 2,5% de inflación por mes. Si usted tiene una inflación de 3%, quiere decir que la inflación que esta generando la macro argentina hoy es 0,5%. Argentina pasó de estar viajando a una inflación de 17,000% anual a una del 5-6% anual". Lo único que no aclara es que la forma en que anualiza los datos no es correcta, que la mitad de su gobierno esta se ha ubicado en torno al 4% sin posibilidad reducirla, y que ha ubicado al país en un peligros escenario de hiperrecesión.

La motosierra es otra de las batallas que realmente no fueron libradas. Desde que asumió, el gobierno recortó 31,000 contratos de empleados públicos, esto significa que mayoritariamente son contratos que no fueron renovados tanto en la administración central, ANSES, CONICET, Correo Argentino y AYSA. Esto último se debe a que el gobierno no cuenta con herramientas para crear empleo en el sector privado, por lo tanto difícilmente podrá transferir fuerza laboral desde el sector público. Esto se vuelve en un callejón sin salida cuando funcionarios como Federico Sturzenegger afirman “la obra pública no vuelve más”.

Javier Milei: circo, relato y nada de pan

La licuadora que prendió en diciembre de 2023 se cargó principalmente a los jubilados, esto al mismo tiempo que miente diciendo “la baja de inflación lo hemos hecho sin fijar precios y sin fijar el tipo de cambio”.

El daño a los mayores de edad va desde el recorte de otros 44 medicamentos con cobertura al 100% en PAMI, un nuevo aumento del 4,5% y 5,8%, dependiendo de la empresa en prepagas y el ajustado veto al aumento de las jubilaciones. Mientras tanto Milei repite frases como "en dólares el poder adquisitivo de los jubilados voló”.

La realidad dice que mientras el plan económico puede desplomarse por aumentar a los jubilados el equivalente a 3kg de carne picada, en agosto el consumo masivo cayó -17,2%, la mayor baja interanual de los últimos tres años. En supermercados el golpe fue de -17,9% interanual y en autoservicios de -16,5%. En el interior se sintió más fuerte -14,6% y en el AMBA -11,5%. La baja en el año fue de -10,6% ¿Vas a comprar y todo te parece más caro? Según el IPC, los precios al consumidor aumentaron 4,2% en agosto de 2024 respecto del mes anterior y 236,7% ia.

Cuando hablamos de los jubilados, pareciera que se tratar de marcianos desconectados de nuestra realidad olvidando que por la licuación de ingresos del gobierno son las familias las que deben ayudarlos a sostenerse.

Esos hijos, sobrinos y nietos sufrieron el incremento de la nafta y el gasoil, que este mes aumentaron 3% promedio, siendo un 7% en CABA. A esto hay que agregar 4% en septiembre las tarifas de luz y gas. Mención aparte merecen las expensas que vuelven a dispararse entre 15% y 20%. Por lo demás los trenes tienen un incremento de 40% y las telecomunicaciones prevén un aumento de 4,9%.

La falta de medidas que alienten la producción sumado al costo de vida de un plan antinflacionario fallido, no debe sorprender que para el INDEC en julio la actividad de la industria haya caído -5,4% ia y la construcción -20,4% ia.

Esta debacle productiva se observa en datos como el de la Asociación de Fábricas Argentinas de Tractores y otros equipamientos agrícolas e industriales (AFAT), organización que advirtió del desplome de la producción en -50% en promedio respecto del año pasado.

No solo el campo está afectado, la cantidad de locales vacíos en la Ciudad de Buenos Aires creció 5% interanual durante el bimestre julio/agosto, mientras que el incremento fue del 22,9% en comparación con el período mayo/junio de este 2024.



El regreso de Cristina

Cristina Fernández cumple a rajatabla la hoja de ruta que le permite volver a instalarse como la principal referente de la oposición. Lejos de ayudar a un desplome del gobierno, pareciera que apuesta a una buena elección en 2025 que le permita tener mayoría en una hipotética Asamblea Legislativa, ya que en la actualidad la “Capitana” debería negociar con Mauricio Macri y otros sectores del peronismo. De allí el cruce con José Mayans que afirmó: “¿Mandamos al psiquiátrico a los que pusieron a Alberto como presidente del Partido Justicialista?”. Esto se debió a que Cristina Kirchner pidió "pericia psiquiátrica a los que dicen que Victoria Villarruel es peronista". En efecto, la agenda parece ser la misma, difieren los tiempos y los protagonistas.

Se nota mucho que CFK le está dando una mano a Javier. En días donde no hay buenas noticias y la imagen presidencial se desgasta más rápido que la velocidad del F1 de Colapinto, la ex Presidenta se ubica como la única adversaria. En un posteo en X algunos días atrás, nuestra “Maléfica” le dijo a Javo que él es un burro en economía e hizo hincapié en que el presiduende no sabe gobernar y “boludea mucho en X”; lo cual es cierto y lo confirmó con una rápida respuesta del presidente.

Curiosamente, desde que Milei llegó al poder, la "condenada" nunca más pisó Tribunales, de hecho se la ha visto muy tranquila con Javier Gerardo militando la candidatura de Ariel Lijo a la Corte. Quizás lo más preocupante ha sido ver a la ex mandataria hablar en público de una forma moderada casi como una estadista, ciertamente confundiendo a quienes aún no la conocen, y exponiendo al Presidente como un hombre de pocas luces y desencajado. En fin, Massa, Macri, ella y un grupo de empresarios inventaron este experimento presidencial, logrando que muchos lo banquen fanáticamente como si se tratara de lo opuesto a los primeros.



Las buenas noticias

El gobierno ha hecho ingentes esfuerzos para mostrar las buenas noticias, aunque la sumatoria de las malas, y peor aún las graves, tapan tanto sacrificio. El Poder Ejecutivo reglamentó el establecimiento de límites respecto a datos privados de los funcionarios públicos. Esto vino a colación de la publicación de las facturas que Javier Milei extendió a Provincia Seguros en tiempos de la campaña presidencial de Daniel Scioli.

Lejos de resolver esta situación, frente al informe periodístico Milei dijo "si quieren mando al Congreso una ley donde los periodistas sean personas políticamente expuestas”. En efecto, este era el gobierno de la libertad hasta que Alconada Mon habló de los vínculos de Javier Milei con el kirchnerismo.

Se eliminaron trabas en la cadena de comercialización de yerba mate y bajaron el impuesto PAIS para la importación de bienes y fletes, ya que para el resto de tu vida diaria lo vas a seguir pagando"

Por su parte el candidato a la CSJN, Manuel García Mansilla dijo ante el Congreso de la Nación que la postulación al cargo se la ofreció Santiago Caputo, por recomendación del Ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. También afirmó que nunca habló con el Presidente. Es curioso que Milei haga una defensa tan cerrada de Ariel Lijo y no se haya tomado el tiempo de conocer personalmente al otro candidato a la Corte.

Lo que fue tragedia ahora es farsa

No todas son malas, la desregularon de Federico va a paso de tortuga, pero va. Se eliminaron trabas en la cadena de comercialización de yerba mate y bajaron el impuesto PAIS para la importación de bienes y fletes, ya que para el resto de tu vida diaria lo vas a seguir pagando.

Se eliminó el curro de SADAIC y anunciaron la reducción a 1% del arancel de las transferencias de los automotores. Finalmente bajaron 74% los homicidios en Rosario, sin secuestros significativos de drogas ¿Hubo pacto?, y las credenciales de los profesionales de la salud serán digitales, estarán disponibles en Mi Argentina y tendrán vigencia de cinco años.

Para cerrar, la noticia que todos esperábamos, Yuyito González dijo que lo suyo con el presidente "es para toda la vida" y agregó: "Este escote ya saben a quién se lo dedico”, “soy la primera dama" y "ya estamos casados con Javier Milei, ante Dios”.