¿Por qué es importante que los gobiernos compartan los datos?

En el contexto mundial de crisis sanitaria que vivimos, los datos y la evidencia cobraron un nuevo protagonismo al demostrar que son esenciales para la toma de decisiones y la construcción de mejores políticas públicas. En la Semana de Gobierno Abierto, resulta necesario preguntarse cómo se conecta el proceso de apertura de información con los ciudadanos y cuáles son sus resultados.

Trabajar con datos abiertos no sólo tiene que ver con el compromiso que asumimos en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de lograr una gestión más transparente, sino que, en línea con los gobiernos que fueron pioneros en este punto, como Reino Unido (The Behavioural Insights Team) y Estados Unidos (The Office of Information and Regulatory Affairs), tiene que ver con que los ciudadanos entiendan por qué se toman las decisiones que se toman.

Históricamente, los estados se preocuparon por garantizar el cumplimiento de la ley y la forma tradicional de lograrlo fue mediante el control y la fuerza. Pero, más recientemente, cobraron valor los sistemas que promueven el cumplimiento voluntario de la ley. En este momento entra en juego la legitimidad.

La legitimidad implica que los ciudadanos están dispuestos a cumplir con las normas, y a su vez, esto conlleva credibilidad en las autoridades. Según la literatura específica, cuando las decisiones son tomadas por autoridades transparentes y neutrales, son acatadas con mayor independencia de su contenido (Tyler, 1990).

Políticas públicas y transparencia

En materia de políticas públicas, desde el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la forma de hacer más transparente nuestra gestión es compartiendo los datos con los que trabajamos, no para que los ciudadanos sean testigos únicamente, sino para hacerlos partícipes de las decisiones que tomamos.

Desde nuestra experiencia, creemos que la forma más democrática y eficiente de gobernar es mediante la cooperación con todos los vecinos, desarrollando una gestión que escucha a la comunidad, pero que también quiere que la escuchen. Dos ejemplos concretos de nuestra política de datos abiertos son Covid-19 en Datos y BA Data.

Datos abiertos de la Ciudad de Buenos Aires

Covid-19 en Datos es la plataforma donde, desde el primer momento, publicamos todos los datos epidemiológicos de la Ciudad. El portal cuenta con información sobre el avance del plan de vacunación, los testeos, la gestión sanitaria, así como la movilidad y el espacio público.

Por otro lado, esta semana lanzamos el nuevo portal de Datos Abiertos de la Ciudad: BA Data, donde compartimos más de 400 datasets con información que producimos junto a 31 áreas del Gobierno.

El camino para lograr la legitimidad de nuestras políticas públicas ante la ciudadanía es a partir de la transparencia de los datos y de la evidencia, que justifica las decisiones que tomamos. En este aspecto, poner la información a disposición de las personas es rendir cuentas y explicarles porqué hacemos lo que hacemos.

Hace más de diez años emprendimos este camino para tener un Gobierno cada vez más abierto, que innove, rinda cuentas y colabore junto a la ciudadanía. En la Semana del Gobierno Abierto reafirmamos este enorme compromiso.

*Melisa Breda, Subsecretaria de Políticas Públicas Basadas en Evidencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires