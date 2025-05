Bruce Ackerman: “Argentina será utilizada como paradigma para disciplinar la irresponsabilidad estadounidense”

—En su teoría constitucional, usted habla de democracia dualista y hace una distinción entre los momentos normales y los momentos constitucionales en la vida política de las personas. Le pido que comparta este punto de vista con nuestra audiencia, por favor.

—Hay movimientos revolucionarios. Por ejemplo, el esfuerzo por imbuir a Brasil es un movimiento revolucionario. Lula ha sido el líder de un movimiento revolucionario durante cincuenta años. Este no es el caso en la Argentina, que es un buen ejemplo de adaptación. Tenemos a Perón, no tengo que entrar en esto, pero luego tenemos una transición a la democracia. Nada es perfecto, pero tenemos una transición gradual, y los actores claves en esta transición son Menem y Alfonsín. No digo en mis libros lo que creo que es bueno, lo que presento es un marco para el análisis comparativo. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre el tipo de transición que vemos en la Argentina y el tipo de transición que vemos en Alemania? Después de todo, tras la caída de Hitler, hay un Konrad Adenauer que no ha abandonado Alemania durante la guerra. Es una figura de transición a la que siguen otras figuras de transición, y los tribunales desempeñan un papel complejo. Podemos comparar Alemania con la Argentina. Nadie lo hace nunca y ese es el punto. Cuando comparamos, por lo general comparamos con los países vecinos y, por supuesto, eso también es muy importante. Tenemos dos formas básicas de transformaciones, una que podemos llamar adaptación a través de la política democrática. Dentro de ese marco, Milei no es eso. Milei es un revolucionario. Por supuesto, no un revolucionario en el sentido de Joseph Stalin, pero un revolucionario como Lula, aunque se encuentren en etapas muy diferentes. Lula ha sido un revolucionario durante cincuenta años, con un movimiento. Milei es un revolucionario que quiere repudiar el Anciene régime, pero ¿tiene un movimiento? Le hago esa pregunta porque soy lector de periódicos latinoamericanos y no me queda muy claro que tenga un movimiento popular de base amplia, algo que se parezca al tipo de movimiento que tiene Lula o incluso a Donald Trump. Pero Donald Trump y Milei son similares, en el sentido de que quieren repudiar el antiguo régimen, institucionalizado y burocrático, con la implementación de decisiones fundamentales por parte de la Legislatura y promulgadas, después de un movimiento popular grande y fuerte para apoyar uno u otro cambio.

—Profesor, hay una tensión constante entre la Constitución y el ejercicio de la democracia. ¿Cómo se resuelve la tensión dentro de la teoría constitucional y qué debería importarnos más?, ¿preservar las limitaciones establecidas por nuestros antepasados en forma de normas constitucionales o vivir de acuerdo con nuestros acuerdos presidenciales o nuestra voluntad democrática?

—Debo decir que son preguntas excelentes. ¿Qué es una Constitución? Con demasiada frecuencia, la gente supone que una Constitución es un trozo de papel, y ya está. No. La hoja de papel estadounidense se construyó hace 250 años. ¿Cómo ha sobrevivido como modo de canalizar e institucionalizar la voluntad democrática del pueblo? A través de una transformación y adaptación revolucionarias. Lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, es que el presidente Trump emite cientos de órdenes ejecutivas. ¿Cuándo comenzaron las órdenes ejecutivas? Es una pregunta fascinante. Puedo darte la respuesta en un par de minutos en lugar de en una hora. Durante todo el siglo XIX y principios del XX, la oficina del presidente era el presidente y, exactamente, dos asistentes. Por lo general, casi siempre, uno de los asistentes era hijo de un importante senador, y el otro era un pariente de un congresista importante, eran estos jóvenes los que hacían el trabajo. No había capacidad institucional del presidente para emitir órdenes. El único momento en que el presidente ejerció una autoridad extraordinaria fue durante las guerras. Por ejemplo, la guerra en la que los Estados Unidos se apoderaron de la mitad de México. El presidente, Polk, ejerció una autoridad extraordinaria, de hecho. Incluso hoy en día es un problema si el Congreso alguna vez declaró la guerra, en ese momento. Luego tenemos la Guerra Civil, luego tenemos la segunda guerra del imperialismo estadounidense, la primera fue la guerra con México. Y bajo la presidencia de McKinley, conquistamos Hawái, que era independiente, Alaska, que habíamos comprado a los rusos, pero en realidad no hicimos nada, y teníamos que lograr una ocupación militar. Conquistamos Filipinas y Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el imperio español se estaba debilitando, y McKinley tomó esto como una invitación a la ascendencia imperial. Pero la oficina ejecutiva del presidente, en la que había seres humanos reales que operaban de manera significativa y que podían informar al presidente en tiempos normales, o relativamente normales, de lo que estaba sucediendo, y luego implementarlo, se estableció hace apenas 75 años, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y la cuestión de si el presidente puede emitir órdenes ejecutivas, como poder dar la instrucción a una institución como la Oficina de Educación, que creó el Congreso, de que deje de existir. Esto habría sido increíble, incluso durante la época de Ronald Reagan, quien, por supuesto, pretendía una revolución limitada. El problema del New Deal y la revolución de los derechos civiles era que el gobierno central era demasiado fuerte, avanzábamos en dirección a la dictadura. El gobierno, dijo de manera muy famosa, “es el problema, no la solución”. A Ronald Reagan nunca se le habría ocurrido ejercer su autoridad presidencial, a pesar de que ganó dos elecciones seguidas y contó con el apoyo del Congreso, hasta los dos últimos años de su mandato de ocho años, nunca se le ocurrió ordenar que uno u otro departamento del gobierno dejara de existir. Por el contrario, según las teorías que ahora se están proponiendo, el presidente Trump puede afirmar su autoridad para abolir la Junta de la Reserva Federal y, por lo tanto, destruir los cimientos de la estabilidad monetaria en los Estados Unidos. Y aquí hay una intersección directamente con la Argentina, porque veo que el Fondo Monetario Internacional acaba de aprobar 20 mil millones de dólares para apoyar a Milei. Una vez más, no me refiero a Milei, pero si Donald Trump, como ya ha hecho en muchos otros casos, despide a los diez miembros de la Junta de la Reserva Federal, pondrá diez personas que están de acuerdo con que él esté en el poder, esto sería mucho más perjudicial para la economía mundial que este asunto de las tarifas. Pero también ejercería una enorme presión sobre el Fondo Monetario Internacional para que dijera, “no puedes hacer eso, no reconocemos esta nueva Reserva Federal, vamos a tener que tener un nuevo sistema de estabilidad para las relaciones internacionales” ¿Y a quién van a poner de ejemplo? La Argentina. Quiero tratar de establecer estas conexiones no obvias que es precisamente lo que he estado intentando hacer durante décadas, para ser honesto. Y aquí, de repente, la Argentina será utilizada como paradigma para disciplinar la irresponsabilidad estadounidense. ¿Lo hará Trump? Bueno, no lo sé. Habitualmente he discutido asuntos con miembros de alto rango del gobierno, incluidos los presidentes, pero me temo que, por una razón u otra, no me han pedido que lo haga en este caso.

—Profesor, ¿cree que Trump, al decir oficialmente que pretende ser reelegido y tener un tercer mandato, necesita una guerra para crear la situación que, por ejemplo, tuvo Franklin Delano Roosevelt con la posibilidad durante la guerra de poder ser reelegido incluso más de dos veces?, ¿cree que el presidente está intentando crear esta situación para ser reelegido al final del segundo período?

—Déjame responder de dos maneras diferentes. El gran precedente lo estableció George Washington, quien fue un héroe de guerra, el equivalente de Napoleón en Francia. Excepto que gana, y Napoleón no gana del todo al final, una gran diferencia. Podría haberse postulado para un tercer mandato pero se niega, ¿por qué?, y esto queda muy claro originalmente, porque se trata de una república, no de una monarquía. En las monarquías, cuando el líder muere, y solo cuando muere, es relevado por un sucesor que está emparentado con él por sangre. Esto no es Estados Unidos, somos una república, no una monarquía, y tenemos que establecer un precedente. Tenemos una tradición de derecho consuetudinario, por lo que establecer un precedente no es menos importante que ponerlo en una hoja de papel. Entonces, como dices, vamos a saltarnos muchas cosas, Franklin Roosevelt es un individuo profundamente discapacitado. A partir de 1925, no puede caminar. Sin embargo, es elegido en 1932 y 1936. ¿Volverá a postularse? No quiere hacerlo. La verdad es que no quiere. Sabe que está envejeciendo, ¿y por qué lo hace? Bueno, si tenemos tiempo, llegaré, pero solo diremos que cree que el país necesita un líder nacional, ya que Adolf Hitler representa un peligro tan claro y presente para la democracia. Así que, con mucha reticencia, se postula una tercera vez, y luego una cuarta vez, y selecciona a Harry Truman como su vicepresidente, porque sabe que le va a costar ganar una cuarta vez. Estados Unidos está a punto de ganar la guerra, y esto es realmente terrible, tiene un presidente vitalicio. Nombra a Harry Truman por la razón tradicional de los presidentes de seleccionar... Harry Truman es de un estado indeciso y van a ser unas elecciones muy reñidas debido a la oposición a un presidente vitalicio. Harry Truman toma el poder después de un año, un poco menos, y participa en una serie de actividades fundamentales: las Naciones Unidas, la OTAN, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Se ha dedicado a construir de manera muy creativa las bases que Trump está destruyendo ahora. Pero insiste en tener una nueva enmienda constitucional, diciendo explícitamente –quiero decir, básicamente, en el contexto– que ya nadie puede intentar hacer lo que Roosevelt intentó y logró hacer, postulándose para más de dos mandatos. Y esa es la 22ª enmienda. Además, se sabe que las enmiendas son difíciles de promulgar porque se necesitan dos tercios de ambas cámaras del Congreso, pero luego se necesitan los estados. Tres cuartas partes de los estados, imposible. No en este caso. Existe un enorme consenso en el sentido de que no vamos a repetir esto. Luego tenemos la elección realmente extraordinaria de otro héroe de guerra, Dwight Eisenhower. Deja absolutamente claro a sus admiradores: “No voy a postularme para un tercer mandato. Haremos que Richard Nixon lo haga”. Y dicen: Richard Nixon no va a ganar. Y tienen razón. Richard Nixon pierde ante John F. Kennedy. Si Eisenhower hubiera vuelto a postularse e ignorado este pedazo de papel que dice solo dos términos. Bien, podría haber ganado contra Kennedy, quien es, después de todo, el presidente más joven de la historia de los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que entender que este texto es parte de este largo proceso de un siglo de afirmación de que una república no es una monarquía. Y esto es precisamente lo que afirma Donald Trump. De hecho, incluso llegó a decir, “estoy muy contento de que esto haya sucedido”, que el asesino que le disparó no lo mató. Y luego proclamó públicamente que Dios lo había nombrado presidente de los Estados Unidos. Impactante. Esa es una parte de la respuesta. Permíteme darte una segunda parte de la respuesta, con mis disculpas. La cuestión crucial no es 2028 en este momento, son las llamadas elecciones fuera del año, de 2026. Donald Trump está llevando a cabo estas prácticas descaradamente inconstitucionales, pero además lo hace de una manera que está teniendo y tendrá, como era de esperar, y lo digo lamentablemente, terribles consecuencias a corto plazo para millones de trabajadores estadounidenses que quedarán desempleados. Porque, independientemente de lo que piense de los méritos, incluso él está de acuerdo en que habrá problemas a corto plazo, pero habrá gloria a largo plazo para los Estados Unidos. Bueno, veremos más adelante, pero a corto plazo es 2026. Cada miembro de la Cámara de Representantes, 436 de ellos, se presenta a la reelección. Un tercio del Senado se presenta a la reelección. En la actualidad, los republicanos tienen una mayoría de tres miembros en la Cámara de Representantes. Por supuesto, los demócratas no solo van a llevar a cabo una campaña en la que se diga que estas políticas del presidente han provocado un desempleo grave que ha generado miseria para millones de estadounidenses de clase trabajadora y algunos estadounidenses de clase media que han sido despedidos del gobierno federal, que han sido despedidos de las universidades, todo esto. Bueno, estas personas votarán. Al mismo tiempo, los líderes de los senadores y congresistas que intentan presentarse a las elecciones dirán, además, que el presidente Trump actúa como un dictador, imaginando que puede ignorar las decisiones del Congreso promulgadas y aprobadas por presidentes anteriores. Es decir, uno de los acentos más notables, hay muchos. El Congreso asignó dinero para este año, el año pasado. Y el presidente Trump está ordenando a la Usaid, que ha asignado 2 mil millones de dólares de dinero para la ayuda exterior en todo el mundo, para ayudar a las personas que se mueren de hambre, en gran parte de África, en América Latina y en Asia se mueren de hambre, que hay que cortar el dinero. En este momento, hay un caso ante el Tribunal Supremo que impugna esta ley. Pero independientemente de lo que haga la Corte Suprema, habrá muchas personas en los Estados Unidos, que tenga familiares en una u otra parte de América Latina que puedan contar historias sobre personas que mueren de hambre, a causa de Trump. Esto es diferente a que te echen del trabajo. Es muy posible, no tengo una bola de cristal, es posible que Trump se enfrente al Congreso en 2027, no voy a hablar de cosas históricas, en las que hay una mayoría de cincuenta votos para los demócratas. Y del lado del Senado, un empate en la votación, o algo así. Pues bien, lo que voy a argumentar es que el presidente Trump debería ser destituido por delitos graves y faltas (Nota: “High crimes and misdemeanors” es una expresión jurídica específica del derecho constitucional de EE.UU., utilizada en los procesos de impeachment, y se traduce comúnmente como “delitos graves y faltas”). Esto es mucho peor que el 6 de enero, cuando el entonces presidente Trump alentó a sus seguidores, a usar la violencia física e invadir el Capitolio, e intentar matar al vicepresidente de los Estados Unidos. Está actuando, no en una ocasión, por terrible que fuera esa ocasión, pero actúa como si gobernara Estados Unidos como monarca. Este es el paradigmático “delitos graves y faltas”, esto es precisamente lo que George Washington defendía. Entonces, ¿le harán juicio político? Estaré entre quienes sostienen que, si los líderes republicanos, como dicen, son originalistas, que quieren reivindicar la comprensión fundacional, entonces esto es la base absoluta de nuestra república estadounidense. Si eso ocurre, que sea sometido a juicio político, pero quizás no condenado por el Senado, la idea es que el solo hecho de ser sometido a juicio político sea suficiente para desacreditarlo tanto que el Partido Republicano no vuelva a nominarlo. Y eso sería mucho mejor que él dijera: “Bueno, después de considerar todos los argumentos, he decidido no postularme nuevamente ya que tengo 82 años. Después de todo, Joe Biden hizo eso... yo soy mayor que Joe Biden”. Entonces, esto sería un compromiso mucho más decisivo por parte del pueblo estadounidense y de sus líderes para reconstruir la democracia estadounidense, así como Milei está intentando reconstruir la democracia argentina. Puede que tenga éxito o puede que genere una contrarreacción. Eso es mejor que lo digas tú, pero el punto de nuestra conversación es comparar casos que parecen muy distintos, porque lo son, aunque institucionalmente y en cuanto a ambición, no lo sean tanto. Milei, por supuesto, es mucho más inteligente y puede pensar. Después de todo, hay que recordar que el presidente Trump no pudo aprobar sus exámenes universitarios. Pagó a alguien para que aprobara sus exámenes.

—Profesor, usted también habla de los movimientos sociales y les asigna un papel protagónico en las sociedades democráticas desarrolladas. ¿Cómo describe usted estos movimientos sociales y qué rol les asigna dentro de su teoría constitucional?

—Una característica muy importante de mi marco constitucional es que debemos considerar el tiempo como un elemento fundamental en el desarrollo de una transformación revolucionaria y en su legitimación. Tomemos un ejemplo distinto, sobre el que he escrito bastante: Francia. Tenemos aquí a Charles de Gaulle, quien era un general de la Francia de Vichy, que se niega a rendirse –a Francia–, que se niega a ceder y va al Reino Unido para hablar en nombre del pueblo francés, instándolos a resistir y repudiar el nazismo alemán y al gobierno de Vichy. Y está en Gran Bretaña, en la radio. ¿Cuántas personas realmente se le unieron al principio mientras instaba a soldados y otros a seguirlo y llegar a Gran Bretaña para que pudiéramos tener un ejército francés libre? En los siguientes seis meses, él logra reunir a seis o siete mil seguidores, inspirando el movimiento real. No se trata de Charles de Gaulle en sí, sino de la resistencia francesa dentro de Francia. ¿Qué hacen ellos? Actúan en secreto. Y están sacrificando sus vidas. Salen, sabotean una planta y luego huyen. Esta es una acción criminal. Así es como transcurren las cosas durante un período de tiempo bastante largo. Finalmente, De Gaulle logra generar un gran apoyo en el norte de África, y el ejército de la Francia Libre que marcha por París en 1944 está compuesto, en un porcentaje enorme, por norteafricanos. Y quieren tener una nueva Constitución para la Cuarta República, la redactan pero tiene que ser una mejora respecto a la constitución de la Tercera República. La Asamblea Constituyente se reúne, y De Gaulle piensa que está yendo en la dirección equivocada. Renuncia a su presidencia provisional, la Asamblea Constituyente avanza con su propuesta, y esta es rechazada. La segunda vez, una nueva Asamblea Constituyente presenta su propuesta, De Gaulle hace campaña en contra de ella. Sin embargo, gana por un margen estrecho, y De Gaulle se retira a su mansión, y básicamente escribe libros condenando a los traidores franceses e insistiendo en que la Cuarta República está condenada al fracaso. Solo regresa en 1958, cuando la guerra de Argelia está minando a la Cuarta República. Y obtiene apoyo, muy a regañadientes, por parte de la Cuarta República. Entonces tiene seis meses, y propone una nueva Constitución. Y esta vez, gana de forma contundente. Bueno, no se puede entender este movimiento, la Tercera República, sin comprender esta historia que acabo de relatar, que comienza con un acto de valentía en 1941, varias derrotas y, finalmente, una reivindicación. Pero luego, por supuesto, es desafiado en elecciones democráticas, y finalmente pierde y renuncia con desesperación, condenando a los vencedores por traicionar a la Quinta República, de la cual él es el autor. Aunque en realidad no es el autor sino su líder. ¿Pero quién es entonces el autor? Es el pueblo francés, que se ha movilizado de distintas maneras en distintos momentos, cumpliendo con los objetivos de la tradición revolucionaria que comenzó con los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1978. Luego, en 2015, la asamblea constituyente de Patanou revisó la Constitución. Por lo tanto, teniendo en cuenta que De Gaulle está muerto, y que ya no habrá otro De Gaulle –ni debería haberlo–, habría que decirle eso a Marine Le Pen. Ella está intentando revivir la Constitución, y todo eso, pero perdió en las últimas elecciones, y también en las anteriores, frente a alguien que no era en absoluto un revolucionario. Es lo mismo con la Argentina, estaba Juan Perón, y luego vuelve, fracasa. Y luego tenemos este esfuerzo, muy admirable, creo, de construir una democracia, y luego un revolucionario, que puede o no tener un movimiento. Pero incluso si Milei no tiene un movimiento y fracasa, será recordado durante los próximos diez o quince años, y la carga recaerá en la próxima generación de líderes democráticos que crean en el Estado. Eso es, básicamente, en lo que Milei no cree. Es un libertario radical. Bien, entonces, mi enfoque fundamental es uno que toma a las generaciones como la unidad fundamental. Cada treinta o treinta y cinco años, suele ocurrir que el mundo cambia lo suficiente como para que los líderes y los ciudadanos comunes digan: “Tenemos que hacer un gran cambio”, o no. Y ellos discrepan sobre eso. La idea de unidad es precisamente lo que no tenemos en una democracia. Cuando ganan 55 a 45, eso no significa que los 45 sean desleales. Podrían ganar la próxima vez, porque existe un margen plausible.

—Permítame preguntarle por otro de sus libros, “La justicia social en el Estado liberal”. La justicia social es un concepto que ha sido ampliamente utilizado en la política argentina, comenzando con el peronismo, que lo entiende como un medio para la redistribución de la riqueza. Pero también ha sido fuertemente desacreditado por el actual gobierno, que afirma que la justicia social es una aberración, lo mismo que los impuestos y los subsidios, que considera una forma de robo. Por lo tanto, la justicia social es un término difícil de definir. El Vaticano, por ejemplo, fue uno de los creadores de la teoría social de la economía en el siglo XIX. ¿Cómo definiría usted la justicia social y cuál es su visión actual, 40 o 45 años después, sobre lo que la justicia social debería significar hoy en día?

—Este es en realidad el tema que me tomó bastante tiempo, he estado luchando con esto durante mucho tiempo, como usted está diciendo. Mi libro más reciente se llama The Postmodern Predicament, y es un esfuerzo para hacer frente a las cuestiones que he planteado en justicia social y preguntar cómo entender su significado en el siglo XXI. Cuando escribí el libro sobre justicia social, era un momento decisivo en la filosofía política, tanto en el mundo anglosajón como en Europa. Durante los primeros sesenta y cinco años, centrémonos solo en Europa, porque en realidad es más importante para la Argentina, fue el pensamiento existencialista el que dominaba la comprensión de la naturaleza de la opresión y la justicia. Gente como Jean-Paul Sartre, hubo un montón de gente así, comprometida en un largo debate sobre las condiciones del mundo real, bajo las que se despojan a la gente en el mundo real de su dignidad, digámoslo así. Sin embargo, cuando escribía y pensaba de joven, esta tradición existencialista de Europa, y también de Inglaterra, se vio abrumada por el momento por un enfoque diferente de la justicia en el mundo angloparlante asociado con John Rawls. Él dice: no pienses en las condiciones en las que tú mismo estás luchando por una vida significativa. Piensa en ti mismo como si estuvieras en la posición original en la que ni siquiera sabes quién eres. ¿Cómo elegirías? ¿Qué principios elegirías en ese momento si fueras así? Y Jürgen Habermas en Europa hacía lo mismo. Él, en lugar de pensar en la situación ideal de elección, pensaba en la situación ideal del discurso. Si realmente tuvieras mucho tiempo y reflexionaras sobre las grandes mentes del pasado, ¿qué dirías que es justo? Entré en este debate con ese espíritu. Me imaginé un mundo en el que estamos en una nave espacial y colonizamos Marte por primera vez. ¿Cómo dividiríamos esto? ¿Cómo organizaremos la sociedad? Ese es el tipo de pregunta que me hacía entonces. Y eso ya no es lo que pregunto ahora. Mi predicamento posmoderno dice que quiero revivir la tradición del existencialismo para adaptarse a la situación posmoderna. ¿Y qué es lo característico de esta situación posmoderna? Permítanme señalar un par de características. Una es que, por primera vez en la historia de la humanidad, tú y yo podemos hablar cara a cara, aunque estemos separados por miles de kilómetros. En 1990, esto era imposible. Hoy, la base del existencialismo, para mí, es que solo tienes 24 horas y tienes que dormir, digamos, seis. En el mundo moderno, hasta 1990, tenías estas 18 horas y vivías en muchas esferas diferentes de la vida, estabas con tus íntimos en casa, estabas trabajando, estabas en uno u otro lugar religioso y de culto, estabas ayudando al equipo de fútbol de tu vecindario como entrenador. Y es posible que también hayas estado involucrado en algún proyecto público en tu vecindario. Así es como has tenido una vida con sentido. El único problema, por supuesto, es que cada una de estas esferas te imponía más exigencias de las que podías cumplir en dieciocho horas. Así que tu jefe dice, tienes que trabajar horas extras, y tu hijo en casa dice, tienes que ayudarme con mis deberes, y no puedes hacer ambos. Pues bien, ¿cómo gestionas este conflicto?, con dificultad, que a menudo conduce al divorcio, miseria, ser despedido por los jefes, etc. Ahora bien, treinta años después, la gente pasa cuatro horas al día, de media, en un lugar como Argentina o Estados Unidos, en internet. Así que tienen catorce horas para resolver estos problemas para los que tú tuviste dieciocho horas. Dice Sartre: esta es una crisis de proporciones fundamentales, y la política debe responder a ella. ¿Cómo podemos resolver estos problemas? El objetivo de este libro es provocar una conversación seria sobre esto, porque, por supuesto, los grandes pensadores existencialistas del siglo XX solo imaginaron esto en George Orwell, o Huxley en Un mundo feliz. Estamos viviendo esa novela. Mi libro más reciente, acaba de salir, creo que va a ser traducido al español. No lo sé, espero que sí. Espero que sí. Escribo dos tipos de libros, para gente en universidades y gente que lee diez o doce libros serios al año, porque tienen muchas otras esferas que cumplir, no es que no quieran. Pero luego intento, y este es uno de ellos, escribir un libro que la gente corriente pueda leer. Así que este libro es relativamente corto, pero está escrito sin mencionar el nombre de Husserl o Heidegger o John Rawls durante la primera mitad del libro. Luego tengo la segunda mitad hablando de este crucial dilema, haciendo la pregunta, ¿qué formas de actividad significativa son imposibles en internet? Entonces, la sexualidad es obviamente uno de ellos. Aunque la sexualidad ocurre todo el tiempo, es por definición repugnante, pornográfico. ¿Por qué? Porque uno de los fenómenos de la actualidad que realmente nos tiene que preocupar es el hecho de que muchas parejas sinceras viven a mil quinientos kilómetros de distancia el uno del otro. En los Estados Unidos, estos matrimonios, uno de los cónyuges vive en California y el otro en New Haven, y se ven tres veces al mes. Se hablan todos los días. ¿Qué echan de menos allí? Algo realmente fundamental. ¿Qué es? Bueno, eso es de lo que intento hablar en términos de pensamiento existencialista en esta segunda parte. Pero la tercera parte, ahora que vemos los dilemas de la era posmoderna, ¿cómo podemos responder responsablemente a ellos de manera que sea mucho menos plausible que alguien como Trump o Milei o como Marine Le Pen diga, todo el sistema es terrible, hay que tirarlo a la basura? Y esto lleva a un tema, no es el único, llamado curso de las necesidades vitales. Para terminar con un ejemplo, tengo una discusión sobre el gran avance de Francia. En la actualidad, cada niño a la edad de 3 años va a un centro infantil del barrio cuatro horas al día, donde él o ella se encuentra con un trabajador social capacitado que trabaja con estos mismos niños durante tres años antes de que vayan a la escuela primaria. Hay sesenta mil centros en toda Francia. ¿Qué hace esto? Permite que las familias permanezcan unidas, porque con la igualdad de género, estas personas a los 35 años, cuando realmente se comprometen el uno con el otro, ambos van a tener trabajo, ¿y van a tener hijos? Supongamos que la respuesta es sí. Esto es casi imposible, excepto para la gente rica que puede contratar a alguien. Pero lo que ha hecho Francia en los últimos treinta y cinco años es decir que no, todo el mundo debería tenerlo. Y Macron, que es un conservador, fortaleció esto y lo hizo una pieza central de sus campañas para vencer a Le Pen en ambas ocasiones. ¿Por qué? Porque el cuidado infantil universal, si estuviéramos dispuestos a hacerlo y nos une, una persona muy rica como tú o yo entiende completamente el problema de la crianza de los niños. Tenemos muchos más recursos, pero lo entendemos. La mayor parte del programa de Macron es perfectamente plausible, un conjunto de políticas sociales y económicas conservadoras, y añade esto. Quienes lo apoyan, apoyan esto, también, hasta el punto de que las encuestas de opinión pública muestran que esto jugó un papel crucial, especialmente en la segunda vez que ha derrotado a Le Pen. Pero esto es solo un ejemplo del curso de las cosas de la vida. Tomemos el hecho de que la esperanza de vida del argentino típico es ahora de 79 años. La Argentina ocupa el quincuagésimo octavo lugar en el mundo en ese aspecto. Supongamos que participa del aumento general y que las personas que ahora tienen 60 o 65 años vivirán hasta los 90 o 95. Esto ya sucede en Japón. Esta es una fase diferente de la vida que en la antigüedad, antes del siglo XXI, la mayoría de la gente estaba muerta a los 70 o 75. Ahora pueden esperar vivir hasta los 90, entonces se jubilan, y sus hijos los dejan y se van a Mendoza desde Buenos Aires o lo que sea, y vuelven a verlos al menos cuatro veces al año. ¿Cómo pueden hacer que sus vidas tengan sentido? Pueden ir a la guardería y ayudar a la trabajadora social a criar a la próxima generación y llenar ese vacío de sentido.