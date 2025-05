¿Quién define la belleza en los tiempos actuales?

Le pregunté a la inteligencia artificial quién define qué es bello y qué no en 2025 y me dijo que “en la actualidad, la belleza no es definida por un solo factor, sino que es una percepción subjetiva y culturalmente influenciada”. Me respondió también que está

determinado por factores personales, sociales y culturales; y que el ideal de belleza estético estricto evolucionó hacia una apreciación más amplia y diversa.

Con el tiempo las personas aprendimos que la belleza no es un concepto universal ni absoluto. Pretender medirla u objetivarla se aleja de la realidad que vivimos hoy, donde la belleza se entiende como algo diverso, auténtico y en constante evolución; pero ¿cómo llegamos hasta acá? ¿Dónde estamos parados hoy como sociedad y como industria?

En el rubro publicitario y de la comunicación vimos grandes avances y dimos pasos importantes hacia una representación más inclusiva. Sin embargo, todavía queda mucho por cuestionar, por aprender y por transformar. Es necesario alejarnos de los estereotipos hegemónicos que durante décadas marcaron lo “aceptable” y comprender que la belleza se construye a través de la mirada, las emociones y la historia personal de cada persona.

La belleza de antes y el paradigma actual

Las marcas de belleza y cuidado personal, en particular, tenemos una enorme responsabilidad: lo que decimos y mostramos en nuestras campañas influye directamente en la percepción colectiva sobre aquello que es o no es considerado bello, y, en consecuencia, en cómo actuamos en relación a esto.

Por eso, desde nuestro lugar, las marcas que miramos con otros ojos lo que se nos presentó como un único camino, elegimos desafiar los cánones tradicionales y construir una narrativa más honesta, inclusiva y representativa de nuestros valores.

Apostamos a una belleza que no imponga, sino que acompañe a las personas en la búsqueda de su identidad y por sobre todo autenticidad.

Un ejemplo de esto es un proyecto que venimos trabajando desde la compañía y que nos llevó a formar parte de Modapedia, el primer video podcast de moda y belleza del país, donde tuvimos el espacio y la oportunidad de cuestionarnos

preguntas como ¿Qué es lo bello? ¿Quién define estos estándares? ¿Y cómo se construyen culturalmente?

"La belleza también es salud": una mirada integral sobre el envejecimiento y el cuidado del rostro

Comprometidos con la inclusión y con una visión democrática de la belleza, buscamos reforzar el mensaje que consideramos fundamental: la moda y la belleza no son solo tendencias, son también herramientas de expresión, identidad y empoderamiento. Invitamos a repensar cuál es el canon de belleza dominante, a quiénes representa y cómo afectan nuestra forma de vernos, y de ver a los demás.

Es innegable que el ideal de belleza sigue siendo una preocupación cotidiana para muchas personas, especialmente para las mujeres. Desde muy chicas, se nos enseña a encajar en moldes que, muchas veces, son inalcanzables, impuestos y profundamente frustrantes.

Esa presión por responder a un único ideal no solo afecta la autoestima, sino que limita nuestra libertad de ser y de habitar nuestros cuerpos de forma plena.

Lejos de ser un tema superficial, hablar de belleza es hablar de mandatos sociales, de autoestima y de expresión. Es abrir conversaciones necesarias sobre cómo los ideales impuestos afectan nuestras vidas y reconocer que cuestionarlos, es también una forma de crear nuevas maneras de habitar la belleza.

Entonces, ¿es posible hablar de una sola belleza? Creo que no. En la diversidad, en abrazar las expresiones y no limitarlas, es que encontramos una punta para tirar y desarmar este concepto que hasta hoy sigue siendo una preocupación para las personas.

Hoy más que nunca, es momento de redefinir esos ideales y construir, entre todos, una

belleza inclusiva que nos respete y represente.

* Gerenta de Marketing de Avon Argentina.