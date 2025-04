Tecnologías médicas seguras, farmacéuticas y prepagas

En una publicación en la página del Ministerio de Salud de la Nación, se informó hace varios días que estaría por publicarse un Decreto para la creación Agencia Nacional de Evaluación de Financiamiento de Tecnologías Sanitarias (ANEFiTS), una importante necesidad nunca hasta hoy cumplida.

Entre sus lógicos objetivos, el nuevo organismo debería según sus autores, evaluar con “rigor científico” qué tecnologías médicas son seguras, eficaces y efectivas, y qué beneficios pueden generar antes de que se inicie el proceso de registro para su comercialización.

Se propone que trabajaría articulada y complementaria con ANMAT y se encargaría de determinar oportunidad, modo y uso apropiado de una tecnología, y la documentación necesaria, mecanismos, aranceles y criterios de priorización en los procesos de evaluación.

Aunque el beneficio clínico debería ser un elemento clave en la evaluación, también se considerarían los criterios de calidad, eficacia, seguridad, eficiencia, equidad, valorización ética, médica, económica y social para determinar el costo-beneficio de la incorporación de toda nueva tecnología.

Todos estos criterios son absolutamente relevantes y quizás deberíamos preguntarnos si no sería más productivo, que se integraran directamente los equipos técnicos de ANMAT responsables hoy de controlar seguridad y beneficios clínicos (los demás criterios ausentes sin aviso), a esta nueva Agencia de modo que puedan efectuar dictámenes conjuntos y absolutamente vinculantes.

El National Institute for Health and Care Excellence (NICE) de Gran Bretaña sería un modelo lógico a ser emulado para definir qué tecnologías médicas deberían ser o no autorizadas, controladas subsecuentemente (manteniendo una trazabilidad en su utilización) y eventualmente,financiadas o no y por quién.

Tecnologías médicas seguras: debate inconducente

Hubo debates en redes y la Comisión de Acción Social y de Salud Pública de la Cámara de Diputados convocó a tratar la cuestión. Mientras algunas pocas presentaciones indicaron cuestiones precisas, otras traen a la memoria interesantes frases de Hipólito Yrigoyen, al evidenciar “patéticas miserabilidades” pugnando por acomodos y beneficios, aunque en conclusión no se logró ninguna “efectividad conducente”.

Entre algunas recomendaciones positivas sugeridas cabe destacar: imparcialidad, concursos con perfiles técnicos y prestigio, priorizar que la evidencia sea científica y conforme a estándares internacionales y algún tratamiento de la consecuente inequidad.

De las segundas, que sus decisiones no sean vinculantes (anular la función para la que se los convoca), tratar este problema junto con muchos otros (perderlo en un mar de cuestiones), reafirmar la lógica del encarecimiento de la salud, armar nuevos fondos de financiamiento, asegurar más trabajo para consultores y lobistas (no expresado de esa forma, pero implícito en algunas propuestas), etc.

Lo que ninguna presentación se avino a hacer es describir técnicamente el problema: es decir “el conflicto entre dos poderosas industrias maximizadoras extremas de rentabilidad, las cuales adoptan estrategias que impactan negativamente una sobre la otra y ambas sobre los principales interesados…las personas”.

En el caso de Estados Unidos estas cuestiones se reflejan muy nítidamente, laboratorios farmacéuticos debiendo pagar cientos y hasta miles de millones en multas e indemnizaciones debido a la comercialización de medicamentos que afectan seriamente la Salud y por promocionar entre profesionales prescribientes, el uso de medicamentos con indicaciones que no son las específicamente autorizadas por la FDA.

En el caso de las prepagas (HMO’s) parecería llevar a resoluciones tipo far West con el asesinato del CEO de United Healthcare el pasado diciembre y el uso de balas con inscripciones "retrasar", "negar" y "deponer", principales estrategias referidas en críticas por los rechazos de esa compañía al reclamo de coberturas.

Nuevos riesgos y desastres sanitarios

En el caso argentino ambas industrias (farmacéuticas y prepagas), son las que más han aprovechado la desregulación, con aumentos de precios que duplican y aun triplican la inflación.

Una visión estrictamente técnica

La "conjetura" o doctrina de Milton Friedman (1970), postula lógicamente que la responsabilidad social de una empresa es aumentar sus beneficios. Esto implica maximizar la rentabilidad para los accionistas, pero respetando al mismo tiempo los estándares éticos y legales. Friedman enfatizó esta imperiosa necesidad de rígidos estándares éticos y legales, incluyendo la competencia justa, sin engaños ni fraudes.

Una versión de la “paradoja de la maximización de beneficios”: plantea que, si bien maximizar los beneficios es un objetivo empresarial común, no siempre es el enfoque más sostenible ni ético.

Por ejemplo, centrarse únicamente en los beneficios a corto plazo (como hacen las industrias farmacéuticas y también las de seguros privados de salud) puede generar problemas irresolubles a largo plazo, como el deterioro de la reputación, la pérdida de la fidelidad o la total desaparición de sus clientes.

Como explicamos en otras oportunidades, en este particular entorno el poder real de la “mano invisible” desaparece, la extrema asimetría de la información, la incertidumbre y los comportamientos de industrias tan poderosas en pugna por maximizar sus utilidades, dejan a las personas totalmente desprotegidas.

Sin estrictos estándares éticos y legales este sector no puede ni debe funcionar, por ello se establecen e instauran en Sistemas de Salud eficientes y funcionales, instituciones como el NICE y ahora con la generalización del “Reglamento sobre Evaluación de las Tecnologías Sanitarias (RETS)”, que ya ha comenzado a regir en la UE desde el 12 de enero de 2025.

Transcribimos algunos de sus criterios fundamentales: “…para alcanzar el alto grado de protección de la salud …se necesita que las políticas sanitarias garanticen el beneficio de todos…la evaluación de las tecnologías sanitarias (ETS) es un proceso científico basado en datos contrastados que permite … determinar la eficacia relativa de tecnologías sanitarias existentes o nuevas. La ETS se centra específicamente en el valor añadido de una tecnología sanitaria en comparación con otras tecnologías existentes o nuevas”.

Por esto último recomendaríamos nosotros, una muy limitada aceptación y especial sospecha sobre estudios farmacológicos que enfaticen contrastaciones solo contra “placebos”, es decir contra nada, para justificar la incorporación de nuevas tecnologías.

La acción del poder judicial

Para responder a esta histórica desprotección del ciudadano de a pie, el poder judicial ha debido intervenir en algo que le compete (aplicar justicia), pero para lo cual no está debidamente preparado. La ANMAT no provee la información que se requería (efectividades comparativas ni costo/ efectividad/beneficio/ utilidad); los jueces deben entonces recurrir a expertos y fundaciones de familiares de enfermos, muchos de los cuales, dada su condición o actividad, carecen de la independencia objetiva requerida para esta tarea.

Esta es una nueva oportunidad para hacer las cosas bien en un área en la que nunca se hizo, el convencimiento de que educación y salud son lo principales generadores del capital humano, debe hacer primar el interés del individuo por sobre algunos impropios intereses sectoriales.