Kicillof: "La Provincia tiene que pagar $220 mil millones de deuda y no puede"

Ante la consulta de si, conociendo el resultado, hoy hubiera procedido de igual manera con la deuda de 250 millones de dólares que venció, el economista afirmó: "Sí, y explico por qué. Durante días y días me acusaban de ser irracional y que iba a ir a un default innecesario e intempestivo. Cuando eso se evitó, me acusaron de pagar cualquier cosa. Hay analistas que allá ellos. No me quejo ni los critico. Pero me parece que cualquier cosa que hubiéramos hecho se analizaría como que estaba mal. Bajo esa tesis, si se paga está mal, y si no se paga está mal. Si se negocia fuerte está mal, si se negocia débil también".

Ante la consulta de si, conociendo el resultado, hoy hubiera procedido de igual manera con la deuda de 250 millones de dólares que venció, el economista afirmó: "Sí, y explico por qué. Durante días y días me acusaban de ser irracional y que iba a ir a un default innecesario e intempestivo. Cuando eso se evitó, me acusaron de pagar cualquier cosa. Hay analistas que allá ellos. No me quejo ni los critico. Pero me parece que cualquier cosa que hubiéramos hecho se analizaría como que estaba mal. Bajo esa tesis, si se paga está mal, y si no se paga está mal. Si se negocia fuerte está mal, si se negocia débil también".

Y en este sentido, recalcó: "Todo el mundo tiene el derecho a criticar, a expresar sus ideas, la objetividad se acaba después de los datos. Hace falta explicar un poco más la situación. Como bien estaba en tus datos, la Provincia tiene que pagar este año 220 mil millones de pesos de vencimientos de deuda. ¿Los puede pagar? No. No con su presupuesto, no los puede pagar. Porque es casi el 15% del presupuesto y cerca de un 60% se va en pagos de sueldos, nada más. Después, tenés un 20% que es transferencias a municipios y de otros tipos".

—Transferencia automática. Te queda entonces el 20%.

—Con ese 20% tenés que afrontar todavía alguna obra, solo como reposición de algún bache. Si ese 15% se va a deuda, no podés comprar un lápiz y no podés hacer una obra. Vidal y Macri sobreendeudaron a la Argentina y a la Provincia de una forma tan grande que ahora el peso de los servicios de deuda explotó respecto del presupuesto. El presupuesto que tenemos, más en el marco recesivo de tres de los cuatro años del gobierno anterior, hace que llamemos insustentable a la deuda. Con los recursos que tenés no podés afrontarla. Hay vencimientos enormes, en el caso de la Provincia y de la Nación. Y más aún si no crecés y generás divisas. Y una cosa está vinculada con las otras. Si usás el presupuesto para pagar la deuda, no hacés nada más.

—¿Se podría decir que ninguna provincia de ningún Estado del mundo paga su deuda, que siempre es renovada?

—Ahí está el otro tema. Hace unos días pudimos ver un videíto de Macri que se hizo relativamente famoso, no tanto como debería ser, porque fue una especie de autocrítica del ex presidente. Es algo que está muy cuidado, no creo que se trate de una filtración. Me parece espantoso lo que dijo, es lo que llaman sincericidio. Buena parte de los que apoyaron y siguen apoyando lo que se hizo con la deuda en el gobierno anterior actúan como si el problema fuera nuestro y cayó del cielo. Como si lo hubiera generado yo. Estoy hace cincuenta días en el gobierno. ¿Con qué me encontré de lo que describe Macri? El afirma que les decía a sus funcionarios: “Tomás y tomás deuda, hasta que un día te la cortan”. Ojo con eso. No sé como un ex presidente puede decir “yo decía...”. ¿A quién? Si era el presidente, la responsabilidad es de él.

—Fue realmente muy desafortunado.

—Pero fue muy sincero. Y no fue desmentido ni por él ni por nadie de su espacio. Lo que reconoce es que tomaron deuda a cuatro manos irresponsablemente. Macri sabía que eso se iba a terminar, que les iban a cortar el chorro. El mismo dijo que estaba evitando el problema. Y después reconoció que se va a la mierda... cuando te dejan de prestar. Entretanto, yo les avisaba lo que iba a suceder. Y pasó, y no cuando ganó Alberto o Axel Kicillof. Fue en 2018, cuando todas las encuestas y todos los diarios decían que tenían la reelección, luego la re-reelección, y así hasta que gobernara Antonia.

—El crédito se cortó mucho antes de que el kirchnerismo pasara a ser una alternativa.

—No tiene nada que ver con el cambio de gobierno. Coincido con eso que dijo el ex presidente. Y también lo repudio. Si sabía, no lo debería haber hecho, es una irresponsabilidad. Si su rol se limitaba a decir “cuidado” no estaba ejerciendo como presidente de la Nación. ¿A quiénes “les decía”? Macri tiene muchas explicaciones que dar. Me gustaría que lo haga. Porque el problema y el desastre lo padecemos todos, no yo como gobernador de la Provincia. Es algo que se nos vino encima. Cuando le dejaron de prestar a la Argentina, le cerraron el mercado, Macri fue corriendo al Fondo. Lo cual tampoco es una buena solución porque el Fondo Monetario en la Argentina tiene también una historia trágica. Vi varias veces ese videíto, porque me parece una confesión trágica, algo fuera del marketing y de las indicaciones de Duran Barba, que también ahora dice cosas distintas.

Kicillof, entrevistado por Jorge Fontevecchia.

—Escribe en PERFIL, sí.

—Macri le dijo a ese grupito lo que pasó: tomamos deuda irresponsablemente. Y en apariencia el presidente sabía pero sus funcionarios no le hicieron caso, no lo escucharon, o lo hicieron igual hasta que se cortó. Cuando se cortó, desbarrancó todo. Y agrega: “Pasamos un año y medio de pesadilla”. No era lo que mostraban las publicidades, que todo iba bien. Nos mintió a todos. Estábamos en una pesadilla, fue efectivamente lo que provocaron tomando deuda de esa manera. Dinero que se fue por la fuga de capitales, que no se destinó a obras ni a ningún lado. Agrega que pedía calma, pero que sabía lo que sucedería. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que a los argentinos les decía “calma” pero sabía que estaba en una pesadilla, que tomó deuda pero les dijo a sus funcionarios que no convenía, que cortaron el crédito, pero dijo “volvimos al mundo”. Esa piecita de dos minutos derriba toda la parafernalia discursiva y propagandística.

—¿Qué habría pasado con la deuda de la Provincia si hubieran sido reelectos Vidal y Macri?

—Lo que terminó pasando en los últimos meses del gobierno de Macri y de Vidal, incluso cuando el ministro de Vidal se fue a Nación, es que entraron en default. Ellos lo llaman reperfilar. Pero había un vencimiento, no lo podían pagar y, compulsivamente, sin acuerdo de los bonistas, dijeron: “Esto te lo pago... en otro momento”.

—Una deuda en pesos.

—No tuvo contagio sobre la deuda en dólares porque agarraron los vencimientos del peso y zafaron con eso. Pero volvieron a poner restricciones a la compra de divisas.

—¿Cómo te imaginás que hubiera sido lo ulterior? ¿Cómo sería hoy?

—Estaban con la deuda en pleno proceso de reestructuración. Y fue por Macri, no por nosotros, ya no podían pagar. El Fondo no les hizo el último desembolso, les cortó el chorro. Digamos que llegaron boqueando. Si bien no puedo hacer futurología, me parece que hicieron todos los desastres posibles. Es el gobierno de la historia argentina que más rápidamente se endeudó, al que más rápidamente le cerraron la puerta, más tomó del FMI y que no pudo pagar todo eso. Y ahora me hacen preguntas con detalle sobre la tasa, o sobre cualquier tema. Cuentan con una cobertura mediática infernal. Nadie les preguntaba, hacían estas cosas con total libertad. Iban al Fondo y parecía que estaba bien. Además fue un conjunto de cuestiones contradictorias, tuvieron cinco políticas cambiarias distintas: con tipo de cambio fijo, tipo de cambio flotante, libertad cambiaria. Probaron todas. Y todas salieron mal. En el terreno inflacionario, prometieron inflación de un dígito, terminaron con la inflación más alta de los últimos 28 años. El doble de la inflación que hubo el último año del gobierno anterior. Macri prometió solucionarla en dos minutos. En términos de la vulnerabilidad social, de las condiciones de hambre, armaron un aquelarre. Dejaron una Argentina incendiada.

—Lo mismo debe haber pasado con lo de Scioli. No debe quedar casi nada de la deuda que contrajo. El 94% de lo que queda fue tomado por Macri y Vidal.

—Exactamente.

—O sea que la de Scioli se pagó toda y a vos...

—Se “rollovereó” y se incrementó. Pero hay gobiernos que cuando empiezan tienen una deuda y al terminar tienen menos. Y gobiernos que cuando empiezan tienen una deuda y al irse tienen más.

"Me parece que cualquier cosa que hubiéramos hecho se analizaría como que estaba mal", dijo sobre el pago de la deuda.

—No es lo mismo que toque todo el vencimiento en los primeros dos años, que en los últimos dos.

—Es espantoso lo que hicieron con la deuda. Y sucedió por lo que dijo Macri y por lo que vos dijiste también. Luego, le cerraron el mercado, tuvieron que ir al Fondo ya con el mercado cerrado. El relato de Macri no es lo que dijeron hasta el último día. No era una pesadilla, no estaba por ir todo a ya sabés dónde. Para explicar el problema de la deuda de la Provincia, la Provincia tiene vencimientos por 220 mil millones de pesos este año y por 9 mil millones de dólares en cuatro años. Eso es impracticable. Es insostenible.

—Lógico sería que una provincia renueve su deuda: no la paga, paga los intereses..

. —Pero es deuda en dólares, un 82% de ella en el mercado internacional, y hoy el crédito no existe. El mercado de crédito está cerrado desde 2018.

—¿Y qué pensás que hubieran hecho?

—No lo sé. Pero si lo proyecto de lo último que hicieron, defaultear, cerrar la cuestión de los dólares y evitar una renegociación más grande para proteger a los bonistas. Pero no lo sé. Es futurología.

—¿Cómo protegés a los bonistas si defaulteás?

—Lo que iban haciendo era defaultear a bonistas locales.

—Defaultear los pesos pagar en dólares.

—Pero se le estaban acabando los dólares. 57 mil millones de dólares es el crédito más grande de la historia del FMI, es un 66% de la cartera del FMI, una millonada y se lo liquidaron en un año.

—¿Tu hipótesis es que con el apoyo político de Trump renovarían con el Fondo y que defaultearían en pesos para pagar los bonos?

—El Fondo ya no tiene más plata para prestarle a Argentina. De los 57 mil millones del préstamo, tomaron 44 mil. Luego, Alberto dijo: “Yo no quiero más plata”. En cuatro años dejaron vencimientos por 160 mil millones de dólares: tampoco hubieran podido así.

—Te lo planteo como una conjetura.

—Pero después dirán: “Kicillof dijo…”. No sé. La sociedad argentina decidió que dejen de hacer estos desastres. Sobre nuestro manejo de la deuda, te digo que asumí el 11 de diciembre. Ese mismo día dije que la deuda es insostenible. El 20 de diciembre convoqué a los bonistas para que hagan una propuesta. Y teníamos un vencimiento muy prematuro, el del 26 de enero, a pocos días de asumir. La Provincia no podía encarar una reestructuración ni de toda su deuda ni de ese bono porque se necesitan plazos legales. Se requerían 35 días, o sea era imposible. Lo único que hicimos fue una propuesta muy lógica, muy sensata y muy modesta.

—¿Se inscribía en la lógica de que habría que renegociar la deuda de la Nación y luego la de la Provincia? La Nación se autoimpuso el plazo del 31 de marzo.

—Claro. Era un inconveniente tener que hacer un pago antes de iniciar la reestructuración cuando ya se dijo que había que reestructurar.

—Algunas fuentes afirman que con la caja que la administración anterior había dejado, 33 mil millones de pesos, y las herramientas financieras disponibles, más autorización de endeudamiento de la ley de emergencia por unos 67 mil millones de pesos, más nuevas letras por 8 mil millones y los recursos adicionales que contempla la carta orgánica del BAPRO, más lo que brindó la sanción de ley impositiva provincial y la ley de emergencia nacional, se podría cubrir el faltante de recursos necesarios para pagar estos 250 millones. Y que no tenías vencimientos importantes hasta después del 31 de marzo, fecha de la renegociación de la deuda nacional...

—¿Eso dicen mis opositores? No lo tomo como crítica, sino como de quien viene. El gobierno de Vidal termina intentando colocar títulos que no puede. Fracasa. Renegociar con el Tesoro, la deuda con el propio Banco Provincia. No lo aprueba el directorio del Provincia. Todo eso que dicen no pudieron hacerlo. Si no, lo hubieran dejado en casa. Una vez que uno dice que va a un proceso de reestructuración, llega un vencimiento y lo pagás así como está. Lo que vos decís, aun empleando todos los instrumentos, tiene dos problemas. Uno, que si tenés esos instrumentos, la plata es necesaria para otras cuestiones prioritarias. Se puede usar para relanzar el plan “Escuelas a la obra”. Hay otros usos para darle. Y en segundo lugar, lo único que nosotros pedimos fue que nos esperen hasta mayo. No fue una quita. Probamos ver si los bonistas entendían esta situación. Nos fue bastante bien. Me decían que eran un montón de bonistas separados, muy atomizados, que no se iba a llegar a un acuerdo. Hablamos uno por uno con ellos, esos 200 bonistas aceptaron. Allí aparecieron los bonistas grandes: un grupo de bonistas grandes, que se autodenominó Comité de la Deuda de la Provincia de Buenos Aires.

—¿Ideado por el Fondo Fidelity?

—No. Fidelity es un caso aparte. Este grupo representaba más o menos el 20% de la tenencia. Los más chicos aceptaron todos. No era tan loco lo que planteábamos.

—¿Qué parte del total representaban los más chicos?

—Alrededor del 35%. Aceptaron luego de la llamada del equipo de economía de la Provincia. Les explicábamos que quizás este vencimiento se podía pagar, pero los siguientes no. Les pedimos ayuda para llegar a una reestructuración ordenada. Les pedíamos no hacer un lío de esto. Aceptaron unos 200 bonistas. Nadie esperaba que esto ocurriera. Perfecto. Se logró. ¿Teníamos que intentarlo? Sí. ¿Era lógico lo que proponíamos? También. ¿Se puede decir que fue un esfuerzo en vano? No, porque lanzamos una renegociación de deuda. En junio tenemos un vencimiento de 63 mil millones de pesos.

