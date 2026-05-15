Trump pateó el tablero del mundo, rompió todo y desató fuerzas que no puede controlar. Hay épocas donde las crisis son pasajeras. Y hay otras donde lo que entra en crisis es directamente el sistema que organizaba al mundo. Todo indica que estamos atravesando la segunda opción.

Trump no buscó reformar el sistema: buscó demolerlo. Cuestionó alianzas históricas, debilitó organismos internacionales, tensionó el vínculo con Europa y promovió una lógica donde cada potencia debe actuar según su conveniencia inmediata. El problema es que cuando Estados Unidos deja de ordenar, el resto empieza a moverse sin límites claros.

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China, Taiwán y la posibilidad de una guerra mundial

En ese contexto aparece el gran foco de preocupación global: Taiwán. Para China, la isla representa mucho más que un conflicto territorial. Es una cuestión política, estratégica y simbólica. Y desde hace años Beijing viene dejando una advertencia explícita: la reunificación llegará “por las buenas o por las malas”.

El problema es que el desorden internacional actual puede acelerar esa decisión. China observa un planeta fragmentado, con Occidente dividido, con Estados Unidos oscilando entre el repliegue y la improvisación, y con conflictos simultáneos en distintos frentes. En ese escenario, el cálculo estratégico cambia.

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Y una ofensiva sobre Taiwán no sería un conflicto regional menor: implicaría una crisis económica global, una conmoción militar inédita y una alteración total del comercio internacional.

Mientras tanto, Rusia aprovecha el deterioro global para profundizar su política expansionista bajo el argumento de proteger intereses históricos y poblaciones rusas.

Al mismo tiempo, Irán emerge como otro actor fortalecido. El control indirecto sobre el Estrecho de Ormuz le permite condicionar una de las rutas energéticas más importantes del planeta. Hoy el tránsito marítimo en esa zona depende, en gran parte, de la tensión que Irán esté dispuesto a generar.

A Europa, por la energía. A Estados Unidos, por el impacto económico interno. Y especialmente a China, cuya economía necesita estabilidad energética constante para sostener su crecimiento. La consecuencia es un planeta donde cada actor intenta sacar ventaja del caos general.

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El riesgo de un mundo sin cooperación

Lo más inquietante es que las cosas parecen haber quedado peor que antes. Peor que antes de Ucrania. Peor que antes del conflicto en Medio Oriente. Peor que antes de esta lógica de demolición política y diplomática que reemplazó acuerdos por impulsos.

Porque cuando se destruyen consensos globales sin construir reemplazos, lo que emerge no es libertad sino desorden. Y en ese clima internacional también se degradan las democracias.

En Argentina, el presidente Javier Milei muchas veces parece interpretar la política bajo esa lógica extrema donde toda crítica forma parte de una conspiración o de una operación organizada. Ese fenómeno no es aislado: forma parte de una época. Una época donde la política dejó de administrar conflictos para empezar a amplificarlos.

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La gran pregunta ya no es si el mundo atraviesa una crisis. Eso resulta evidente. La verdadera pregunta es si todavía existe alguien con capacidad de reconstruir un mínimo orden internacional antes de que las tensiones terminen escalando de manera irreversible.

Porque el tablero ya fue pateado. Y cuando todos los jugadores avanzan al mismo tiempo, el riesgo de choque deja de ser una hipótesis para transformarse en una amenaza concreta.