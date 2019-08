por Mercedes de la Torre

Mucho Ruido y Pocas Nueces de William Shakespeare integra el proyecto denominado Compañía de Repertorio de la Fundación Shakespeare Argentina, que tiene por objetivo presentar versiones fieles al texto del autor inglés, traducidas a nuestro idioma, con alta calidad teatral, competitivas nacional e internacionalmente. Al mismo tiempo se pretende crear audiencias entre el público no acostumbrado a asistir al teatro en general ni a un clásico en particular, acercando el rico material que nos proporciona Shakespeare para sembrar conciencia y formación humanista, además de disfrutar de la poesía y la belleza de su obra en nuestra lengua. El Proyecto cuenta con el apoyo de Mecenazgo Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Jorge Azurmendi fue elegido por la Fundación Shakespeare Argentina para ser el Director artístico de la Compañía de Repertorio. A través de este ambicioso proyecto cultural los integrantes del elenco conformado por una cooperativa de actores y un equipo creativo tienen la posibilidad de poner en escena las obras de Shakespeare con el apoyo de una institución cultural independiente que los alienta e incentiva.

La nueva ópera independiente argentina

En 2014, la Fundación estrenó la Compañía de Repertorio con la comedia Como Les Guste (As YouLikeIt) con excelente repercusión de parte del público y de la crítica especializada. Este año presenta otra de sus grandes comedias: Mucho Ruido y Pocas Nueces (Much Ado About Nothing) con un elenco de talentosos actores y un gran equipo creativo. Veintidós artistas en escena, una ingeniosa escenografía minimalista, un estupendo y colorido vestuario, música original, músicos en vivo, coreografías y canciones hacen que, cada martes, Mucho Ruido sea una fiesta del teatro.

Nominada a los Premios ACE 2019 a Mejor Comedia y a Mejor Director de Comedia, esta versión de Mucho Ruido tiene una extraordinaria recepción por parte del público, que atento y cómplice de lo que sucede en escena, estalla de risa con la desopilante guardia, se conmueve con las dos historias de amor en torno a las cuales se desarrolla la acción y rompe la cuarta pared para disfrutar de la comedia como en la época de Shakespeare, pero en el siglo XXI.

Un Rey Lear de Almagro

La trama principal de la obra, que ha recibido excelentes críticas y que fue nominada a los Premios ACE 2019 a Mejor Comedia y a Mejor Director de Comedia; proviene de fuentes italianas: el Canto V de Orlando Furioso (1516) de Ludovico Ariosto, las Novelle (1554) de Matteo Bandello, y El Cortesano (1528) de Baltasar Castiglione, mientras que los personajes de Benedicto y Beatriz, así como los alguaciles Dogberry, Verges y su guardia son creación original de Shakespeare.

La pieza tiene toda la profundidad del mejor teatro de Shakespeare donde nada es lo que parece, brindando al espectador la posibilidad de reflexionar sobre temas tan actuales como la independencia de la mujer, los prejuicios de una sociedad patriarcal, la violencia de género, el poder, el engaño, la traición, la envidia, la maldad y el amor, entre otros.

La teatralidad y la representación de los personajes dominan la trama como si el autor quisiera subrayar y advertir que no deberíamos dejarnos engañar por las apariencias en el escenario de la vida donde todos, hombres y mujeres somos actores.