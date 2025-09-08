Una elección que transforma el mapa político

No hizo falta esperar hasta altas horas de la noche. Apenas se cerraron los comicios, se empezó a saber que el peronismo obtuvo una victoria significativaen las elecciones legislativas de la Provincia de Buenos Aires, por encima de cualquier expectativa. Para La Libertad Avanza, el resultado se traduce en una paliza que marca un punto de inflexión en el gobierno de Javier Milei.

La premisa de no nacionalizar procesos electorales provinciales no aplica para la Provincia (ni para la Ciudad de Buenos Aires), dos distritos que funcionan como cajas de resonancia de lo que ocurre a nivel país. Mientras se siguen contando los votos, las consecuencias de esta votación crucial ya empiezan a sacudir el tablero político, tanto en el Gobierno como en la oposición.

El desenlace de la saga bonaerense termina validando la estrategia de Axel Kicillof de desdoblar la elección bonaerense de la nacional. El gobernador termina, así, como el claro ganador de la jornada. Con el desdoblamiento y el cierre de listas, Kicillof moduló un gesto de autonomía respecto del liderazgo que todavía ejerce Cristina Kirchner. El riesgo de la jugada era alto: el peronismo no ganaba una elección intermedia desde…2005. De perder, todas las críticas hubiesen recaído sobre el gobernador. Con la victoria, Kicillof puede reclamar para sí las mieles del triunfo.

El mandatario provincial dio un paso clave para consolidarse como el candidato natural a la presidencia por el peronismo en 2027. Reforzó su alianza táctica con los intendentes del conurbano, esbozando un nuevo e incipiente polo de poder territorial; se independizó de la tutela política de Cristina; y logró capitalizar el malhumor social que prima entre los bonaerenses respecto del programa económico del Gobierno nacional.

La gran duda que comienza a sobrevolar ahora en el peronismo es: ¿qué curso de acción adoptará a partir de ahora Kicillof? ¿Mantendrá un alineamiento, al menos programático y discursivo, con Cristina, para seguir presentándose ante su base electoral como el hijo putativo de la ex presidenta? ¿O profundizará su diferenciación del kirchnerismo, ensayando una construcción de nuevo tipo, tendiendo lazos, por ejemplo, con gobernadores de otras tribus como MaximilanoPullaro y Nacho Torres? ¿Cristina y La Cámpora admitirán el empoderamiento de Kicillof o de cara al 2027 lesionarán la tan mentada unidad peronista para ir con un candidato propio? Todavía es muy prematuro responder estos interrogantes, pero es preciso comenzar a formularlos.

En la orilla del oficialismo nacional, Javier Milei está sufriendo su primera gran derrota electoral desde su meteórico ascenso a la presidencia en 2023. El Gobierno se había anotado un triunfo contundente en las elecciones porteñas de mayo y se había mantenido más o menos al margen del resto de los procesos provinciales de este año (o por lo menos ninguna figura libertaria de alto rango había tenido incidencia directa). Con el resultado de anoche, La Libertad Avanza sufre un revés severo, con impactos en distintos tableros.

En lo estrictamente político, el Gobierno paga el costo de haber nacionalizado la elección (ni el lema “kirchnerismo nunca más” ni la participación directa de Milei en los actos de campaña fueron suficientes para movilizar a su base de votantes). La votación bonaerense coincide con el momento más opaco del oficialismo desde su llegada al poder; la relación con el Congreso está deteriorada, la actividad económica está estancada y el Gobierno perdió el control de la conversación pública a partir del escándalo por presuntas coimas, cuyo desenlace es todavía incierto.

Pero además, el resultado bonaerense le agrega ruido político a un programa económico que cada vez se revela más deteriorado. El desprolijo desarme de las LEFIS, la suba de las tasas de interés y el creciente intervencionismo del Tesoro ya se habían traducido en una situación de stress financiero. ¿Cómo tomará el mercado el crecimiento electoral del kirchnerismo y el magro desempeño del oficialismo nacional? ¿Podrá el Gobierno llegar a la elección de octubre con este programa económico, que consiste básicamente en tener controlado el dólar para anclar también el nivel de inflación, acaso el gran capital político y simbólico del mandato de Milei? A partir de este lunes se empezará a saber cuánto margen de acción tendrá Luis Caputo y su equipo económico para alinear las expectativas del mercado de cara a octubre.

Como nota general, cabe destacar el alto nivel de participación electoral, que se ubicó apenas por debajode los de la última elección legislativa de 2021. El ausentismo creciente, un dato que se venía verificando a lo largo del proceso electoral 2025, se ve interrumpido con la elección bonaerense. A pesar sus deficiencias, los argentinos siguen apostando por el voto como instrumento para canalizar sus preferencias y demandas políticas.

La elección del 7 de septiembre, en definitiva, deja grandes secuelas. En el peronismo, Kicillof sale fortalecido de la contienda en el marco de una interna que se recalibra pero no se salda con este resultado. En el Gobierno, la derrota más pronunciada que el peor de los pronósticos obliga a Milei a ensayar un reseteo tanto político o económico, en el contexto de un clima que se le volvió adverso de forma súbita en los últimos dos meses. Un acto tan acotado como la renovación de la opaca e intrascendente Legislatura bonaerense termina reconfigurando la dinámica política a nivel nacional.Falta un mes y medio para la elección nacional. Mucho cambió a partir de anoche, y mucho puede cambiar en una Argentina que da para todo menos para el aburrimiento.