Las milanesas no se negocian

El ex presidente Mauricio Macri comenzó a negociar el rumbo del gobierno. La Cámara de Diputados por 156 votos a favor, 52 negativos y 6 abstenciones rechazaron el decreto de los fondos reservados de la SIDE, en lo que resultó un tremendo golpe al gobierno y en especial a Santiago Caputo, quien junto a Javier y Karina forma parte del “Triángulo de hierro”.

Luego, con el apoyo del kirchnerismo, Martín Lousteau, representante de Enrique “Coti” Nosiglia en el palacio legislativo, fue elegido presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia, quien será secundado por los kirchneristas Leopoldo Moreau y Oscar “Yo Cristina, pelotudo” Parrilli.

El “Cat” ya se había pronunciado sobre la gestión del Javo: “hace ocho meses que nos vienen boludeando”, y Diputados fue el primer paso. Esa noche Mauricio y Javier habían cenado milanesas (sin papas fritas) de manera muy cordial; pero el padre de los perrijes no se había dado cuenta de que el calabrés empezaba a negociar.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Horas después, el Senado aprobó por 61 votos a favor, 8 en contra y 0 abstención aprobaron la ley de movilidad jubilatoria. Desde presidencia notaron rápidamente algo que venimos diciendo hace meses, pero esta vez quedó plasmado en carne viva. Por un lado la cámara baja demostró que tiene mayoría simple de los presentes para aprobar la acusación, mientras que hay mayoría de dos tercios de los presentes para destituir al presidente. De esta forma Macri y Cristina mostraron que tienen los votos para darle salida express al novio de Yuyito González en caso de que lo crean necesario.

Macri, como parte de su negociación, respaldó el veto de Milei a la reforma jubilatoria que aprobó el Congreso: “Por el bienestar de nuestros jubilados y sus nietos apoyo el veto del presidente Milei”. Casi inmediatamente, los senadores del PRO le respondieron a Mauricio: “No recibimos órdenes”, recordando que el Gato estaba haciendo “su” juego. Está claro que el ex presidente está atendiendo dos partidos a la vez, el propio y el de su espacio.

En el medio de este despiole, la audiencia por la candidatura de Ariel Lijo para la Corte Suprema pasó casi desapercibida. La vicepresidenta Victoria Villarruel dijo sobre el juez federal “No tiene los pergaminos para ser miembro de la Corte Suprema”, mientras que el magistrado se mostró bastante flojo de papeles para el cargo. Javier Milei, que no sabe como defender el entuerto que está armando expresó el siguiente disparate sobre Lijo: "Es el único que puede viabilizar la reforma judicial que necesitamos". ¿A qué se refiere el presidente? ¿A la causa del Correo? ¿Al “quédate tranquila” a Cristina? ¿A los propios problemas que podría tener con la justicia?

Victoria Villarruel dijo sobre el juez federal “No tiene los pergaminos para ser miembro de la Corte Suprema”

Lo cierto es que si no tienen el frente judicial ordenado, frente a una eventual causa por corrupción, cualquiera de ellos podría transitar el camino de espinas de Lázaro Báez. El “empresario” ha sido condenado a 4 años y medio de prisión por lavado de activos y se vendría próximamente otra condena en Chaco por otros 7 años. De esta forma la suma de sentencias lo llevarían a un máximo de 50 años, haciendo que salga de su jaulita de oro en Rio Gallegos y vuelva a Ezeiza.



Toto y la ex clase media

El Gobierno usó US$ 12,400 millones para controlar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los paralelos. La estimación de las Reservas netas del BCRA estarían negativas entre los US$ 4,000 millones y los US$ 6,500 millones. La deuda pública en julio llegó a US$ 452,071 millones, un incremento de US$ 9,555 millones en el mes y de US$ 81,398 millones en el año. El 44% está nominada en pesos y el 56% en moneda extranjera. En efecto, convertir las Lequis en deuda del tesoro no ha sido gratis; pues transformaron algo que debía licuarse con producción en un bonito y eventual default futuro. El dólar blue de esta forma, se ubica en $1350, esperando la señal de largada. Para infortunio del gobierno, el El FMI dijo que no habrá plata sin devaluación.

La CEPAL empeoró pronóstico para la economía argentina en 2024, previendo una caída del -3,6%. Un informe del CELAG aseguró que la pobreza en Argentina alcanzó al 73,3%. El dato se ubica casi 20 puntos por encima del relevado por la UCA que fijó la cifra en el 55%, quienes afirmaron “La clase media apenas existe”. Según esta universidad, el 63% de los chicos y adolescentes argentinos son pobres y el 16,2% son indigentes, la cifra más alta desde 2010. Por estos motivos, y otros que mencionaremos la mitad de los argentinos no ve el "milagro" de Javier Milei y para el 54.7% la situación del país es un "desastre". Otras consultoras, como Synopsis, ubican la imagen en 52% negativa (46% muy mala). En efecto, la esperanza, único sustento del gobierno, comienza a desvanecerse.

Milei adelantó que cuando los ingresos estén en "un escalón más alto", va a "bajar los impuestos (…) ¿O creen que se los voy a dejar gastar a los políticos?" El problema del presidente es que la recaudación se le cae a pedazos todos los meses. Para colmo de males, el gobierno no giraron los fondos para el pago de deuda anunciado semanas atrás, Arabia Saudita dijo que no hay plata para el ministro Toto Caputo y el FMI pide devaluación para realizar un préstamo; lo que significaría en palabras del personaje de los Simpsons, Ned Flanders, que se terminó todo, todillo.

¿Qué tan difícil se ha vuelta vivir? La inflación de julio fue de 4%, un número muy similar a los dos meses anteriores, y en lo que va del año acumula un incremento de 263,4%. En cuanto el índice de precios al consumidor, la mayor alza en julio fue para restaurantes y hoteles 6,5%; y la de menor, prendas de vestir y calzado 1,6%. En efecto, comer se va volviendo una misión imposible y vestirse es algo del pasado. La compra en supermercados ha sido el peor indicador, en la semana del 12 al 18 de agosto hubo un derrumbe récord del 27,6% interanual.

¿Qué pasa con la salud? Swiss Medical va a aumenta un 4,6% su cuota en septiembre, argumentando que se debe a la “altísima inflación”. ¿Y las vacaciones? Es un buen momento para los que siempre se van. En junio, hubo unos 278,250 argentinos que viajaron por vía aérea e ingresaron 173,188 turistas extranjeros al país. Sí, nos han convertido en un país cara para vivir y visitar.

En CABA una familia tipo necesitó en julio $929,845 para no ser pobre y $1,450,239 para ser clase media, sin contar alquiler. Si sumamos la vivienda, requieren más de $1,200,000 para no ser pobres y $1,900,000 respectivamente. ¿Sos ex clase media, pero con mucha libertad? Para no caer bajo la línea de la indigencia esa misma familia necesitó ingresos por más de $500,000. La canasta de pobreza aumentó 4,4% y la de indigencia 4,97%. La inflación en CABA fue de 5,1%. Si el dato del CELAG te pareció mucho, UNICEF Argentina advirtió que cada día, un millón de niños y niñas se van a dormir sin cenar.



La industria de Toto y el Premio Nobel

La industria esta en su mejor momento, cayó por octavo mes consecutivo -17,8% interanual en julio, (Junio había sido -20,4%, Mayo -19%, Abril -18,3%, Marzo -11,9%, Febrero -9,9%, Enero -30% y Diciembre 26,9%) En mayo se perdieron +175,000 puestos formales. La soja, la más peronista de todos, volvió a retroceder en Chicago, cayendo a US$351 por tonelada, mínimo en 18 años. Esto significaría perdidas por u$s1,500 millones debido a la baja de precio. Por suerte el ministro Luis Caputo llenó de esperanza a los empresarios “No sé ni como hacen para subsistir, pero les pido que nos apoyen por que ni bien tengamos plata vamos a sacar todos esos impuestos”.

En Mayo, seis meses de la gestión más liberal de la historia, se registró el cierre de 9,000 Pymes"

A este escenario hay que sumarle que la capacidad utilizada fue del 60,6% (en junio había sido del 60,1%) y el 19,3% de las pymes tuvo dificultades para pagar salarios. En Mayo, seis meses de la gestión más liberal de la historia, se registró el cierre de 9,000 Pymes; mientras que durante todo el gobierno de Mauricio Macri, el social demócrata, fueron 25,000.

A esta altura de los acontecimientos el gobierno puso todas las fichas al blanqueo de capitales. En este sentido los contribuyentes deben saber que respecto a cuentas de argentinos en EEUU, lo único que podrán informar es nombre del banco, quedando a resguardo saldos y movimientos, ello debido al secreto bancario. Diferente es el caso de Uruguay donde el gobierno del bueno de Luis “Cuquito” Lacalle Pou ha “buchoneado” una infinidad de cuentas de nuestros compatriotas en ese país. En contraposición a este deseo de la gestión Milei, en lugar de venir inversiones, el BBVA se va del país y el Supermercado Makro se va de la Argentina, ya que el mayorista puso en venta sus activos por un valor de USD 200 millones.

Usted se debe estar preguntando si son todas pálidas, ¿Hay algo para festejar? Siempre hay alguna buena noticia. Se implementaron los cambios regulatorios necesarios para que las propinas puedan pagarse de manera electrónica. En materia fiscal el gobierno eliminará retenciones a cuenta de Ganancias e IVA para pagos digitales en comercios e incluirá ventas cobradas con tarjetas de débito, crédito y otros medios electrónicos de pago.

También se aprobó la creación del Registro de Datos Genéticos para violadores y abusadores. El oficialismo consiguió quórum y Diputados dió media sanción a la “Ley Finocchiaro” que declara a la Educación como servicio esencial y así las escuelas deben abrir los días de paro. Por su parte Sadaic no solo no cobrará la percepción a las fiestas privadas, sino también que quedan sin efecto los juicios iniciados con ese motivo. A partir del lunes 2 de septiembre la alícuota del Impuesto País para la importación de bienes y fletes se retrotraerá del 17,5% al 7,5%; eso sí, no hay cambios para el dólar tarjeta y el streaming. Finalmente, y después del primer beso en público, Yuyito González habló de su relación con Javier Milei: “Somos novios”



Las mil caras de Alberto

Durante las últimas semanas las noticias nos han mostrado que el ex Presidente Alberto Fernández es como la Barbie: Hay uno moderado, otro golpeador, el borracho, el corrupto, el sepulturero del peronismo y hasta el mujeriego. La denuncia por violencia de género de “Mi querida Fabiola” Yañez desembocó en la imputación del fiscal Ramiro González por lesiones leves y graves, abuso de poder y amenazas. En los días previos a la acción judicial, la ex concubina del mandatario difundió fotos en la que se la veía lastimada. También acusó a Fernández de no haberle permitido dejar la Quinta Presidencial de Olivos en ese período. Si eso no fue suficiente, la señora Yañez dio una entrevista y se conoció un video del ex presidente con la periodista Tamara Pettinato en casa de gobierno mientras tomaba cerveza y “baboseaba” con el “Capitán Beto”.

Por aquellos días se produjo el allanamiento a la vivienda de Alberto, se produjo el secuestro de su celular; el que fue entregado desbloqueado. ¿Desbloqueado? Sí, resulta que Beto no es ningún tonto, ahora todos los que chatearon con él van a tener que defenderlo. Esta novela cuenta con supuestas amenazas de suicidio como una especie de extorsión, el declaración de la periodista Liliana Franco, periodista quien afirmó que "Hay videos de Alberto Fernández teniendo sexo en Casa Rosada”; y hasta se supo que Alberto compró la torta aquel día de la fiesta de cumpleaños durante la cuarentena.

Alcanzando el climax de la discusión, Fabiola dijo que Alberto la obligó a abortar, y esto derivó en consumo desmedido de alcohol. Yañez también mencionó también que tiene a disposición más videos, que incluyen relaciones sexuales en el despacho presidencial. Como parte de esta novela, el presidente Milei, en un acto de solidaridad, le ofreció a Alberto Fernández adoptar a su perro Dylan, en medio de las denuncias por violencia y corrupción. Finalmente, y recordando brevemente la versión que el ex mandatario habría dicho que su ex le había pedido US$ 3,000,000 como parte de un reclamo por su separación; muy sugestivamente Fabiola Yañez manifestó que perdió el teléfono que contenía las conversaciones con Fernández, pero que iba a aportar capturas de pantalla. En fin, la novela argentina no para de sorprendernos.