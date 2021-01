Formosa: ¿centros de aislamiento o centros de detención?

Cornelia Schmidt Liermann y Mercedes Moreno Klappenbach*

El gobierno de Gildo Insfrán no permite el aislamiento domiciliario. Cualquier formoseño puede ir a parar a uno de los así mal llamados “centros de aislamiento”. Ya sean casos positivos o negativos.

En estos centros no hay ningún protocolo para evitar los contagios. No hay productos de higiene, ni alcohol. Los baños no funcionan bien. Hay personas diabéticas sin medicación ni atención médica.

¿Por qué no aislarse en su propia casa? ¿Cuál es el beneficio de llevar a la gente a estos centros?

Hace unos días, Zunilda Gómez de Clorinda, perdió el embarazo ¡por estrés! El 19 de diciembre fue trasladada junto a su pareja y a sus tres hijos a uno de estos centros debido a que un vecino había dado positivo. Fueron testeados ese día y a la semana. Y dieron negativo. Sin embargo, siguieron detenidos allí.

Formosa: sacerdotes acusaron de "violación a los derechos humanos" al gobierno de Insfrán

Zunilda empezó con pérdidas. Fue trasladada al hospital donde le recetaron medicamentos y fue regresada al centro de aislamiento. Días después perdió a el bebe que esperaba y fue llevada al hospital donde le realizaron un legrado. Ella quería tener a su hijo pero no pudo debido al autoritarismo del gobernador de Formosa.

Durante su estadía tuvo cinco hisopados: todos negativos. Hoy no tiene acceso a la historia clínica. Se perdió en el hospital como se han perdido los derechos humanos en esa provincia.

Por otro lado Marianela Merino y Benjamín Martínez, una pareja wichi de Ingeniero Juárez, fueron separados de su hijo recién nacido. Vivieron 40 días de angustia sin poder abrazar a su bebe. Ahora están a la espera de la restitución de su hijo ya que la noticia se hizo pública.

José Mayans justificó a Insfrán: "El derecho vos lo tenés, pero no en pandemia"

Marianela está aislada en la escuela 319 desde el 20 de enero por un dudoso positivo después de haber dado a luz.

¿No estamos ante violaciones a los derechos humanos? Repudiamos estas medidas de aislamiento preventivo, obligatorio en “ centros estatales”. Nos llevan a la historia oscura y trágica de nuestro pasado reciente.

¿No es esto lo mismo? Estamos en Democracia. Respetemos la Constitución Nacional.

Cornelia Schmidt Liermann. Abogada. Miembro de AMA -Asociación Mujeres Americanas-. Mercedes Moreno Klappenbach. Presidente de AMA. www.ama2019.com.