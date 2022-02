Sin nosotras, definitivamente, no habrá ningún futuro

El próximo 8 de marzo, cuando conmemoremos el Día Internacional de la Mujer, habrá pocos motivos para celebrar. Según diversos estudios y analistas, Latinoamérica será una de las regiones a las que más le costará reponerse económicamente de los efectos de la pandemia del covid-19 que, en estos días, nos azota fuerte con la variante ómicron que, pese a ser de sintomatología más leve, está tensionando los servicios hospitalarios, generando incertidumbre en los mercados e intranquilidad en las familias.

Según el último informe de Panorama Laboral de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) la tasa de desocupación femenina en Latinoamérica se mantiene en un elevado 12,4% desde 2020. Dicho en otras palabras, durante 2021 no hubo ninguna mejoría en la participación laboral de las mujeres, con lo cual las condiciones de desigualdad de género en el mercado del trabajo se mantienen en nuestros países.

Como se sabe, las mujeres tienen una gran presencia en los sectores de servicios y en los relacionados al turismo, que han sido de los más golpeados por el efecto de la pandemia. Si bien estos sectores han ido mejorando su desempeño, aún están lejos de alcanzar su mejor rendimiento. Lo anterior, ha forzado a muchas mujeres a buscar sustento en actividades del sector informal de la economía, lo que les permite subsistir en el día a día, pero que a largo plazo tendrá consecuencias, por ejemplo, en sus ahorros previsionales.

Este panorama afecta con mayor fuerza a las mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos que, debido a su menor preparación, no han podido optar a la posibilidad del teletrabajo a diferencia de mujeres con empleos de mayor calificación. Sin embargo, estas últimas también han tenido que padecer una sobrecarga adicional, al tener que compatibilizar su empleo con las labores propias del hogar y el cuidado de los hijos, donde persiste una fuerte desigualdad de género en la crianza.

Hace poco presentamos un estudio denominado “Situación y autopercepción de las mujeres en Chile”, elaborado por la Fundación Todas, de la cual soy impulsora, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer. La muestra arrojó que, actualmente, un 60% de las chilenas se define como jefa de hogar y casi un 50% declara ser el principal sostén económico de su familia, muchas veces constituida por la mujer y sus hijos, más algún adulto mayor.

El estudio también mostró que, en una escala de 1 a 7, para la gran mayoría de las chilenas lo más importante hoy en día es “tener un ingreso propio” (6,7), seguido de “tener una vivienda propia” (6,7) y “trabajar y desarrollarse profesionalmente” (6,3). Mucho más abajo en la calificación, al final, se encuentra el “casarse” (3,3) como algo importante en sus vidas.

Si bien se trata de una radiografía centrada en las mujeres de Chile, estoy segura de que refleja, con menores o mayores matices, lo que debe ser la situación de las latinoamericanas en general. Es evidente que estamos en medio de un cambio cultural donde nuestra voz ya no solo tiene que ser escuchada, sino que debe empujar los cambios estructurales que estamos demandando.

Lo anterior no se trata solo de un acto de “justicia”, sino que resulta un imperativo para aquellos países que quieran tener las mejores perspectivas de desarrollo futuro. Nada de esto será posible si no nos hacemos cargo ahora de las brechas estructurales que aún persisten en nuestras sociedades, como la violencia de género y la brecha salarial. Las duras lecciones de la pandemia nos muestran que para enfrentar de mejor manera los desafíos de un mundo en constante cambio no nos sirven las recetas del pasado. Hacer las cosas distintas parte por entender que la participación activa de las mujeres llegó para quedarse, que el futuro no es posible sin nosotras.

*Senadora de la República de Chile y presidenta de la Red de Mujeres Humanistas de Latinoámerica.

Si querés conocer más detalles de la encuesta, podés entrar a www.fundaciontodas.cl