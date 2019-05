Un gran acuerdo nacional para el desarrollo

Fernanda Vallejos

Desde siempre, muchos y muchas hemos sostenido que el verdadero dilema político de nuestra nación tiene que ver, no con las personalidades que, en distintos momentos, han encarnado –o defraudado– los sueños de los argentinos, sino con un debate mucho más profundo, que atañe al proyecto de país que queremos. Por eso, el anuncio que hizo la expresidenta Cristina Kirchner sobre la fórmula que integrará, encabezada por Alberto Fernández, sorprende… pero no tanto. En su época, el General Perón había señalado el camino que debemos seguir los hombres y las mujeres que anhelamos una Argentina libre, justa y desarrollada: “Primero la Patria, segundo el movimiento, y últimos los hombres (o las mujeres)”. Cristina Kirchner no ha hecho sino encarnar aquel precepto, con responsabilidad histórica y grandeza política.

Hoy, estamos ante un presente dramático. El genocidio productivo, laboral y social –conjugado con una crisis financiera que, por su magnitud, es difícil de adjetivar– que el gobierno neoliberal de Macri y Cambiemos ha provocado en nuestro país, nos coloca no sólo a la dirigencia política, sino a todas las dirigencias (empresariales, sindicales, sociales, religiosas) y al conjunto de la sociedad argentina, frente a la responsabilidad –nada más ni nada menos– de la reconstrucción nacional. El punto de partida, el próximo 10 de diciembre, ofrece no pocas dificultades. Sin embargo, Argentina tiene las condiciones para volver a ponerse en pie. Lo hemos hecho muchas veces a lo largo de nuestra historia. Argentina tiene que volver a crecer, a generar empleo, a recuperar un sendero de crecimiento real de los ingresos de los trabajadores, los jubilados, los que se desempeñan en la economía informal, en la economía popular, a ordenar una estructura de precios relativos que garantice la alimentación saludable, el derecho a los servicios públicos, al cuidado de la salud, a los medicamentos, a la vivienda digna, a la educación, que garantice razonabilidad y estabilidad de costos para quienes producen, y condiciones para producir e invertir.

Argentina tiene que romper la burbuja financiera que nos está robando el oxígeno para darle vida a la economía real, reconstruir nuestro mercado interno, nuestra producción y nuestra industria y volver a mirar al mundo –y ser mirada- con dignidad y respeto, armonizando su comercio, generando divisas genuinas para sustentar el crecimiento. Argentina tiene que volver a ser -como dijo aquel presidente que asumió en 2003 en un país también devastado por el neoliberalismo- “un país normal”. Y lo vamos a hacer. Porque el futuro también ofrece una oportunidad.

La fórmula “Fernández – Fernández de Kirchner” permite imaginar la cancelación de una deuda histórica: la consolidación de un gran frente nacional, donde, con la concurrencia de las amplias mayorías nacionales, podamos articular una alianza estratégica entre capital nacional y trabajo argentino,un nuevo contrato –en palabras de la expresidenta–, que nos sustraiga del péndulo donde a los avances les suceden dolorosos retrocesos, un gran acuerdo que salde el dilema histórico y nos encamine definitiva y sostenidamente hacia el desarrollo nacional.

* Diputada Nacional por Unidad Ciudadana. Economista.